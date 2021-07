12 vinos tranquilos de la Tierra de Cádiz que te van a descubrir un mundo más allá de sus playas

Curiosamente, algunas variedades gaditanas, como la palomino negro y la tintilla de Rota, se usaban para darle color a los blancos, pero, por el auge de los generosos del marco de Jerez, los cambios de hábitos de consumo y la filoxera, se perdieron las tintas de la provincia y solo quedó la tintilla de Rota porque sus viñedos eran arenosos, así como ciertas cepas aisladas de otras variedades.

Allá por los 90, Marcel Fernández, de origen argelino, fundó la bodega Regantío Viejo, la pionera en la elaboración de un vino tinto 100% andaluz. Plantó cepas de variedades tintas en la Sierra de Cádiz y lanzó su tinto Regantío Viejo, que triunfó y animó a otras bodegas a elaborar los suyos propios.

La calidad de los mismos ha ido en aumento, lógicamente. De aquella decena que despuntaba hace una década con Finca Moncloa, Gibalbin, Taberner, Barbazul, Rey Habis, Manuel Aragón, Taramilla, Entrechuelos, Samaruco o Cortijo de la Jara, hemos pasado a muchísimas otras referencias que van subiendo mucho el nivel de la IGP Vinos de la Tierra de Cádiz.

Y se lo debemos a pequeños viticultores y/o enólogos que prueban, que testean y se atreven a romper con lo establecido, desde proyectos con mucha personalidad como el de Santi Jordi, Vinifícate, Flequi Berruti o las tres enólogas de 4Ojoswines, por poner algunos.

De 7 a 10 euros

7 mil pasos es otra edición limitada de la cosecha 2019, un blend de syrah, merlot y cabernet sauvignon de Finca las Mesetas, de la familia Camacho, en Setenil de las Bodegas. Es como un yogur de frutas rojas en nariz con toques a vainilla y canela. En boca es generoso, limpio, equilibrado y con muy buen paso, goloso y gastronómico. 14.5% Vol. 7,95 euros.

García de la Jara 2019 es un tinto criado a muy pocos metros de la playa en una pequeña bodega de la familia García Saborido, por eso es mineral y salino, aromático y muy largo, con notas balsámicas, potente y con mucha personalidad. Tiene más de cinco meses de crianza en barricas de roble francés, de donde sale brillante y con una textura suave y carnosa que evoluciona a fruta acompotada. 13,25 % Vol. 8 euros.

Forlong rosado es otra de las maravillas de la enóloga Rocío Aspera Doello, de un color ojo de perdiz precioso, con un blend 60% cabernet Sauvignon 40% tintilla de Rota, procedente de viñedos en tierra albariza. No es dulce sino más bien seco, a la par que untuoso, con recuerdos a sandía y fresa, algo especiado; un rosado gastronómico para arroces y pastas con toques picantes y ahumados. 14%Vol. 9 euros.

Marismilla es un rosado elaborado por Bodegas Luis Pérez dentro de su proyecto para recuperar la tradición del vino tinto en las tierras de Jerez plantando variedades tintas en 14 de las 25 hectáreas de finca Hacienda Vistahermosa. De la tintilla de Rota sale este vino ahumado en nariz, afrutado, seco, fresco y muy adecuado para comer. 14% Vol. 9,40 euros.

Al liquindoi es una expresión gaditana que proviene de la expresión inglesa "look and do it" (probablemente por influencia de Gibraltar) y viene a significar 'al loro'. Este es un tinto joven elaborado por las enólogas de 4OjosWines, con las variedades syrah y merlot sin filtrar ni clarificar y sin paso por madera, para que se aprecie su carácter vegetal, mineral, y atlántico. 12,5% Vol. 9,62 euros.

Sáncha Pérez Sauvignon Blanc es un blanco elaborado por Ramón y Alejandro Iglesias, padre e hijo, desde su Conil natal, al que le sale un poco de aroma a sulfuroso al principio, pero va abriendo a piña madura, almíbar, a fruta tropical; en boca es anisado, contundente, untuoso, con una acidez muy sutil que le permite ser envolvente; eso sí, pasa muy rápido, no esperes una persistencia enorme. 13,5% Vol. 10 euros.

De 10 a 18 euros

Caracepa es un coupage 60% syrah, 35% petit verdot, 5% tintilla de Rota que nace en viñas de 20 años de la Sierra de Cádiz, en Prado del Rey, de la mano de Santi Jordi, con una pequeña crianza en barrica de cuatro meses para suavizar más si cabe la tintilla. Mucha fruta roja y negra en nariz y muy fresco y tánico en nariz con un largo retrogusto. 14% Vol. 10,20 euros.

DeRaiz, de la bodega Maurer & Sons, es un tinto de syrah, merlot y petit verdot al que le cuesta abrir un rato porque tiene 12 meses de barrica y 10 en bodega embotellado, así que ábrelo con tiempo. Se nota la densidad desde la vista hasta el gusto, donde resulta muy potente, contundente, con los taninos bien maduros y ensamblados, ideal para los que aman los tintos poderosos, casi corpóreos. Por supuesto, pide un chuletón como mínimo. 14% Vol. 10,50 euros.

Ignotus es una increíble rareza de bodega Regantío Viejo, es una edición limitada procedente de una selección de distintas variedades de uva blanca del viñedo propio en Arcos de la Frontera elaborado de forma artesanal. Tiene una atractiva complejidad en nariz con un toque a tiza, a resina y a flores; mientras que en boca se convierte en un crisol de matices de lo más original, voluptuoso, sedoso, especiado, de acidez equilibrada, muy redondo. 13,5% Vol. 10,90 euros.

Garum 2018: un clásico a base de merlot, petit verdot, syrah y tintilla de Rota de Hacienda Vista Hermosa, propiedad de Bodegas Luis Pérez, que ha tenido una crianza de 12 meses de barrica roble francés y americano. Un tinto mineral y afrutado en nariz, con un puntito a yodo y a hierba seca, y una marcada personalidad en boca, goloso, con largo retrogusto. 14,5 % Vol. 11,90 euros.

Finca Moncloa 2017 es un blend de syrah, cabernet, tempranillo, tintilla de Rota, petit verdot y merlot. Tras 11 meses de crianza en barrica y año y medio en botella, tiene una boca especiada, balsámica, con frutas negras y va haciéndose más complejo, dulce, equilibrado, con un retrogusto que recuerda a especias y el toque acaramelado, dulce y sedoso que le aporta la tintilla le da ese toque acaramelado. 14% Vol. 16,60 euros.

Le Fleq es un blanco fantástico de palomino fino (92%), perruno (2%), cañocazo (2%), mantuo (2%) y moscatel (2%),fruto de la colaboración entre Vinificate y Flequi Berruti en San Fernando. Con aromas vegetales y a fruta de hueso, ofrece una untuosidad deliciosa en boca gracias a su crianza durante 10 meses en barrica nueva de 500 litros de roble francés, que le aporta toda esa lágrima, suavidad y toda una jugosidad que te hace salivar. 13,2% Vol. 17,50 euros.

