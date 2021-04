Nueve rosados para sentarte a contemplar el atardecer por menos de 10 euros

Si todavía no te has quitado los prejuicios sobre los rosados, quizá porque te perdiste este reportaje, para esta temporada de primavera–verano, que ya se va adentrando en nuestros corazones hastiados, tienes otra oportunidad de abrir las puertas de tu paladar de par en par.

Las diez mentiras más extendidas sobre el vino rosado

De verdad que hemos sido muy expeditivos –probando y venga a probar– rosados para ver si encontrábamos alguno malo y, salvo los más comerciales –tan cargaditos de azúcares que parecen refrescos, ideados para las personas a las que todavía no gusta el vino– lo que hemos encontrado han sido grandes explosiones de frescura y sabor, muy bien elaborados y serios, a unos precios más que asequibles.

Por menos de 7 euros

Los rosados pegan con toda comida, cuando no sabes si pedir blanco o tinto, porque tienen el sabor de la uva tinta, pero se toman fríos como un blanco; y van bien en todo momento, tanto con el aperitivo o con cualquier comida, como por copas al atardecer.

Haz la prueba: coge uno de estos que te recomendamos, plántate con la botella y la copa en una terraza a ver caer el sol… y ten cuidado porque se beben solos, piden más tragos largos y algunos tienen más 14 grados. Y luego nos lo cuentas.

1. Rosado de Lágrima Barón de Ley 2020: garnacha procedente de la finca Los Almendros, de la DO Rioja. De color rosa pálido, en nariz hay mucha flor blanca y mucha fruta roja que lo hace sabroso, fino y muy resfrescante en boca. 12,5% Vol. Unos 5 euros.

2. Over the rainbow, Garnacha 2019, de la bodega Grandes Vinos, dentro de la DOP Cariñena, es un rosado solidario cuyo importe íntegro se destina a la lucha contra la pandemia financiando la investigación y apoyando a las personas mayores. Un rosado de color potente, muy al contrario del gusto francés, pero muy en consonancia con sus otros rosados, que resulta refrescante, floral y con mucha fruta y alegría para compartir. 13% vol. 6 euros.

3. Insurrección Garnacha Edición Limitada: un homenaje a la canción de Manolo García en el que colabora toda la familia Gónzalez Cabezas con la intención de hacer un rosado distinto a lo habitual en la DO Manchuela, la bobal. Así que se atrevieron a plantar garnacha tinta y de sus viñedos ha salido este rosado frutal y ecológico tan peculiar y gastronómico, que no pierde ni un ápice de su frescura en botella de un año a otro y está fenomenal. 13% Vol. 7 euros.

De 7 a 9 euros

4. Larrosa Rosé 2020 es un capricho enológico que Izadi elabora con la variedad garnacha de cepas viejas con una edad media de 45 años de edad, procedentes de viñedos en altura de diferentes zonas de la D.O. Ca. Rioja, algo que le confiere finura gustativa y delicadeza cromática. Premio Verema al Mejor Vino Rosado de España en 2018. 14% Vol. 7,25 euros.

5. Merian rosado de garnacha negra es un precioso vino criado durante cuatro meses sobre lías, de color salmón pálido, cítrico en nariz y en boca, un delicioso ejemplar de rosado súper refrescante y amplio en boca, agradable, floral y mineral, con frutas rojas de transfondo; de esos vinos que no quieres que se acaben, que deseas que te pongan unos dispensadores de agua de esos que hay en las oficinas bocabajo. 13,5% Vol. Unos 7,5 euros.

6. Castelo Rosé 2019 de la variedad garnacha de la bodega Castelo de Medina, IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León, se ganó con razón la Medalla de plata en el Mondial du rosé 2019. Luce un color rosa palo ligero, con aromas sutiles a frutos rojos y una boca fácil, vibrante, armónica y cítrica, destacando la mandarina dentro de su suavidad. 13% Vol. 8 euros.

7. Senda rosado 2019: un 100% bobal semidulce, con el dulzor conseguido naturalmente por parada en la fermentación, sin añadidos. Ideal para iniciarse porque engancha incluso a gente a la que no le gusta el vino o a los que nos gustan los vinos secos. Es redondo, un festival del frescor, con un retrogusto cítrico nada cortante porque tiene una acidez fantástica, y mucha fruta roja en el paladar. De los que te piden otro poquito más. 12% Vol. 9 euros.

De 10 euros

8. Caprasia bobal–merlot va en la línea de los rosados salmón pálido y es un 55% bobal / 45% merlot de la DO Utiel Requena, a la que pertenece la bodega Vegalfaro. Muy rico, equilibrado y con una acidez muy de agradecer; mucha fruta tanto en nariz como en boca, sobre todo a fresas pero no tipo golosina, no es un vino empalagoso, más bien suave y con toques a especias. 14–15% y 10 euros.

9. Enrosado es un fantástico vino naranja natural criado en tinaja y orgánico de la variedad garnacha gris que tiene todas las características de un orange, pero no se llama Enrosado por casualidad. Muy fácil de beber, acariciante, en su punto justo de acidez, con notas cítricas a mandarina, fresas salvajes y manzana verde. Muy fans de Rosalía Molina, de Altolandon. 12% vol. 10 euros.

