Elegir un robot aspirador: principales modelos y aspectos a tener en cuenta

Los robots aspiradores han desarrollado gran variedad de modelos y marcas a la par que han bajado sus precios hasta unos niveles impensables hace diez años, cuando se produjo su mayor boom comercial.

Elegir un aspirador de escoba sin cable: diez claves para tener en cuenta

Saber más

Hoy por poco más de cien euros podemos encontrar modelos de fabricantes solventes capaces de realizar sobradamente las mismas tarea que realizaban los Roomba de la marca iRobot. Además, podemos optar por otros que superan las limitaciones de los primeros robots por algo más de 300 euros.

Por descontado, hay marcas como Dyson y iRobot que ofrecen modelos a precios muy altos a cambio de prometer solidez, autonomía y precisión en las tareas, pero no es necesario acudir a los rangos altos para quedarse satisfecho.

De todos modos, como somo legos en la materia hemos acudido a los expertos de los establecimientos Worten y Electrodomèstics Miró de la Ronda Sant Antoni de Barcelona para que nos asesoren y nos cuenten como quedar totalmente satisfechos con la elección, tanto si el robot es para nosotros como si lo queremos regalar.

Tipos de aspiradores

En Miró nos han explicado que en cuanto a autonomía y potencia de aspirado la mayoría de robots del mercado de gama media tienen entre una hora y una hora y media, suficiente para una casa normal. Además, todos contemplan cepillas laterales para esquinas y rincones difíciles.

Donde comienzan a destacar unos modelos frente a otros es en lo referente a los filtros que comprenden; lo mínimo exigible es que sean filtros HEPA, capaces de atrapar ácaros y partículas de polen. Pero los modelos de gama más alta contemplan un filtro Doble HEPA, que mejora mucho la eficiencia y protege más el motor del robot.

El siguiente paso en calidad y prestaciones son los aparatos con láser y cámara, capaces de encontrar puntos de referencia con los que hacer un mapa de la casa, que posteriormente les será útil para no perderse ningún área o rincón y recordar la distribución del espacio para futuros aspirados.

Finalmente, entre las gamas más altas de cada marca destacan los robots que presentan mopa y depósito para líquido limpiador, de modo que aspiran y friegan. Nos cuentan que tienen un único inconveniente: hay que rellenar de cuando en cuando el depósito y limpiar la mopa, pero que pueden ser muy útiles en espacios pequeños.

Aspectos tener en cuenta

Por su parten en Worten nos han expuesto los puntos clave a los que debemos atenernos para dar con nuestro robot aspirador ideal.

1. La utilidad que le queremos dar

No es lo mismo querer que nos mantenga la casa aspirada y libre de polvo en el entre tiempo en que no limpiamos nosotros, a buscar una máquina que nos haga gran parte de las tareas domésticas. Si estamos dispuestos a quitar nosotros el polvo de anaqueles, figuritas de Lladró y Manises y mesillas auxiliares, bien. De lo contrario, no quedaremos satisfechos a no ser que optemos por las gamas más altas, que mapean, aspiran y friegan. Lo que si lograremos es tener el suelo reluciente la mayor parte del tiempo.

2. El tamaño de la casa

Si la casa es muy grande y con muchas habitaciones, corremos el peligro de que el robot acabe desesperado y perdido en cualquier rincón, anhelando regresar a su terminal de carga. Lo mejor será entonces optar por un robot con capacidad de mapeo para que se haga un croquis de la casa. Así no se olvidará de ninguna porción y regresará contento al punto de partida. Si la casa es pequeña o muy cuadrada, puede bastarnos con un robot sin capacidad de hacer un mapa.

3. El diseño de la casa

De mismo modo, ante casas complicadas, con muchas habitaciones, esquinas y tabiques, conviene optar por el modelo con capacidad de hacer mapas.

4. Qué tipo de mobiliario tenemos

Una cosa tenemos que tener clara, nos advierten en Worten: las sillas, sofás, sillones y canapés de culo bajo pueden impedir que el robot haga su trabajo. Así que lo más recomendable es comprar muebles de bajos elevados para que quepa el aspirador y levantar las sillas cuanto tenga que pasar. Valoremos si nos compensa este esfuerzo.

5. Si tenemos mascotas de pelo largo

Las mascotas que sueltan mucho pelo largo, especialmente razas de gatos y perros, pueden bloquear el motor del robot y quemarlo; deberemos apostar en consecuencia por modelos con filtros Doble HEPA para protegerlos.

6. Si tenemos niños o cachorros

Cuidado con los niños pequeños y los cachorros, no porque el robot vaya a hacerles daño, sino por si dejan muchas manchas de salsas o heces por el suelo. El problema es que el robot puede extenderlas sin querer por toda la superficie.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines