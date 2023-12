Las 20 historias de elDiario.es más leídas en 2023

22,8 millones de horas se han invertido en leer artículos de elDiario.es a lo largo de este año que se agota. Hay lecturas de todo tipo: solo de titular, de abajo arriba, en diagonal, mirando como quien no ve o devorando a toda velocidad. En estas 20 historias, nuestros lectores y lectoras se han detenido especialmente y les han dedicado el tiempo que merecen.

El reportero de reportajes de largo aliento (long read) para el Guardian en España Giles Tremlett –un experto, por cierto, en las Brigadas Internacionales– escribió esta apasionante historia sobre tres hermanos menores de cinco años que fueron abandonados en la Estació de França (Barcelona) en 1984. No sabían responder a las preguntas sobre el nombre de sus padres o sus propios apellidos. Nadie los reclamó. Los niños recordaban una infancia en París y el periodista les acompaña de regreso a la capital francesa para solucionar un misterio de 40 años. Un reportaje que mantiene la tensión hasta la última línea y que ha atraído más de 25.000 horas de lectura de nuestros lectores.

Unas semanas después del anuncio de Rafa Nadal sobre su ausencia en el Roland Garros de este año, los reporteros Tomeu Mesquida y Nicolás Ribas, junto al fotógrafo Francisco Ubilla, hacen un viaje al pasado del tenista que no es solo temporal sino geográfico, pues se desplazan a su Manacor de nacimiento. Aunque Nadal no tiene empresas a su nombre, el artículo explica que su familia, cercana al PP, sí las tiene, y son casi tantas como títulos individuales ha ganado el deportista: cerca del centenar. ¿Cómo se despliega esta fortuna? ¿En qué invierten? ¿Qué lugar ocupa el centro deportivo Nadal en este entramado? ¿Qué contesta el Rafa Nadal del metaverso en el museo que lleva su nombre cuando se le pregunta si le gusta viajar?

El testimonio de las hermanas Mena enganchó a nuestros lectores por el arrojo que demostraron, tanto en su vida como a la hora de revelar su historia. María Isabel ingresó en el Opus Dei con 14 años y su hermana Blanca, con 18. Cuando consiguieron salir, pensaban que les partiría un rayo por atreverse a ir al cine con un hombre. Han necesitado dos décadas y una batalla judicial para contarlo. Han conseguido una indemnización por la manipulación que sufrieron por parte de una organización a la que consideran “totalitaria”, a la que estaban obligadas a entregar su salario e incluso los regalos que recibían por sus cumpleaños.

El escritor Isaac Rosa realiza una inmersión a pulmón en ese lugar difuso y abigarrado que conocemos como la fachosfera, un conjunto de grupos de redes privadas, canales de YouTube y perfiles de Twitter donde se vierten opiniones exaltadas, acientíficas y activadoras del odio, en gran medida diseñadas para activar políticamente a los jóvenes. Isaac Rosa dedicó horas a ver vídeos e identificar cuáles son las obsesiones de estas cuentas de ultraderecha, qué lenguaje usan, qué ensalzan y cómo es su merchandising. Las paredes de nuestras burbujas, se han dado cuenta muchos lectores, no son transparentes y casi siempre impiden ver con claridad el bosque.

Una investigación del los periodistas de datos Victòria Oliveres y Raúl Sánchez junto al redactor Pau Rodríguez pinta un mapa de España que no habíamos visto hasta ahora, el de un país en riesgo de inundación fluvial o marítima que se puede consultar calle a calle. Los lectores han buscado sus domicilios y han constatado el riesgo a cien años vista de pueblos y urbanizaciones. Murcia es la comunidad más complicada, ya que tiene más de 60.000 viviendas que podrían ser arrasadas por el agua; y la hemeroteca confirma las decenas de episodios de serias inundaciones que ha vivido en las últimas décadas.

La llegada de la Alta velocidad a Asturias es una noticia que produce “euforia”, como afirma Jesús María López de Uribe, el autor de este apreciado explainer que, en 10 puntos, da respuesta a todo lo que los viajeros hacia el norte necesitan saber. Si ha salido barato o caro, si irá más rápido o más lento de lo que van los trenes en Francia, cuánto tiempo nos hará ahorrar y algunas certezas sorprendentes que quedan explicadas: en realidad no es un AVE y este nunca llegará a Asturias, la vía tendrá la velocidad más lenta de la media de España y, cuando se termine el tercer carril, irá todavía más lento. Al final del artículo, los niveles de euforia varían considerablemente.

