'Freckling': qué dicen los expertos sobre la moda de tatuarse pecas para replicar los filtros de Instagram

Las pecas están de moda y desde hace mucho más tiempo del que creemos. El handpoke, una técnica ancestral de tatuaje a mano alzada, ha sido usada durante siglos en diversas partes del mundo: desde Egipto hasta Japón, pasando por otras culturas como las tribales.

Esta técnica, aún en uso, se ha ido modernizando hasta desembocar en modas como el freckling: micropigmentación de pecas en el rostro para replicar la apariencia natural de las mismas mediante la inserción de pigmentos en la piel.

Cristina Barriga, especialista en micropigmentación y directora del Instituto Nacional de Micropigmentación, tiene claro que las pecas son tendencia por varios motivos: “para replicar los filtros de las redes sociales, porque otorgan al rostro una sensación de juventud y debido a la influencia de celebridades como Meghan Markle o Kendal Jenner, que las poseen de forma natural o han experimentado con maquillaje”.

Varios expertos nos ayudan a conocer un poco más sobre esta novedosa técnica: en qué consiste, los cuidados y precauciones antes y después de llevarla a cabo y los posibles riesgos de realizarla.

Un poco más sobre el freckling

El freckling pertenece al ámbito del maquillaje semipermanente, realizado con técnicas y pigmentos diseñados para desvanecerse naturalmente en un par de años, por lo que no es un tatuaje definitivo y si queremos mantenerlo en el tiempo será necesario realizar retoques periódicos.

Esto se debe a que “la tinta se deposita en la unión dermoepidérmica y dermis papilar, en lugar de situarse en la dermis media y profunda, tal como ocurre en los verdaderos tatuajes artísticos o permanentes”, explica el doctor Donís Muñoz Borrás, dermatólogo especializado en tatuajes y maquillaje semipermanente.

Las áreas de aplicación en el rostro son variadas: “nariz, mejillas, pómulos, frente… Y también se pueden añadir en otras partes del cuerpo como escote, brazos o espalda, de manera personalizada”, explica Barriga. Una de las técnicas más utilizadas para realizar la micropigmentación de pecas es el dermógrafo, “un dispositivo eléctrico con agujas vibrantes que implanta el pigmento rápidamente y con un procedimiento más rápido y uniforme, aunque también se puede realizar la técnica mixta, que combina el dermógrafo con el handpoke”, continúa.

Cuidados y precauciones

Ambos expertos coinciden en que para realizar el freckling es imprescindible ir en busca de profesionales cualificados que cuenten con pigmentos de alta calidad y con normas de higiene rigurosas para prevenir infecciones y otras complicaciones. Para conocerlos, la Asociación Española de Micropigmentación recopila los requisitos legales que deben cumplir todos los entes que participan en el proceso.

Además, si decidimos realizarnos este procedimiento es indispensable asegurarnos de que, de manera previa al tratamiento, se nos van a realizar ciertas valoraciones. Por ejemplo, tras escoger el diseño inicial de las pecas “se deben realizar pruebas de parche para asegurarse de que no hay reacciones adversas, valorar el tono y subtono de la piel y llevar a cabo una evaluación con consentimiento médico si se padecen enfermedades autoinmunes, patologías de la piel y otras enfermedades”, recalca Barriga.

Aun así, como explica el doctor Muñoz, “debemos tener en cuenta que los test de alergia previos tienen una utilidad relativa, ya que las reacciones de intolerancia o rechazo frente a la tinta con frecuencia se pueden generar meses o años después de realizarlos”.

Los cuidados posteriores también marcarán la diferencia en la seguridad del procedimiento y su resultado. Para ello, además de seguir las indicaciones profesionales, Barriga recomienda “mantener la zona limpia y seca sobre todo durante las primeras 24 horas; no tocar ni rascar ni utilizar exfoliantes en la zona; evitar el maquillaje al menos durante una semana; y no ir a piscinas o gimnasios hasta que esté totalmente curado para evitar que la piel se irrite por el cloro y el sudor”.

Además, el dermatólogo hace hincapié en “hidratar correctamente la zona y protegerla del sol, ya que este es uno de los peores enemigos de cualquier tipo de tatuaje por su alta capacidad de degradar los pigmentos”.

Contraindicaciones del freckling

Aunque ambos expertos coinciden en que es una técnica segura siempre y cuando se realice en centros homologados y en manos de buenos profesionales, existen algunas contraindicaciones que debemos tener en cuenta, sobre todo si se padecen ciertos tipos de enfermedades.

Muñoz recuerda la importancia de “tener especial precaución en personas con antecedentes de alergias en general, psoriasis, vitíligo o dermatitis atópica, inestabilidad emocional, personas inmunodeprimidas, en tratamiento con inmunosupresores o que sufran enfermedades autoinmunes”.

Además, Barriga recomienda no realizarse freckling “durante embarazo y lactancia; en pacientes con queloides, cicatrices hipertróficas o trastornos de coagulación; y en personas con diabetes no controlada, pues esta puede afectar a la cicatrización y aumentar el riesgo de infecciones”.

Tampoco se recomienda “en personas con piel sensible (que pueden experimentar mayor irritación), en pacientes con VIH, hepatitis o infecciones bacterianas o virales y en aquellos que cursen tratamientos con esteroides”, recalca la experta. Y nunca se debe realizar ningún tatuaje o maquillaje semipermanente sobre un nevus o peca, “ya que ello podría dificultar o retrasar el diagnóstico precoz de cualquier proceso degenerativo que pudiera surgir en un futuro”, explica Muñoz.

Posibles riesgos

Los casos más arriesgados suelen tener que ver con realizar el freckling en pacientes con las contraindicaciones mencionadas anteriormente, sin valoración previa y sin tomar las medidas de higiene adecuadas.

Aun así, posiblemente, como afirma Muñoz, “el efecto adverso más frecuente con el que nos encontramos en la consulta deriva del desagrado con el resultado estético obtenido al considerar que no se corresponde con las expectativas iniciales”.

Respecto a los posibles riesgos al realizarse cerca de la zona ocular, tanto Muñoz como Barriga coinciden en que, si se siguen procedimientos adecuados, es prácticamente imposible que nuestra salud ocular sufra algún daño.

Sin embargo, el oftalmólogo Alberto Ollero, consultado también por este medio, afirma lo siguiente: “De entrada soy contrario a todos estos procedimientos, sobre todo si no los realizan dermatólogos y están en la zona periocular”. Aunque recalca que no ha visto en consulta ninguna consecuencia directa del freckling, sí se ha topado con problemas oculares derivados de otro tipo de tatuajes semipermanentes realizados en centros no fiables y en zonas cercanas a los ojos.