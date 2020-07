Cómo hacer un perfume casero con vainas de vainilla, limón o tomillo

Ni flores en remojo ni infusiones de frutas. Olvídate de todas esas recetas que circulan por Internet y afirman que si maceras pétalos de rosa en agua obtendrás un perfume decente: "Todas esas fórmulas son una chapuza total; no son un buen modo de extraer los aromas de las plantas", afirma Enrique Sanz Bascuñana, maestro artesano perfumista.

La buena noticia: puedes hacer perfumes naturales en casa sin artilugios complicados, como destiladores o alambiques; y sin los aromas sintéticos que utilizan en la perfumería comercial. La receta más básica tiene dos ingredientes. El primero: alcohol. No, no te sirve tal cual el alcohol de 96 grados que tienes en el baño, a no ser que lo diluyas en agua destilada: necesitas que esté entre los 70 y los 85º, disponible en farmacias.

El segundo: aceites esenciales, extractos de plantas ya destilados y preparados. Aunque también se obtiene una colonia suave con vainas de vainilla y alcohol; y puedes experimentar con otras frutas, flores y plantas, como el tomillo, el romero o la menta.

¿Extracto, colonia o perfume casero?

Los neófitos llamamos, de forma incorrecta, a todo perfume. Pero dentro de la perfumería hay diferentes tipos de preparados, distintas intensidades de aromas y también diversos usos.

1. Tintura o extractos de plantas.

Una maceración de la planta, flor o fruta en alcohol, "que es un disolvente magnífico para extraer las moléculas aromáticas solubles", anota el aromatólogo, maestro artesano perfumista. El resultado se parecerá a una colonia muy flojita. Por eso, se utilizan sobre todo como base para elaborar un perfume o agua de colonia; y añadirle notas o matices de olor. Pero ojo: el resultado nunca será tan potente como el de un aceite esencial.

2. Agua de colonia.

Mezcla de aceites esenciales y alcohol, más ligera y fresca, y menos concentrada, que el perfume: contiene entre un 3% y un 5% de esencias. El resto es alcohol de 70º.

3. Perfume.

El más concentrado y caro, también el más persistente. Contiene mucha esencia; entre el 30% y el 50%, y menos alcohol.

Hacer una colonia suave de vainilla

Para hacer una tintura, o colonia muy suave, necesitas alcohol de 70º, la mínima graduación para asegurarte que se disuelven bien las sustancias vegetales que te interesan. Si vas a por lo seguro y barato, utiliza una barrita o vaina de vainilla: suelta muchísima esencia, y el resultado es muy agradable.

Primero: abre la vaina por la mitad y córtala en trozos muy pequeños. Si quieres resultados más rápidos, mete la vainilla en un molinillo de café. Macéralos en alcohol de dos semanas a un mes en un bote de vidrio oscuro, cerrado y alejado de la luz. La vainilla es muy agradecida: una sola vaina sirve para varias extracciones. Aplícalo en la ropa o sobre la piel con cuidado. Recuerda que la base es alcohol de 70º. O como aroma para casa, dentro de un difusor o pulverizador.

Puedes probar lo mismo con cítricos como el limón, la naranja o la mandarina; pero utiliza la cáscara, que es donde está la esencia. O pétalos de rosa o de otras plantas aromáticas, como el romero, la menta o el tomillo: eso sí, necesitas cierta cantidad para el aroma se note. ¿Y frutas como la fresa, el melocotón o la manzana? También. Puedes experimentar: "Aunque el resultado a veces también puede ser decepcionante", advierte el aromatólogo.

Elaborar agua de colonia en casa

Antes de lanzarte a hacer un perfume, lo más sencillo, y barato, es empezar con un agua de colonia. En lugar de solo alcohol de 70º, puedes añadir una base de tintura o de extracto, como el de vainilla. Primero escoge los aceites esenciales, puedes utilizar cuatro o seis distintos. Mézclalos bien y déjalos macerar dos semanas (mejor aún, un mes), para que se mezclen. Recuerda que el objetivo es un resultado armonioso.

Después comprueba que huele como quieres; el olor cambia con el tiempo. Y finalmente si te gusta, añade el alcohol de 70º. Para hacer un agua de colonia, necesitas tres o cuatro mililitros (ml) de esencias por cada 100 ml de alcohol; y entre 30 y 40 ml para el perfume. Deja reposar la mezcla otras dos semanas. Ya tienes tu agua de colonia.

Sanz Bascuñana nos da una receta de agua de colonia básica, refrescante, pero "con personalidad", con esta mezcla de aceites esenciales:

10 gotas de tintura de naranja dulce

10 gotas de tintura de lima

8 gotas de tintura de menta piperita

20 gotas de de tintura geranio

12 gotas de de tintura pachuli

Instrucciones: mezcla los aceites y déjalos reposar al menos dos semanas. Esta cantidad (60 gotas) son aproximadamente 3 ml, y sería suficiente para 97 ml de alcohol. Puedes variar las cantidades de geranio y pachuli, y hacer pruebas antes de conseguir una fragancia que nos guste. ¿Cómo lo usas? Sobre la piel, en la ropa e incluso como ambientador para tu casa.

