Probamos el robot aspirador Tesvor S4: esta es nuestra valoración

La compañía china Shenzhen Tian You Intelligence Co., Ltd es la propietaria de la marca de robots aspiradores domésticos Tesvor, especialistas en dispositivos inteligentes a precios competitivos. En este caso hemos probado uno de sus robots más populares, el Tesvor 4, que tiene un precio de venta al consumidor de 279 euros.

Nuestra impresión sobre el electrodoméstico estudiado es muy buena, aunque mantenemos algunas reservas, sobre todo de cara a los consumidores que piensen de antemano que un robot aspirador es capaz de hacer absolutamente todo en la limpieza de suelos sin que ellos tengan que trabajar, un tópico muy extendido.

Presentación y accesorios

El Tesvor S4 se presenta en una caja sólida de cartón con asidero para transportarla. En su interior se encuentra el robot con su estación de carga -que se enchufa a la red eléctrica- y dos juegos de palas para barrer los restos.

El robot ofrece un aspecto compacto y sólido a la vez que ligero. Siendo su carcasa de plástico, luce un elegante color negro. Su forma es la clásica redonda y plana, destacando el botón superior, donde se encuentra el radar láser que hace la composición tridimensional del mapa del hogar.

Otros accesorios que presenta son un mando a distancia con dos pilas y un juego de filtros de repuesto, así como un cepillo para eliminar restos de suciedad. También incorpora un manual de instrucciones.

Tesvor S4: puntos fuertes

El precio: sus capacidades se corresponden a robots que en el mercado están bastante por encima de los 279 euros que cuesta este robot, lo cual lo hace muy competitivo para ser un robot que tiene guía por radar láser y capacidad de realizar mapas meticulosos.

La realización de mapas: el Tesvor S4 es un aparato de gama media alta capaz de realizar un mapa de nuestro hogar en menos de una hora -según nuestra prueba en un piso de 121 metros cuadrados- y compartimentarlo por zonas y habitaciones. Además, gracias al almacenamiento de datos, el robot es capaz de recordar cuándo fue la última vez que estuvo en una determinada habitación o zona y por tanto la limpió.

El regreso a la estación de carga: cuando termina su tarea de aspirado, o bien cuando detecta que le queda poca batería, el Tesvor S4 es capaz de regresar a la estación de carga de donde partió, que estará enchufada a la corriente en la habitación donde lo guardemos. Allí realiza la recarga y regresa a sus tareas si no las considera terminadas o así se lo ordenamos.

La autonomía: este robot es capaz de mantenerse en funcionamiento durante 120 minutos -dos horas- sin tener que regresar a la estación de carga. Esto le da suficiente autonomía para aspirar casas entre los 120 a 140 metros cuadrados. Hemos comprobado que sin llegar a los 120 minutos, que solo se alcanzan en condiciones ideales, la batería sí le alcanza sobradamente para los 110 minutos de trabajo intensivo.

El control remoto: Tesvor S4 puede ser manejado por control remoto gracias a un mando desde el cual podemos teledirigirlo, encenderlo, apagarlo, aumentar la intensidad del aspirado o bien ordenarle el regreso a la estación de carga. Este control es muy interesante para acceder a zonas recónditas y en las que por si solo el robot no puede penetrar. El control remoto también puede realizarse desde la aplicación móvil.

La aplicación móvil: en realidad de poco sirve este robot sin la aplicación móvil, pues esta nos hace las funciones de control remoto, de pantalla y de herramienta para gestionar los mapas que el robot vaya realizando de las distintas casas donde lo pongamos a trabajar. En cada mapa se indica la última vez que el robot estuvo en una determinada zona o habitación, y podemos dar la orden desde el móvil para acudir a las distintas zonas para limpiarlas sin trabajar en las otras. De este modo, se puede realizar un mantenimiento diferencial.

Tesvor S4: puntos débiles

La sensibilidad ante los obstáculos: a pesar de que el nivel de sensores es muy alto y sin duda le sirven al robot para salir airoso de numerosas situaciones, no lo es tanto como para evitar chocar con muchos de ellos. Esto no es un problema en caso de muebles y otros objetos pesados, ya que el impacto es muy suave, pero sí para objetos livianos o blandos. Así sucede con mesillas ligeras y sobre todo con los platos y camas de las mascotas, que empuja derramando su contenido.

La desubicación: si el robot contacta con algún objeto donde sus palas o cepillos se enganchen, sobre todo alfombras, terminará parándose y tendremos que acudir para desenredarlo. Debemos tener extremo cuidado de ponerlo en el mismo sitio donde lo hemos encontrado o el robot se desubicará y alterará los mapas que tiene hechos y deberemos volver a mapear.

