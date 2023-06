Mármol: cómo limpiar y proteger este delicado material

El mármol siempre ha sido considerado un material elegante, capaz de transformar estancias enteras con su presencia. En la actualidad ha dejado de estar reservado solo para las clases más pudientes y se ha popularizado, contando incluso con otros materiales muy similares pero más económicos.

Cómo pintar cualquier superficie de madera

Más

A pesar de la belleza y durabilidad que caracterizan al mármol, este material también es bastante delicado, ya que se raya con facilidad y absorbe las manchas muy rápido (esto es debido a que se trata de una piedra porosa). Por las anteriores razones, debemos proporcionarle una serie de cuidados muy específicos. En este artículo te enseñaremos a limpiar y proteger el mármol de tu hogar para que toda tu casa brille con él.

Qué materiales necesitaremos para limpiar y proteger el mármol

Agua tibia : con agua fría no eliminaremos bien la suciedad y si está demasiado caliente podemos dañar el mármol.

: con agua fría no eliminaremos bien la suciedad y si está demasiado caliente podemos dañar el mármol. Detergente pH neutro : este tipo de detergentes son muy comunes y los podemos encontrar en cualquier supermercado. Escoge el de tu marca favorita, pero revisa muy bien que sea pH neutro.

: este tipo de detergentes son muy comunes y los podemos encontrar en cualquier supermercado. Escoge el de tu marca favorita, pero revisa muy bien que sea pH neutro. Alcohol isopropílico : también recibe el nombre de alcohol de limpieza. Este producto viene muy bien para limpiar zonas y materiales delicados ya que se evapora muy rápido y no deja residuos. Es recomendable su uso incluso para objetos y componentes electrónicos, pero deberemos emplearlo diluido en agua a partes iguales.

: también recibe el nombre de alcohol de limpieza. Este producto viene muy bien para limpiar zonas y materiales delicados ya que se evapora muy rápido y no deja residuos. Es recomendable su uso incluso para objetos y componentes electrónicos, pero deberemos emplearlo diluido en agua a partes iguales. Sellador de mármol : ya hemos comentado que el mármol es una piedra porosa; pues bien, este producto lo que hará es sellar esos poros para prevenir que cualquier líquido o residuo penetre en el material. Es como ponerle una capa protectora invisible.

: ya hemos comentado que el mármol es una piedra porosa; pues bien, este producto lo que hará es sellar esos poros para prevenir que cualquier líquido o residuo penetre en el material. Es como ponerle una capa protectora invisible. Cera para mármol (opcional): sirve para pulir el mármol. Consigue que este brille y se reaviven los diferentes colores de su veteado

(opcional): sirve para pulir el mármol. Consigue que este brille y se reaviven los diferentes colores de su veteado Trapo suave : te recomendamos que sea de materiales como la microfibra.

: te recomendamos que sea de materiales como la microfibra. Esponja suave

Papel absorbente

Te recomendamos también que utilices guantes de goma durante todo el proceso para proteger tus manos. Muchos de los productos anteriormente mencionados no son abrasivos, ya que dañarían el mármol, pero esto no quiere decir que no puedan ser dañinos para tu piel.

Cómo limpiar el mármol paso a paso

Limpia la superficie de polvo, migas y demás residuos sueltos con el trapo suave o con una mopa de microfibra en el caso de los suelos. Mezcla agua tibia con el detergente pH neutro. Utiliza la mezcla anteriormente preparada y pásala por la superficie a limpiar con la esponja suave, sin frotar demasiado fuerte para no rayar el mármol. Si nos encontramos con manchas difíciles, puedes hacer uso del alcohol isopropílico para eliminarlas. Lo único que tendrás que hacer es mezclarlo a partes iguales con agua y echarlo en el trapo suave para limpiar la zona. Sécalo posteriormente a golpecitos. Para los suelos, realizaremos el mismo proceso pero con una fregona de microfibra. Deshazte de la mezcla de agua y detergente y enjuaga la superficie que hayas limpiado con agua nueva para evitar que quede cualquier residuo del detergente. Para prevenir la formación de manchas de agua, puedes secar superficie que hayas limpiado con papel absorbente o con el trapo suave.

Trucos para proteger el mármol

Trata de limpiar las manchas lo más pronto posible . Como ya hemos comentado, el mármol es una piedra porosa que absorbe rápidamente los líquidos que se derraman en él. Para limpiar este tipo de accidentes tan solo tendremos que pasar un paño suave con agua y secar bien la zona. Intenta evitar que cualquier líquido entre en contacto con este material utilizando siempre posa vasos, manteles y otras protecciones.

. Como ya hemos comentado, el mármol es una piedra porosa que absorbe rápidamente los líquidos que se derraman en él. Para limpiar este tipo de accidentes tan solo tendremos que pasar un paño suave con agua y secar bien la zona. Intenta evitar que cualquier líquido entre en contacto con este material utilizando siempre posa vasos, manteles y otras protecciones. No uses productos que puedan ser abrasivos, como por ejemplo estropajos o limpiadores ácidos (como es el caso del vinagre o el zumo de limón). Utiliza materiales suaves como bayetas de microfibra y jabones pH neutros, los cuales evitarán que rayes la superficie o la dañes.

Introduce en tu rutina de limpieza regular un sellador de mármol. Este producto cuenta con una serie de ventajas que te permitirán proteger tus superficies de mármol. Como ya hemos señalado, una de ellas es que te ayuda a prevenir las manchas al evitar que la sustancias penetren en él. Pero también nos proporciona una mayor resistencia al derrape, haciendo que los resbalones accidentales serán menos comunes, razón por la cual mucha gente sella el mármol de los suelos de cocinas y baños. Por último, pero no menos importante, también nos ayuda a que la limpieza del material sea mucho más fácil, ya que el sellador repele la suciedad. Es adecuado para zonas que tiendan a ensuciarse mucho, como las encimeras y los suelos de la cocina.

Consejos adicionales para un cuidado especial del mármol