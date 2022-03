3 pomadas elaboradas con cannabis para aliviar los dolores musculares

El cannabidiol (CBD), un componente natural del cannabis hasta ahora prohibido por su identificación con efectos psicotrópicos, ha ganado en los últimos tiempos el mercado legal de llos productos de consumo.

Por el momento ya es ingrediente común en pomadas y cosméticos relajantes y calmantes de dolores musculares, y penetra con buen ritmo en el mercado de comidas preparadas y bebidas, si bien continua siendo ilegal en su forma clásica de asimilación, que es fumando las hojas de la planta.

La base de esta expansión comercial se encuentra en el cannabidiol (CBD), un aceite esencial con propiedades supuestas antioxidantes y antiinflamatorias. Es uno más de los muchos compuestos del cannabis, el aceite exudado por la planta del cáñamo con potentes efectos psicoactivos.

La planta Cannabis sativa L. (variedad del cáñamo industrial) contiene más de 400 componentes químicos de los que unos 100 son cannabinoides, entre los que destaca el tetrahidrocannabinol (THC), el más conocido por su efecto psicoactivo y cuyas propiedades implican un efecto sobre el estado psicológico y es probable que cause dependencia.

En cambio el cannabidiol (CBD), otro cannabinoide del cannabis, a diferencia del THC no tiene propiedades psicoactivas y no es adictivo. Se afirma, además, que este último tiene beneficios para la salud, como alivio del dolor, propiedades antiinflamatorias, mayor concentración, prevención de la depresión, etc.

En base a ello, el desarrollo de pomadas y geles con CBD para calmar el dolor muscular cuenta con una amplia oferta. A continuación te ofrecemos 3 de las cremas a base de CBD más populares para tales fines.

5Kind HEMP

La más popular y vendida, con más de 24.000 opiniones, la mayoría positivas. Este gel te ayuda a relajar los músculos, mejorar la circulación sanguínea y a soltar articulaciones y tendones tensos para una mayor movilidad y flexibilidad.

Se puede utilizar en esas zonas que tienden a cargarse con la actividad intensa del día a día como la espalda, los hombros, las piernas o los pies. Es también adecuado para aplicárselo antes o después de practicar deporte.

Cellularys

La fórmula antiinflamatoria de Cellularys posee solo ingredientes naturales: aceite de cañamo, cera virgen de Abeja, extracto de sauce , abedul y arnica. Es una pomada es, asegura su fabricante, ideal para el tratamiento continuado de dolores de espalda, cuello y rodillas, así como para la artritis y la artrosis, dolores articulares, dolores producidos por el tunel carpiano .etc

Arthrocann

Otro producto de similares características que, sin embargo, tiene un precio más contenido y asequible. Tanto su modo de aplicación como sus indicaciones son las mismas que para las anteriores pomadas descritas.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