Requiere un trabajo previo: es un punto flojo general a este tipo de dispositivos, ya que desgraciadamente, si no despejamos bien el suelo, todos los robots aspiradores se enganchan en mayor o menor medida, por lo que debemos hacer un trabajo previo nosotros de eliminar alfombras, camas de gatos y perros, comederos y otros elementos que tengamos en el suelo de nuestra casa. Esto añade un trabajo extra que a veces puede resultar pesado, más si sobre las alfombras hay muebles.

La vinculación con la aplicación: a pesar de que Tesvor S4 se maneja muy bien desde el móvil, vincularlo a este resulta tarea compleja y nada intuitiva si no se conoce bien el sistema. Una vez se descubre el "cómo", se hace sencilla, por lo que es un problema de explicación dentro de la app. La solución correcta se encuentra en el libreto de instrucciones en papel, lo cual se antoja un poco absurdo.

¿Es para mí el Tesvor S4?

Este robot resulta muy competitivo por sus aptitudes dado su precio, pero algunas personas estarán más contentas que otras si lo adquieren. Así, aquellas que piensen en un dispositivo para procurarse la limpieza de sus suelos sin el menor esfuerzo se equivocarán si compran este o cualquier otro robot, pues parten de un oxímoron (limpieza sin esfuerzo).

Sin embargo, aquellas personas con poco tiempo que busquen un complemento eficaz para la limpieza diaria que les aligere el trabajo de fondo y les realice un mantenimiento de la casa y de los lugares más recónditos, se sentirán satisfechas.

En cuanto al tipo de casa, Tesvor S4 es ideal para casas despejadas, con no excesivo mobiliario, libres de alfombras, o al menos de alfombras pesadas, y de objetos que puedan actuar de obstáculo.

Alternativas al Tesvor S4

Roomba 981

El mejor modelo de robot aspirador con wifi y multifunciones de iRobot y sin duda una excelente opción para aquellos que deseen una gran máquina sin importarles pagar un precio elevado, aunque últimamente se lo puede encontrar con una sustancial rebaja.

Conga 1990 Connected

Un robot aspirador que barre, aspira, pasa la mopa y friega a un precio de 300 euros es una oportunidad nada desdeñable si está en oferta, más si está una marca como Cecotec detrás. El robot posee un depósito mixto y otro de sólidos, para discriminar los residuos recogidos con mayor eficiencia.

Incluye además una tecnología llamada SmartGyro 3.0, que permite una navegación eficiente e inteligente, al ser un modelo más intuitivo y predictivo que su predecesor. Gracias a sus sensores giroscópicos, de proximidad, antichoque y anticaída, limpia la totalidad de la superficie recorrida del hogar, según asegura Cecotec.

Incluye una aplicación para Smartphone con mapa, con la que podremos controlar el robot seleccionando los modos y programando la limpieza, así como el nivel de potencia de succión y de fregado. También permite observar el historial de limpiezas.

Permite realizar varios controles por voz -con Alexa o Google Voice-, tales como, empezar la limpieza, parar de limpiar, mandar el robot a su base de carga o incluso localizar el robot por medio de emisiones auditivas. Finalmente si el robot se queda sin batería se vuelve automáticamente a la base de carga por la ruta más rápida, se recarga la batería y vuelve a salir para finalizar la limpieza.

Robot aspirador Roomba 692

La marca de referencia en el sector, iRobot, ofrece este modelo con conexión wifi -lo que le permite compaginarse con Alexa y Google Home, así como tener un app para smartphone- por 399 euros. El Roomba 692 presenta un sistema de limpieza en tres fases: atrapa la suciedad, el polvo y los restos de alfombras y suelos duros.

Además Limpia adaptándose a nosotros. Así, aprende nuestros hábitos de limpieza y nos sugiere horarios que se adaptan a nuestra rutina. También nos hace recomendaciones como una limpieza extra durante la temporada de alergias. Es un modelo sencillo pero eficaz y suficiente, para aquellas y aquellos que no quieran hacer un gran gasto.

Ultenic T10

Robot Aspirador y Fregasuelos que Aspira y Friega, con vaciado automático. Posee un sistema de navegación LASER que permite al robot escanear a 360 grados para construir el mapa de manera eficiente y precisa, con el fin de determinar con precisión las áreas de barrer y planificar sus propias rutas.

Este robot aspirador va y regresa automáticamente a la estación base después de la limpieza para cargarse. Asimismo, la estación base recoge la basura de la caja de polvo, por lo que no hay que sacar la basura cada vez, sólo hay que tirar la basura de la estación base cada 2 meses.

Por otro lado, el Ultenic T10 resuelve todas sus necesidades de limpieza de piso barriendo o fregando el suelo, y puede ajustar diferentes cantidades de agua y succión en cualquier momento. Todo este proceso puede ser controlado por la voz, mando a distancia y una aplicación de móvil. Su precio oficial es de 639 euros.

