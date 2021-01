The New Yorker, coherentemente con la que ha sido su trayectoria editorial desde su fundación, ha prestado en su último número una extraordinaria atención al asalto al Capitolio que se produjo el 6 de enero. Su director David Remnick publicó el mejor artículo de todos los que he leído sobre dicho asalto: "The Inciter in Chief". Y la historiadora de la Universidad de Harvard, Jill Lepore, publicó otro también extraordinario: "What should we call the Sixth of January". En mi opinión, ambos destacan con enorme diferencia sobre todos los demás.

