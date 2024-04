Usos prácticos con los que sacar más partido al calendario de tu móvil

Entre dormir, el trabajo, las tareas domésticas, el ocio y las comidas diarias, los españoles consumen hasta el 90% de las 24 horas del día según datos de Our World in Data. No es de extrañar que la falta de tiempo libre sea una de las quejas más habituales. Según un estudio realizado por Edenred en 2021, tras la pandemia el 64% de los encuestados decía disponer de menos tiempo libre.

La falta de tiempo en las sociedades modernas ha propiciado la aparición de la gestión del tiempo como disciplina y habilidad. Es un arma de doble filo: por un lado se puede usar como un parche o solución para justificar cargas de trabajo imposibles de asumir, con la excusa de que con una buena gestión del tiempo sería posible completar las tareas. Por otro, sin embargo, la gestión del tiempo es una herramienta valiosa para organizarnos y reducir el estrés, y los calendarios digitales se han revelado como una de sus herramientas más valiosas.

¿Funciona la gestión del tiempo? La respuesta es que sí, pero puede que no tanto para lo que se pensaba. Se creía que las herramientas de gestión del tiempo aumentaban la productividad y que, como consecuencia, se reducía el estés. Sin embargo, una reciente revisión de estudios ha encontrado que la gestión del tiempo parece mejorar el bienestar y, en particular, la satisfacción vital, más que el rendimiento.

Los calendarios digitales han ayudado a los médicos a organizar sus apretados horarios y a las personas mayores con dificultades cognitivas a planificar sus días. Pero además, son herramientas esenciales para las personas que trabajan desde casa.

Funciones del calendario de tu móvil que deberías estar usando

Las funciones básicas de un calendario digital, como la aplicación Google Calendar que viene integrada en todos los teléfonos Android, o Calendar en el caso del iPhone, son muy sencillas. Basta con hacer clic en un día del calendario para anotar una cita o recordatorio a una hora determinada. Después, nuestro teléfono nos avisará con una alerta. Pero hay otras funciones menos usadas que pueden facilitarnos mucho la vida:

Vistas personalizadas: más allá de las tradicionales vistas diaria, semanal y mensual, muchas aplicaciones de calendario permiten personalizar cómo y qué información quieres ver. Por ejemplo, algunas ofrecen una “vista de agenda” que destaca tus próximos eventos sin mostrar los días vacíos, o una “vista de tres días” para quienes prefieren concentrarse en el corto plazo. Estas vistas personalizadas pueden ayudarte a enfocar tu atención en lo que realmente importa en el momento.

Calendarios múltiples, etiquetas de color y categorías: es posible crear calendarios diferentes para categorizar nuestros compromisos (trabajo, personal, salud, cumpleaños, etc.). Esto te permite obtener una visión rápida de cómo estás distribuyendo tu tiempo.

Compartir y colaborar: las aplicaciones de calendario permiten compartir eventos específicos o incluso calendarios completos con otras personas. Esto es especialmente útil para planificar eventos en grupo o familiares, reuniones de trabajo o coordinar proyectos. La colaboración en tiempo real y la posibilidad de ver la disponibilidad de otras personas puede simplificar enormemente la planificación conjunta.

Citas repetidas en el tiempo y automatización: la opción de repetir una misma cita a diario, semanal o mensualmente es de gran utilidad para cosas como las horas del gimnasio o cuándo tomar medicamentos. Además, con las opciones de automatización, puedes configurar reglas para que ciertos eventos se añadan automáticamente a tu calendario. Por ejemplo, si siempre bloqueas tiempo después de una reunión importante para trabajar en el seguimiento, puedes configurar una automatización que agregue esos bloques de tiempo por ti.

Subscripciones a calendarios: puedes suscribirte a calendarios públicos que te interesen, como calendarios de festivos o de eventos deportivos. Estos se integran directamente en tu aplicación de calendario, brindándote una visión más amplia de los eventos que afectan o interesan a tu vida personal o profesional.

Usos del calendario que quizá no conoces

Está demostrado que cuando planificamos las cosas y las apuntamos, en lugar de dejar que den vueltas en nuestra cabeza, se reduce el estrés y la ansiedad, ya que sentimos que tenemos mayor control sobre la situación. Por tanto, si solo usas el calendario para las citas con el médico o las clases de tus hijos, aún puedes sacarle más partido para organizar tu tiempo:

Bloques de tiempo para 'no hacer nada': programar deliberadamente bloques de tiempo para no hacer nada puede parecer innecesario, pero estas pausas son esenciales para la recuperación mental y la creatividad. Utiliza tu calendario para reservar estos espacios como si fueran reuniones importantes.

Recordatorios de hidratación y pausas activas: con el ajetreo diario es fácil olvidarnos de cuidar de nuestro cuerpo. En tu calendario puedes poner recordatorios para beber agua y tomar pausas de cinco minutos cada hora para mover tu cuerpo.

Seguimiento de hábitos: si estás intentando adquirir nuevos hábitos, ya sea leer, hacer ejercicio, meditar o cualquier otra actividad, programar estos hábitos como eventos recurrentes en tu calendario puede ayudarte a ser constante. Además, ver tu progreso a lo largo del tiempo es una gran motivación y reduce la ansiedad que produce hacerse propósitos de objetivos personales.

Planificación de menús semanales: el estrés de decidir qué cocinar cada día puede minimizarse con una planificación semanal de menús y de la compra que necesitas hacer para cocinar. Usa tu calendario para programar tus comidas de la semana, incluyendo cenas especiales o días de preparación de alimentos con antelación (batch cooking).

Planificación del ocio: programar citas o recordatorios para llamar o encontrarse con amigos y seres queridos, devolver llamadas y hacer honor a esas veces que decimos “quedamos a tomar algo cualquier día de estos”. Las relaciones sociales tienen una gran influencia en el bienestar.

Tiempo para leer y aprender: igual que puedes programar bloques de tiempo para 'no hacer nada', programar tiempo específico para tus lecturas, cursos, hobbies o actividades creativas puede ayudarte a gestionar mucho mejor tu semana.

Planificación de objetivos financieros: el estrés financiero es uno de los tipos de ansiedad más comunes. Utiliza tu calendario para programar revisiones periódicas de tus cuentas, recordatorios para pagar facturas y planificar ahorros o inversiones.

Estos usos del calendario de tu móvil, aunque sean menos conocidos, pueden marcar una diferencia significativa en cómo manejas tu tiempo y organizas tu vida. Al aprovecharlas, puedes no solo reducir el estrés sino también asegurarte de que estás dedicando tiempo a lo que verdaderamente importa para ti.