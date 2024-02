Limpieza a prueba de alergia gatuna: pasos para eliminar de casa los alérgenos que quedan en sofás y colchones

Cada vez es más habitual tener una mascota en casa. Tanto es así que se calcula que más de la mitad de los hogares europeos conviven con al menos una, sobre todo perros y gatos. Estos animales son una de las causas frecuentes de enfermedad alérgica respiratoria, con una prevalencia que va en aumento. ¿Qué es lo que causa la alergia?

El pelo del gato no es el único responsable de la alergia

Antes de explicar cómo podemos limpiar la casa para evitar reacciones, conviene saber que, cuando nos referimos a los alérgenos de las mascotas, sobre todo perros y gatos, hablamos de unas partículas diminutas y livianas que quedan suspendidas en el aire y se acumulan en varias superficies como el suelo, la ropa de cama, el colchón, las alfombras, el sofá o los muebles.

En concreto, son las proteínas de cada especie las que provocan la alergia. En el caso de los gatos, es una proteína de la que se compone su saliva, presente en las mucosas del animal y en sus glándulas sebáceas, la Fel d1, la culpable de que desarrollemos crisis alérgicas. Hablamos de un alérgeno que se adhiere a cualquier superficie con la que entra en contacto. Al estar en su saliva, cada vez que el gato se lame, se cubre de esta proteína, y luego se refriega por toda la casa.

Es erróneo pensar, por tanto, que el alérgeno está solo en su epitelio, es decir, en el pelaje. De hecho, se considera que está en mayor concentración en la saliva y la orina que, a diferencia del pelo, son invisibles. Por tanto, impregnan todo el domicilio y son difíciles de controlar y de eliminar.

¿Puedo tener alergia a un gato si no tengo el animal en casa? Sí, por todo lo que hemos expuesto. Puede ocurrir que nos expongamos a los alérgenos de este animal en otro lugar, como en casa de algún amigo o que en la casa donde nos hemos trasladado uno de los inquilinos anteriores fuera un gato. Un problema si tenemos alergia y nos mudamos a una casa donde anteriormente había mascotas ya que el tiempo medio que permanece el alérgeno de un gato es de seis meses a un año.

Cómo limpiar el colchón y el sofá para evitar problemas de alergia

Como hemos visto, a pesar de que el animal no viva en una casa, es posible que los alérgenos se mantengan en la vivienda y hayan penetrado en alfombras, camas y sofás. No los veremos porque son microscópicos, pero están, y los notaremos si tenemos alergia.

La limpieza de la casa es una medida fundamental para reducir los síntomas. Si mantenemos las zonas y objetos limpios reduciremos de manera significativa la posibilidad de acumular caspa o pelo.

¿Cómo podemos eliminar los alérgenos del colchón?

No sirve solo cambiar las sábanas para eliminar el problema. La limpieza debe ser profunda, sobre todo si antes no se han usado fundas antiácaros y antialérgicas en colchones, almohadas o mantas, que evitan que los alérgenos penetren allí. De no ser así, es muy difícil eliminarlos. Aunque podemos probar algunas fórmulas y limpiarlo en profundidad de varias maneras.

Una de ellas, y gracias a que la caspa que queda en el pelaje tiende a estar seca, es pasar una aspiradora con alta capacidad de succión para que aspire cualquier alérgeno y la caspa del gato. Es recomendable para ello usar aspiradores con filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air), con capacidad para atrapar casi el 100% de las partículas de 0,3 micrones o más, que no se ven a simple vista y, por tanto, nos ayudarán a reducir los niveles de alérgenos de perros y gatos, los atrapará en el filtro e impedirá que circulen.

Una aspiradora común, sin embargo, puede hacer que las partículas alergénicas se transmitan por el aire, por tanto, no ayudarán mucho a lo que estamos persiguiendo porque incluso pueden empeorar el problema si somos alérgicos.

Podemos usar un accesorio para la limpieza de tapizados, incluso algunas aspiradoras llevan un accesorio para la limpieza de colchones. No solo aspiraremos la parte superior del colchón, sino que debemos asegurarnos de aspirar también la parte inferior y los lados, así como la parte del cabecero que está en contacto con el colchón.

Si el espacio lo permite y el día es soleado, otra buena manera de eliminar bien los ácaros, tal como aconseja la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), es dejar el colchón fuera para ventilar, dándole la vuelta de vez en cuando y golpeándolo para eliminar la caspa de los animales o los ácaros de polvo.

Si no podemos sacar el colchón al exterior, podemos espolvorear toda la superficie con bicarbonato de sodio y dejarlo reposar durante un mínimo de 30 minutos, tras los cuales lo aspiraremos. Aunque no es tan eficaz para eliminar alérgenos del interior, nos ayudará a eliminar los malos olores.

Otra forma es la limpieza con vapor –hay aspiradoras específicas para ello–. Se trata de un sistema que, además de eliminar la caspa, también destruye otros alérgenos y contaminantes que pueda haber. En la mayoría de los casos, este método consiste en inyectar una mezcla de agua caliente y detergentes biodegradables que permite eliminar la suciedad, las bacterias, los olores y otros contaminantes que pueda haber en el colchón y el sofá.

Para finalizar todo este proceso de limpieza podemos usar un espray limpiador de colchones que contenga ingredientes antiácaros, antibacterianos y neutralizadores de olores para eliminar los alérgenos restantes.

No podemos esperar resultados de la noche a la mañana ya que, como hemos visto, pueden pasar meses hasta que los alérgenos de los gatos se reduzcan de manera significativa. Si, pese a todo, no hemos conseguido eliminar todos los alérgenos del colchón, es recomendable reemplazarlo por uno nuevo.

Qué más hacer para limpiar la casa de alérgenos de gatos

Podemos completar este proceso de limpieza e ir más allá del sofá y el colchón, sobre todo si tenemos en cuenta que, como ya hemos visto, cualquier rincón de la casa puede albergar alérgenos del gato: