Cómo eliminar las manchas de aceite de la ropa

Las temidas manchas de aceite en la ropa son un clásico casi inevitable, pues todos usamos aceite a diario. Esto puede ocurrir en casa cocinando con ropa menos apreciada pero, ¿y cuándo esto ocurre aliñando nuestra ensalada en un restaurante o llevando nuestra ropa de calle? En este artículo te contamos cómo quitar una mancha de aceite con diferentes productos naturales y fáciles de tener a mano en cualquier momento.

Esto es importante porque el primer paso es evitar que la mancha se extienda demasiado. Eso podemos hacerlo con el típico pedazo de miga de pan, que tanto efecto absorbente tiene o con una servilleta o papel de cocina. Así, al menos, pararemos el desastre hasta poder abordarla. También lo puedes hacer con polvos de talco para que absorba la mancha.

Muchos hemos probado a verter un poco de agua de la copa o vaso del grifo si estamos cocinando y habremos visto que esto no funciona. El agua y el aceite no se mezclan y, por ello, no es eficaz porque la composición y textura del aceite hace que el agua resbale sobre él en lugar de limpiarlo. Para ello te traemos remedios probados y más efectivos, no te lo pierdas.

Lavavajillas

Si el incidente nos pilla cerca de la pila de fregar o en casa podemos recurrir al jabón lavavajillas que usamos habitualmente para fregar.

Teniendo en consideración que están diseñados específicamente para ser eficaces con manchas difíciles como el tomate, la grasa de los alimentos y aceites o alimentos difíciles de limpiar, podemos probar con él.

Frota lo antes posible la parte manchada con un poco de lavavajillas. Después puedes sumergir la prenda en agua, al menos el trozo manchado.

Si tienes agua oxigenada a mano o puedes añadirla, ayudará mucho con el proceso. Espera entre 15 o 30 minutos mínimo para lavarla.

Jabón Lagarto

Una vez secada la mancha con las técnicas que vimos al comienzo del artículo, podemos frotar la mancha con jabón Lagarto, eficaz contra manchas difíciles. Las abuelas siempre han usado este producto porque es sencillo y eficaz.

Te recomendamos frotar la mancha con un cepillo de dientes viejo o similar para asegurar que quede lo menos posible. Puedes hacerlo con movimientos circulares sobre la mancha hasta ver que se hace espuma. Si la prenda es delicada no presiones demasiado.

Después ya puedes echarla a lavar directamente. Esta opción es buena si estás en casa.

Si la mancha es grande o intuyes que será difícil de eliminar, puedes dejarla en remojo toda la noche sin eliminar el jabón.

Bicarbonato

El bicarbonato es conocido entre otras cosas por su poder para disolver suciedad enquistada. Desde un fregadero atascado hasta grasa en la cocina se limpian bien con bicarbonato por su poder disolvente.

Esto lo convierte en una buena opción también para eliminar manchas complejas como el aceite.

El método es muy similar al anterior. El bicarbonato actúa también absorbiendo el aceite primero. Cubre bien la mancha con el bicarbonato y presiona para que absorba el aceite o la grasa durante un par de minutos.

Después, añade detergente o jabón para la ropa y agua. Frota hasta que se haga espuma.

Frota con un cepillo de dientes antiguo o pequeño cepillo la mancha en movimientos circulares.

Alcohol

Si la prenda no es demasiado delicada o no tienes otras opciones también puedes usar alcohol. Es un remedio casero y eficaz si no sabes cómo quitar manchas de aceite.

Echa unas gotas de alcohol hasta cubrir la mancha y déjalo reposar entre 2 y 5 minutos.

Pon la prenda en un barreño lleno de agua y añade detergente para la ropa. Es ideal que repose unos minutos, al menos 30 si puedes.

Después lava la prenda en agua templada a mano y frota la mancha de aceite hasta hacer espuma.

Vinagre blanco

El vinagre ayudará a acabar con la mancha gracias a su composición natural. En este caso necesitarás también agua caliente para que actúe. A partes iguales, mezcla un vaso de vinagre y otro de agua caliente. Después sumerge la mancha en él o en un barreño en el que viertas la mezcla si es más grande.

Déjala reposar entre 20 y 40 minutos y después lávala como de costumbre. Si no estás en casa puedes probar a verter unas gotas de vinagre sobre la mancha y lavarla al llegar.

Limón

El ácido cítrico del limón es eficaz con las manchas de este tipo. También es eficaz para blanquear la ropa o eliminar manchas incrustadas como las de sudor, por lo que puede ser un genial aliado en este caso.

Si estás en casa puedes preparar un barreño con el jugo de varios limones y agua caliente. Después deja la prenda en remojo durante al menos una hora.

Si estás fuera puedes coger limón en caso de tenerlo a mano y exprimir unas gotas sobre la mancha en cuestión, para lavarla cuando llegues a casa.

Agua con sal

El agua con sal es también efectiva para manchas complicadas y se ha usado toda la vida como remedio natural contra estas. Si no sabes cómo quitar una mancha de aceite seguro que en casa tienes sal, así que te contamos cómo usar este remedio casero.

Vierte al menos tres cucharadas de sal por cada litro de agua templada. Sumerge la ropa y déjala en remojo al menos 30 minutos. Si no estás en casa o la mancha es compleja puedes aplicar sal directamente en la mancha y dejarla reposar para que absorba la grasa del aceite. Después cepilla con detergente como en otros casos.

Agua oxigenada

El agua oxigenada se ha utilizado durante mucho tiempo para lavar manchas difíciles como las del vino o, incluso, la sangre. Es ideal si puedes combinarla con jabón líquido haciendo una mezcla.

Mezcla la misma proporción de agua oxigenada y jabón líquido y frota contra la mancha. Después déjala actuar unos 20 minutos antes de lavarla.