¿Manchas en alfombras? Te explicamos cómo eliminarlas fácilmente

Si las tienes en casa, verás que las alfombras son algunos de los objetos decorativos que más y mejor visten los diversos espacios de tu hogar, pero también es cierto que requieren de muchos más cuidados que otros elementos. Mantenerlos impecables no es fácil y menos si tienes niños y/o mascotas. Por eso te explicamos cómo quitar las manchas de las alfombrasy cuáles son los pasos a seguir para ello.

Lo más importante es saber que, si la prevención no basta, siempre hay un truco que te permite recuperar su mejor aspecto. Dependerá de qué ha causado la suciedad sobre ella y de los diversos productos de limpieza que tengas a disposición en ese momento.

Hay una mancha en mi alfombra, ¿qué hago?

Lo idóneo es actuar inmediatamente después de detectar la presencia de suciedad, ya que cuanto más tiempo pase más difícil será deshacerte de ella. Lo primero a tener en cuenta es retirar el exceso de bebida, comida o la sustancia que esté manchando la alfombra. Solamente necesitarás una cuchara o un cuchillo que no corte para quitar los restos que hay. Procura retirar el sobrante sin estropear más la zona afectada.

El segundo paso es comenzar con una limpieza ligera, usando un trapo limpio para absorber el líquido de la sustancia derramada. Tienes que apoyarlo sobre la alfombra y separarlo de ella en lugar de frotarlo. Repite el procedimiento hasta que ya no absorba.

Acto seguido, aplica el quitamanchas que tengas en casa o que te hayan recomendado para este fin. Puede ser natural o químico, y se realiza rociando cuidadosamente y sin llegar a mojar demasiado. Espera diez minutos para que haga efecto y, transcurrido ese plazo, utiliza un paño limpio para secar la alfombra poco a poco. Probablemente tendrás que insistir varias veces, humedeciendo el paño con agua fría, hasta que el tapete quede impoluto.

¿Son útiles todos los quitamanchas?

La respuesta a esta pregunta es que no, que la eficacia del producto dependerá de la sustancia que provocó la mancha.

Sangre

Existen suciedades específicas como la de la sangre, que se adhiere aún más a las telas si se trata de eliminarlas con agua tibia. Para sacarla definitivamente, debes optar por agua fría o agua mineral con gas. Por sus características, estas combaten mejor la sangre. Siempre puedes preguntar a un especialista para que tu alfombre quede impecable.

Velas derretidas

La cera de vela es otra de las grandes enemigas de las alfombras, pero el frío puede con ellas y te ayudará a decirles adiós. ¿Cómo? Sencillo, frotando un cubo de hielo hasta que la cera se endurezca. Una vez que lo haga, aspira los trozos y limpia normalmente.

Infusiones calientes

El té y el café son otros dos culpables recurrentes de esta problemática. Después de todo, ¿a quién no le gusta beber una infusión caliente mientras reposa los pies en la suave tela de la alfombra? Si distraído has derramado té o café en ella, hay una solución perfecta para dichas situaciones que consiste en mezclar peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) con una cucharada de jabón de lavavajillas. Por otro lado, te recomendamos que tengas cuidado cuando tomes café cerca de este objeto porque ya sabes que se puede manchar y la solución para quitar esta mancha no es tan fácil.

Manchas generales

Puede suceder, por otro lado, que no tengas idea de cómo se ha manchado tu alfombra. En ese caso, repite los primeros pasos que comentamos. Retira el exceso de la sustancia y pasa un trapo o un paño sobre la mancha muy lenta y suavemente.

Productos caseros para limpiar alfombras

Si no cuentas con productos químicos o prefieres evitar esta alternativa por las contraindicaciones que poseen, queda la posibilidad de preparar un quitamanchas casero con remedios que seguro tienes a disposición en casa. Estas son varias combinaciones recomendables.

Amoníaco líquido

Busca tus guantes de goma y compra en las tiendas un envase de alguna de las marcas que venden amoníaco en formato líquido. Localizada la mancha, pasa un trapo o aspiradora para que no queden residuos. Luego, aplica la mezcla de agua y amoníaco, frotando suavemente sobre la suciedad. Esta fórmula no sólo disolverá la mugre sino que además evitará los malos olores.

Vinagre y limón

Dos de los ingredientes más comunes de la cocina mediterránea son asimismo eficientes limpiadores, saludables y ecológicos. Echando un poco de vinagre y también de limón en un recipiente, con unas gotas de agua caliente y lavavajillas, obtendrás grandes resultados.

Lo que te aconsejamos es llevar el quitamanchas casero a un pulverizador y agitar bien antes de rociar la superficie involucrada. Pasados unos minutos, frota con un trapo que no suelte pelusas. Al igual que el amoníaco, atacarás la mancha y sus hedores.

Sal de mesa o cloruro de sodio

Dejar caer sal encima de la sustancia es una salida simple y especialmente económica. El cloruro de sodio tiene un precio muy bajo. Su capacidad de desinfección ha sido probada en numerosas veces y sólo requiere de una media hora para que hacer efecto.

Conclusiones

En resumen, debes moverte rápido y analizar de qué está compuesta la mancha. Averiguado esto, puedes decantarte por aplicar quitamanchas químico –según el origen del problema– o elaborar uno casero para no sufrir las consecuencias del uso de tales sustancias que pueden provocar problemas en nuestra salud (alergias, tos, estornudos), y también ser dañinos sobre el medio ambiente.

Como puedes ver, todo depende del tipo de mancha que haya y de los productos que vayas a aplicar. Siempre tienes la solución de recurrir a profesionales expertos en esta materia para que la mancha se vaya o bien pueda disimular mucho más.

Además debes leer las instrucciones del fabricante de la alfombra y siempre seguir las recomendaciones de la etiqueta según cada tipo de alfombra.