Hay historias pero también hay intrahistorias. Esta es una de ellas, una de las más importantes del año político 2023. ¿Cómo se pactó la unidad en torno a Sumar? “Estaba pensado de antemano”, advierte Andrés Gil al inicio de esta pieza en la que se desvela cómo se sucedieron las reuniones, a la carrera, a principio del verano, y cómo Irene Montero quedó fuera de la firma. Uno de los negociadores explica la trastienda de aquellos días con un símil: era como jugar a los barquitos.

Este reportaje de Pedro Águeda comienza describiendo un bajo en Getxo. Hay condecoraciones de la División Azul pero también un banderín de una brigada del Ejército republicano. Hay cascos de todo tipo, agrupados por guerras o bandos. Es el almacén de la empresa Cantabria Militaria, un proveedor de armas antiguas para el cine español y de objetos de coleccionismo que en 2017 la Policía transmutó en cabecilla de una organización internacional de tráfico de armas. El despliegue se llamó Operación Portu y se consideró tan exitoso que los agentes que la ‘descubrieron’ fueron condecorados. Pero había algo que hacía desbarrancar la investigación: todas esas armas, en realidad, no disparaban.

El personaje de un relato de Sylvia Plath se convierte en este reportaje de indagación en protagonista de una historia que nos lleva a un exilio de ida y vuelta, a un Benidorm que ya acogía turistas antes del bum turístico, y a los tiempos felices de la poeta, los de las primeras semanas tras su matrimonio con Ted Hughes, de vacaciones en Alicante, dibujando y escribiendo. Ana Cañil nos redescubre a Enriqueta de la Hoz, conocida como la viuda Mangada, desde los recuerdos que se conservan dos generaciones después.

Uno de los formatos clásicos –y más leídos– de Ignacio Escolar, director de elDiario.es, es el de ‘las mentiras de’. Es simple: declaración entrecomillada de lo que alguien dice y, debajo, explicación de lo que realmente quiere decir. La disección forense del primer discurso de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, cuando se presentó a una investidura fallida, fue un rompepistas de inmediata utilidad. Una ristra de mentiras, falsedades o inexactitudes que empiezan con un candidato afirmando que tenía los apoyos necesarios cuando no hacían falta conocimientos más allá de la operación aritmética de la suma para saber que eso era un imposible. Y que sigue con la Educación, la Guardia Civil, el paro y lo que el PP entiende por memoria democrática. Una herramienta que nos va a servir para toda la legislatura.

La entrevista de Olga Rodríguez a Nurit Peled-Elhanan llegó en un momento en el que los lectores necesitaban entender más allá en la guerra entre Israel y Hamás. La académica israelí es una de las voces más respetadas en su país en el análisis de educación del lenguaje en la infancia y ha firmado libros que tratan sobre cómo se habla de Palestina en los libros de texto en Israel o cómo se aborda el Holocausto en esos mismos manuales. Su hija de 13 años murió en un atentado perpetrado por Hamás en Jerusalén. Peled ha perdido su plaza en la Universidad temporalmente por citar a Sartre en un chat de WhatsApp, lo que fue interpretado por el presidente de la institución como una “justificación del acto atroz” de Hamás.

La dimisión de Borja Prado, presidente de Mediaset España, es uno de los bombazos informativos del año en la información de los medios de comunicación. Tras la noticia, Marcos Méndez, director de verTele, analizó cuál es ‘el Juego de Tronos’ tras esta decisión en un análisis que explica cómo se ganó la confianza de Silvio Berlusconi y por qué se diseñó una estrategia para que Prado pudiera tener acceso a la línea editorial de los programas informativos.

Se sabe muy poco sobre el Patronato de Protección a la Mujer que operó en el franquismo pero continuó hasta 1985. Fue una institución, con centros por toda España, en la que se internaba a adolescentes conflictivas, como si fuera un reformatorio, pero también a jóvenes embarazadas o a muchachas de militancia política. Estaban privadas de libertad, sometidas a disciplina religiosa y duras condiciones de vida. Marta Borraz ha hablado con algunas mujeres que pasaron por estos centros y recuerdan esa vida entre rejas donde había suicidios e intentos de escapada.

La rueda de la desigualdad funciona en España de manera demasiado engrasada. En un revelador trabajo de datos, Raúl Sánchez, Victòria Oliveres y Ainhoa Díez demuestran la segregación geográfica y cómo el barrio influye en el nivel de estudios. En los vecindarios más pobres se dispara el porcentaje de población con estudios básicos: en el 30% más pobre, solo dos de cada tres terminan la enseñanza obligatoria. En cambio, en el 30% más rico, solo uno de cada tres tiene únicamente estudios básicos. En este reportaje, Iker, Milagros y Elsa, que han crecido en lugares muy distantes pero de las zonas más desfavorecidas, ponen cara a las trabas de una educación que no es garantía de ascensor social.

