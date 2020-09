Seis blancos 100% godello, la uva que está ganando terreno al verdejo y la chardonnay

La godello es una variedad autóctona desde el siglo XII en la zona del río Sil, en Ourense, también conocida como godelho, ojo de gallo, agudelo y agudello. Tradicionalmente, se cultivaba solo en Galicia, pero en los últimos tiempos se da también en la zona del Bierzo, en la provincia de León, de manera que lo más frecuente es encontrarla en las Denominaciones de Origen de Valdeorras, Monterrei y Bierzo.

Desde hace unos años, la godello ha ido comiéndole terreno a diversas uvas, como su compatriota la albariño y otras cuya fama se ha sobreexplotado, como la verdejo o la chardonnay. Estas siguen dando grandes frutos, pero los amantes del vino cada vez muestran más curiosidad por otras alternativas, otros sabores, otros aromas y posibilidades.

Una de las ventajas más apreciadas de la godello es su capacidad de guarda, que una vez pasa por su crianza en barrica puede ir evolucionando hacia vinos muy bien estructurados y elegantes, más allá de esa fina frescura envolvente que suele caracterizarla. Aparte de su tono afrutado en boca, destaca su potencia aromática en nariz, presente ya en los blancos de añada.

A continuación te proponemos seis vinos elaborados con la variedad godello

La Sonrisa de Tares es un sorprendente godello de una frescura y una sedosidad maravillosas que conlleva el peligro de fundirte a solas dos botellas sin darte cuenta. Su juventud no le impide tener una personalidad compleja, con notas cítricas y florales; será por su origen en las parcelas de godello de las pendientes más inclinadas del Bierzo Alto, situadas a 700 metros de altitud, en las que la cultiva la bodega Dominio de Tares. 13% Vol y 9,50 euros.

Gargalo Godello 2019 forma parte del proyecto que el conocido diseñador de moda Roberto Verino fundó en 1998 en Ourense con la idea de transmitir la tierra y sus variedades autóctonas a través de sus vinos. Se le unió en la comercialización Bodegas Riojanas y de ahí salen gozadas para el paladar como este godello que ha procurado a la DO Monterrei el premio Baco de Oro, por su untuosidad aterciopelada y una estructura más armada de la que suelen tener habitualmente los godellos, como si te estuvieras comiendo un lemon pie pero mucho más fresco. 14% Vol y 12,50 euros.

Godello 2019 Luna Beberide es un godello de viñedos de más de 60 años de la Bodega Luna Beberide, en la DO Bierzo, con crianza sobre lías de seis meses en depósitos de acero inoxidable, lo cual le confiere un carácter mentolado, herbáceo y con retrogusto a fruta madura. Se bebe perfectamente sin comer nada. 12,5% Vol y 8,25 euros.

Mara Moura sobre lías 2018 es un extraordinario godello que la reconocida bodega Martín Codax elabora en la DO Monterrei, seleccionando los mejores suelos de los místicos viñedos de altura de Terras do Cigarrón. Se le nota en la untuosidad el batonage con sus lías, que le aportan ese tono sedoso tan atractivo a la frescura atlántica que te entra en boca como una ola, con sensación mineral y frutal sin complejidades innecesarias. 13% Vol y 12 euros.

Orange Republic, de Casa Rojo, es un godello de Petín, Ourense, en la DO Valdeorras, a orillas del río Sil. En nariz es frutal y tropical, pero en boca resulta cítrico y herbáceo, con una extraordinaria duración en las papilas gustativas, regodeándose en la cremosidad gracias a su crianza sobre lías finas durante 6 meses y su crianza posterior en barricas nuevas durante tres meses, motivo por el cual muestra buena capacidad de guarda. 13% Vol y 17,10 euros.

O luar do Sil Fermentado en Barrica 2016 es el hermano rico de la gama que va in crescendo desde O Luar Do Sil Godello (Primer Premio Vinos de Valdeorras) y O Luar Do Sil Godello Sobre Lías, un vino también redondo de Pago de los Capellanes, en la DO Valdeorras. Hemos optado por este porque pasa al menos dieciocho meses en barricas de 500 litros de madera de roble y acacia y sale tan poderoso que le mece la cuna hasta a un chuletón. No hay más que ver esa lágrima que resbala por la copa sinuosamente antes de acariciar las papilas gustativas con toques minerales, tostados y reposteros. 13,5% Vol y 25,50 euros merecidísimos.

