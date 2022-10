10 espacios gastronómicos donde organizan catas maridadas

Lo observas, te regocijas con su aroma y, por último, saboreas cómo va evolucionando en copa. El vino, en sí, es un mundo y, para entenderlo, solamente necesitas catar muchos y, a ser posible, con un experto que te guíe en la interpretación de todos sus matices.

Luego puedes disfrutarlo a solas, o con la comida, como es el caso que nos ocupa, pues queremos recomendarte lugares donde gastronomía y enología se complementan, bodegas y restaurantes por toda España que organizan catas maridadas para que, al apuntarte o regalarlas, te conviertas en el protagonista de un momento especial para el recuerdo.

En Madrid

La Taberna de Elia organiza mensualmente catas de un gran vino seleccionado con diferentes carnes premium de su templo txuletero, donde pasan por un exquisito proceso de maduración en la propia cámara seca del restaurante.

Entre otras, podrás diferenciar, bien regadas, el sabor potente de una rubia gallega o la del buey criado en dehesas, el exquisito black angus, los prestigiosos wagyu o kobe o el lomo nacional. Solo tienes que ir a Vía de las Dos Castillas, 23, en Pozuelo de Alarcón y comprobarlo tú mismo.

En Barcelona

Km0byUnio es un tres por uno: tienda, terraza y una Sala Gaudí donde realizan a diario catas de vino. Hay algunas a ciegas con vinos de denominaciones de origen catalanas y otras en las que se incluye degustación de quesos, jamones, foie, chocolates, ahumados o aceites de oliva.

Su otra versión son las catas virtuales, idóneas para los que no quieren moverse del sofá, porque te envían a domicilio los alimentos y vinos de la cata que escojas para que puedas seguir las indicaciones virtuales de su sumiller. Calle Marina, 239 bis, Barcelona.

En Zaragoza

Para ver con tus propios ojos todos sus productos gourmet ve a La despensa de La bodega de Montal, donde puedes degustarlos o comprarlos para llevar. En septiembre y octubre han organizado un viaje enológico por España: descubriendo Galicia, un pulpo con pimentón de la Vera maridado con un albariño de Rias Baixas; las migas del pastor aragonesas con un tinto Cuestra del Herrero.

Estás de suerte, porque todavía llegas a descubrir Castilla, cuyos platos más característicos se maridarán con verdejos como el de Javier Sanz, DOP Rueda, o los tintos Pruno y Prada Selección DOP Duero y Bierzo respectivamente. Además, cada mes van actualizando una nueva programación de catas maridadas. Calle de la Torre Nueva, 29 (Plaza San Felipe).

En La Rioja

Entre modernos materiales industriales, una cocina a la vista y una llamativa terraza, se realizan las catas de Wine Fandango. Algunas consisten en el maridaje de pinchos con cócteles y, en otras, se degustan platos como la carrillera de atún rojo con caldo de espinas tostadas y bolitas de salmón o la tarta de queso versión Suberoa, con queso crema y gorgonzola.

En ellas, el vino toma gran importancia, como la última Cata Fandanguera celebrada en la que el protagonista fue el gallego de la Bodega Casa de Outeiro, DO Ribeira Sacra. Calle Vara del Rey, 5, La Rioja, Logroño.

En Mallorca

En el espacio gourmet de bodegas Suau, Johnny be Food, organiza eventos gastronómicos privados pero también catas personalizadas de vinos naturales, sakes premium, los brandy y rones de Suau, vermús de La Vermutera o champañas.

Eso sí, siempre acompañadas de experiencias gastro con chefs privados (Lluis Got, de Villa Luisa; Pau Navarro, de Clandestí, y muchos otros grandes). Para apuntarse solo hay que acceder a su página web o a Instagram para elegir entre sus catas. Calle Cabana, 12, Es Pont d'Inca, Marratxí.

En Burgos

Erre de Roca organiza catas-debate con grandes profesionales, como la que presentó el gastrónomo Pepe Barrena sobre la carne de buey, sus mitos, rituales y timos. Los vinos Anza Los Cascajos, La Serval y Abel Mendoza rosado y crianza, grandes maridajes para su menú de cecinas, carpaccio de vaca con 70 días de maduración o de atún con grasa de vaca, lámina de buey, ventrescas, meloso de buey y taco de vaca y buey. Ronda del Ferrocarril, 37, Miranda de Ebro.

En Cádiz

Estate atento al instagram de Ciclo si quieres gozar de alguna de sus cenas maridaje. La última fue en colaboración con Listán Wine Tasca, donde el chef Luis Callealta puso el arte de los fogones con un menú a base de gazpachuelo de adobo gaditano y caballa semicurada o coliflor asada y demiglace de trufa y limón, mientras que Listán aportó el maridaje con la sabiduría del sumiller Jonatan Cantero. Calle Amaya, 1.

En Pontevedra

La DO Rías Baixas es la estrella en Adega Eidos, una bodega con planes irrechazables: primero, una visita guiada por los viñedos o las instalaciones de la bodega; segundo, una degustación de sus albariños del Val do Salnés. Tranquilo, no te quedarás con hambre, porque podrás decidir con qué maridar la cata, si con quesos y mermeladas, ahumados, o una conserva gourmet por persona. Padriñán, 65, Sanxenxo, Pontevedra.

En Euskadi

Eguren Ugarte ofrece comida tradicional maridada, ya sea con anterior visita a bodega familiar e iniciación a la cata o sin ella. En ambas opciones, sus vinos maridan entrantes como cazuelita de champiñones al ajillo, primeros platos como patatas a la riojana y otras delicatessen con la opción de menú vegetariano.

Si te atreves, la cata maridaje a ciegas te llevará a otro planeta con una selección gastronómica armonizada musicalmente. A-124, Km 61, 01309 Laguardia, Álava.

En Valencia

Lo más significativo de La Cepa Vieja son sus catas de vino a ciegas, aunque, si quieres empapar, puedes escoger la cata normal con cena incluida, en la que gozarás de tres platos individuales acompañados de tres copas de vino, postre o café.

Si lo prefieres, de vez en cuando organizan comidas maridaje, la última con cinco vinos D.O. Utiel Requena como un Enterizo Coviñas acompañado de una ensalada mallorquina de trampó con tartar de fresas y hierba frescas o un Bercial Sierra Norte con babaganoush de berenjenas a la llama, mango y pan de pita, entre otros. Calle San Vicente Mártir, 209.

