Las mejores sombrillas y parasoles para colocar en nuestra terraza o jardín

El tiempo pasa muy rápido y el verano está a la vuelta de la esquina, por lo que muchos de nosotros estamos empezando a desempolvar nuestras terrazas y nuestros jardines -si es que los tuviéramos- para aprovechar las horas de luz y pasar más tiempo al aire libre.

Eso sí, con el sol no hay que jugar y todo lo que sea protegernos, va a ayudarnos a disfrutar aun más de las calurosas tardes de mayo, junio, julio y agosto. Entre las mejores compras que podemos hacer de cara a esta época del año están las sombrillas.

Los parasoles pueden ser una buena opción para aquellas personas que tengamos jardín, por pequeño que sea, ya que nos van a permitir pasar más tiempo en él sin estar expuestos a la luz directa del sol.

No es necesario realmente invertir mucho dinero para disponer de una sombrilla que nos permita estar en el jardín y comer en él, cenar, merendar o pasar una tarde agradable leyendo. En ConsumoClaro te recomendamos algunas de las mejores sombrillas que podéis encontrar en Amazon.

Parasol 1,8x1,25 metros de Songmics

Una opción asequible pero funcional es esta sombrilla rectangular de Songmics con 1,8x1,25 metros de superficie. Disponible en cinco colores, puede ser utilizada tanto para ocultarnos del Sol en nuestro jardín como para llevárnosla a la playa o de vacaciones, ya que viene con una cómoda bolsa transportadora.

En su parte superior, como aliciente, encontramos una junta de zinc que nos permite inclinar levemente la sombrilla, de manera que no necesitamos clavarla inclinada en el propio suelo. Además, también dispone de un pomo para regular la altura.

Sombrilla 360º de Tillvex

Ahora bien, el modelo anterior puede parecer “poca cosa” para quienes buscan una sombrilla para tener durante todo el año en el jardín. Este producto de 360º de Tillvex es un parasol fijo que, además, es resistente al agua y al viento, por lo que puede quedarse todo el tiempo en el jardín.

Esta sombrilla cuenta con tres metros de superficie y un peso de 11 kilogramos, por lo que no es recomendable para quienes busquen un modelo más versátil. Como punto a favor, este parasol dispone de una cierre con velcro para poder cerrar la sombrilla durante las noches o los días de lluvia.

Parasol de 3m de LOLAhome

Y una opción, de nuevo, más barata. Esta sombrilla de tres metros de superficie de LOLAhome con forma hexagonal con hasta 2,44 metros de altura puede ser ideal para nuestro jardín, sobre todo si no nos sobra el espacio.

Este parasol, fabricado en poliéster, no está preparado para ser transportado: pesa 4 kilogramos y se ancla al suelo, pero no cuenta con bolsa transportadora. Además, al desmontarse se separa en dos partes, algo que no facilita llevarlo encima.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

