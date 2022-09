Los mejores 'beach club' para comer este septiembre entre la playa y la piscina

Como ya te habíamos recomendado nuestros chiringuitos preferidos y no queremos repetirnos sino resultarte útil, antes de terminar septiembre queremos que apures el verano gozando de estos maravillosos beach club, que amplían el concepto chiringuitero, donde básicamente puedes comer y beber, con complementos como camas balinesas, sofás, sillones, piscina e incluso spa.

Es decir, que son el lugar perfecto para huir de la rutina sin viajar, porque puedes pasar el día en un oasis hedónico que te aísla del mundanal ruido y te lleva de vuelta a las mejores sensaciones de las vacaciones. Simplemente, tienes que dejarte agasajar, ir de la playa a la piscina, apuntarte a sus actividades relajantes o musicales… y volver el lunes al trabajo como si te hubieras ido otros quince días.

En Andalucía

Nido Playa Estepona: uno de los beach clubs más bonitos que has visto en tu vida, con su acogedora decoración en madera con portalones abiertos para que contemples en todo momento el horizonte azul, con camas para que puedas pasarte el día tirado a la bartola tomando champán después de comerte un pescado a la espalda en su restaurante, o sus originales patatas bravas o sus triunfadoras hamburguesas.

Del tartar de atún te hablaremos en otro reportaje porque es de otro planeta. Una opción muy original son los nidos para juntarte con los amigos a tomar algo y las hamacas de la playa nudista que tienes ahí, justo a sus pies.

Está en Costa Natura, Carretera de Cádiz Km 151 Urbanización, 29680 Estepona, Málaga

Puravida Punta: situado en un enclave privilegiado, a pie de playa en la localidad de Punta Umbría, en Huelva, este local abierto de par en par al mar ofrece no solo unas vistas increíbles, sino un espacio gastronómico, tapas, coctelería y hasta sesiones de yoga, meditación y aromaterapia. Está en Calle Sextante 6 21100 Punta Umbria.

Atenas Playa, en Chiclana de la Frontera, propone un glamouroso espacio chill out tipo chiringuito y restaurante con césped al borde del acantilado amurallado de la playa de Torre Bermeja, donde se expanden sus camas balinesas y hamacas. Al atardecer, gozarás de un espectáculo gratuito mientras te tomas un cóctel o pruebas productos de la tierra de Cádiz. Está en Calle Asunción, 1 (Primera pista de la Playa de la Barrosa) 11139, Chiclana de la Frontera, Cádiz‎.

En Catalunya

El Pirata Club, en Rosas, es de los beach club más espectaculares que te vas a encontrar en toda la costa española, en concreto, en la Costa Brava, a los pies del Hotel Vistabella, porque comes o disfrutas de cualquiera de sus fiestas prácticamente al borde del mar (tiene hasta puerto, para que te hagas una idea).

Los sábados te puedes relajar en la Rose party, donde todo lo rosa es más económico; la famosa Champagne party lo peta los domingos y, redoble de tambores, el jueves es el Día del Bogavante, que estará muy bueno a la plancha o en arroz caldoso, pero la recomendación estelar es en caldereta con rape, langostinos, mejillones, sepia y patata. Eso lo maridas con su cava propio, el Treasure Gold, y cierras el verano por todo lo alto. ¡Aprovecha para ir antes del 18 de septiembre! Se encuentra en Av. Diaz Pacheco, 26 - 17480 Roses, Girona.

Salt Beach Club en Barcelona, pertenece al Hotel W (donde puedes pasar el día entre sus camas y sofás de piscina en piscina y bailar en sus sesiones de djs y conciertos). Pero su propuesta ‘casual’ pasa por bajarte a las tumbonas frente al mar, para ir a darte chapuzones entre que te tomas un smoothie detox o un cóctel del chiringuito, seguido de unos calamares con salsa romesco que están, sencillamente, de escándalo, para acabar el aperitivo con unas ricas burbujas y una tabla de quesos catalanes. Plaça de la Rosa dels Vents, 1, Final Paseo de Juan de Borbón, Barcelona.

Y si quieres refugiarte en la sombra o acabar el día sin moverte demasiado, crúzate a su hermano mayor, el Salt Restaurant, donde amplían la misma carta con platos ‘serios’ como la entraña a la brasa con pimientos del piquillo y arroces para comer a cualquier hora, pues no cierran cocina. No tiene parangón en Barcelona.

Puro Beach es, más que un beach club, todo un concepto que encuentras en Barcelona, así como en Mallorca (en Illetas y en Palma), en Dènia y en Vilamoura (Algarve portugués). Escogen sitios privilegiados para extender allí sus bali-beds donde te sirven cócteles de autor como los de Michael Mendoza, que son pura pasión; e incluso te pueden traer cualquier plato de su carta fresca e internacional si no quieres sentarte cómodamente en el restaurante.

Si lo tuyo no es pisar arena, siempre tendrás la piscina y, para rematar, un masaje de la amplia carta de su spa o sus eventos y experiencias como el yoga, los desayunos en la playa o el brunch.

En varias localizaciones

Nudo Beach Club, en Castelló, te da acceso a su piscina con distintos tipos de tarifas por sus camas, sofás o hamacas, para que te regales un día refrescante. Y puedes escoger entre varios restaurantes de estilo mediterráneo o más casual, tipo burgers y snacks, e incluso arroces y menús por precios muy asequibles. En en la calle Astrònom Francesc Aragó sin número, frente al Planetario.

Amadores Beach Club está en la playa de Puerto Rico, al sur de Gran Canaria, donde siempre hace sol, en cualquier época del año, por eso siempre está abierto. Y es idóneo para pasar el día en sus camas balinesas o en sus cabañas para grupos, meterte en su piscina de chorros, picar o tomarte algo y dejar que te den un masaje a cuerpo de rey/na.

Tienes que probar las tumbonas con vistas a la playa y el quiosco del restaurante, desde donde se ve una preciosa puesta de sol. En Playa de Amadores - Mogán Gran Canaria.

En el interior

Las Playas de Zaragoza: ya te puedes bañar en el Ebro, pero es mucho más seguro y agradable meterte en esta piscina rodeada de orilla y de un buen terreno de arena fina que parece traída de Tarifa con sus tumbonas y sus parasoles, además del chiringuito para hacer un picoteo y compartir en plan informal. Tienen actividades para niños y música. En Avenida Ranillas s/n Parque del Agua 50015 Zaragoza.

Café del Rey Beach Club: ya creías que no lo iba a conseguir pero sí, he encontrado un beach club en Madrid, y está superlogrado. Rodeado de zonas verdes, en pleno centro, han conseguido un estilo chiringuitero con sus sillas de colores, su Coco Beach y una espectacular terraza exterior donde te puedes llenar los pies de arena, bajo tu sombrilla, mientras comes y te tomas unos vinos o unos coloridos cócteles.

