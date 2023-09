Del acto del pasado miércoles en el Ateneo de Madrid, en el que, con la excusa de la presentación de un libro de Alfonso Guerra, tanto el autor como Felipe González se lanzaron a degüello contra Pedro Sánchez, amplificando el mensaje que viene transmitiendo el PP desde la noche electoral del 23J, se ha informado en todos los medios de comunicación del país y se han escrito ya multitud de crónicas.

Doy por supuesto que el lector está al tanto del mismo y que no necesita nada más para formarse su opinión. Por ello no voy a hacer una valoración general de lo que me pareció, sino que voy a limitarme a un momento de la intervención de Felipe González al final, en el que, tras afirmar levantando la voz, que es inaceptable someterse a un chantaje, añadió y “menos por minorías en vías de extinción”.

En este momento me quedé perplejo. Todo lo demás que dijo puede ser expresión de un arrebato de cólera, en que una persona colérica como Felipe, una vez perdida la disciplina que conlleva el ejercicio real y efectivo del poder, puede caer. Pero llegar a afirmar que el nacionalismo catalán, entiendo que el vasco también, está “en vías de extinción”, es un despropósito de tal naturaleza que resulta incomprensible en una persona que ha estado al frente del Gobierno durante 14 años y que tuvo que gestionar en 1996 la investidura de José María Aznar ante la incapacidad de este de formar gobierno con los resultados que habían arrojado las urnas y que conducían a que había que contar necesariamente con el nacionalismo catalán para ello.

No hay la más mínima evidencia empírica en la que poder sustentar esta afirmación. Todo lo contrario, desde que Felipe dejó de ser presidente del Gobierno hasta hoy. El nacionalismo catalán no ha dejado de ser mayoría parlamentaria en Catalunya en ningún momento desde la entrada en vigor de la Constitución. Con diversas fórmulas, pero en ningún momento. En la Unión Europea se está estudiando reconocer el catalán como uno más de los idiomas oficiales. Y periódicamente el nacionalismo catalán nos recuerda que, sin su concurso, España no puede autogobernarse democráticamente.

Los nacionalismos catalán y vasco son partes constitutivas de la Constitución 'material' de España. Y no hay estrategia de gobierno que pueda prescindir de ellos, si se pretende una gobernación estable e indefinida. Cualquier estrategia “antinacionalista” está condenada al fracaso, porque un Estado no puede ser la expresión política de una sociedad 'mutilada'. Y eso es lo que sería el Estado español sin los nacionalismos catalán y vasco.

Es una realidad que, tras la Guerra Civil y el Régimen del general Franco, se ha ido abriendo paso y que sigue abriéndose paso de manera ininterrumpida. No reconocerlo así por una persona con la experiencia política de Felipe González es cerrar los ojos ante la realidad o una señal alarmante de deterioro analítico.