Lo que le gusta al lector de elDiario.es una buena crónica no está escrito. Y si es desde la trinchera, aún más. Y si el asunto va de zascas, los minutos de lectura desbordan la bañera con alegría. Aquí, el subdirector y responsable de la información de Internacional Andrés Gil viaja a Estrasburgo para ser testigo directo de la intervención de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo el pasado 13 de diciembre. Gil, experto conocedor de la Eurocámara gracias a sus cuatro años de corresponsal en el corazón político comunitario, contextualiza muy bien en qué ambiente cae esta traslación de los asuntos domésticos a las familias políticas del foro europeo.

Las preguntas retóricas de Sánchez a Weber, presidente del Partido Popular Europeo, sobre cuánto conocía él, desde su lejano escaño azul, las políticas del PP y Vox en los Gobiernos municipales y autonómicos de España, cayeron como bombas y en este texto se escucha incluso el sonido sordo de los impactos.

En esta exclusiva, José Enrique Monrosi accede al acta de una reunión secreta sucedida en diciembre de 1998. El comienzo del reportaje parece el guion de un thriller policial: un coche, cinco hombres, la carretera de Bilbao a Burgos y un todoterreno conducido por un policía nacional. Se dirigen a un chalé a las afueras de un pueblo. Allí les espera Arnaldo Otegui y otros tres dirigentes de Herri Batasuna, considerado entonces el brazo político de ETA. La delegación, lo sabemos ahora, la formaban estrechos colaboradores de José María Aznar (PP), en ese momento presidente del Gobierno. Así se pone en marcha una negociación con la banda y su entorno en unos tiempos en los que ETA seguía armada y matando.

Las noticias del pasado son importantes para entender el presente, en especial uno en el que un Gobierno progresista recibe, con frecuencia, acusaciones de “filoetarra” por parte de los mismos políticos que en aquel entonces aplaudían las negociaciones.

Hace casi cien años que se fundó el Opus Dei. Todo el mundo sabe lo que es pero en gran medida sigue siendo una caja negra impenetrable que produce una gran curiosidad a las socias y socios de elDiario.es, que siempre leen con interés los reportajes sobre esta organización de la Iglesia católica. ‘La Obra’ se fundó en España pero este reportaje –firmado por Paula Bistagnino de Revista Anfibia– nos lleva hasta Argentina. Allí funcionaba un instituto de “estudios domésticos” que en realidad ocultaba un sistema de explotación laboral basado en la servidumbre.

Seguimos los pasos tímidos de la niña Claudia, vestida de uniforme, a través de los recuerdos de la penuria de su internamiento y hasta la denuncia que interpuso ante el Vaticano por trata de personas y manipulación ideológica.

La entrevista de Pedro Sánchez en El hormiguero fue, en junio, una prueba de fuego tan decisiva para el candidato electoral como la propia jornada electoral. El duelo entre Motos y Sánchez se comentó tanto como la final de un mundial disputado por España, por eso no es de extrañar que los lectores de la crónica bélica de Íñigo Sáenz de Ugarte se la bebieran de tal manera: “Se puede decir que Pedro Sánchez se comió a Pablo Motos en la noche del martes. Lo digirió con rapidez y al llegar a casa ya tenía hambre”.

En lo que respecta a la recaudación de la taquilla, ha sido el segundo mejor estreno del año para el cine español y, aún así, en esta crítica que va mucho más allá de la valoración de la película, se la denomina descalabro. Más que un análisis cinematográfico de un título es una resonancia magnética a todo el sistema de la comedia española, realizado por Alberto Corona. Ocho apellidos marroquís parece parte de una saga pero no lo es. Pero si lo fuera, el chiste del ‘españolito cuñao’ se ha estirado tanto que ya no se escuchan las risas. Cuando la taquilla se da por supuesta, no hace falta invertir en talento. El artículo enmarca, además, la película dentro de una estrategia empresarial más compleja: la necesidad de Mediaset de recuperar el liderazgo frente a Atresmedia, productora de otros títulos de humor semejante.

Hay un ideal paradisiaco de la isla de Ibiza que queda hecho trizas tras las revelaciones de este reportaje de Esther Cabezas, de la redacción de Balears. Es la cara oculta del negocio del turismo: ¿Dónde se aloja todo ese contingente de trabajadores de temporada necesarios para mantener en pie esa industria en temporada alta? Hay parkings llenos de coches que hacen las veces de vivienda, caravanas viejas o campamentos en zonas boscosas. Para la higiene estos trabajadores se apañan con baños de mar y la ducha de un gimnasio.

En este reportaje, acompañado de las fotografías de Marcelo Sastre, conocemos la dureza de estas condiciones, no solo físicas sino también psicológicas. Todo lo que Ibiza nunca te enseña.