Alta cocina y chamanismo del Perú a los pies del Kremlin

La cocina peruana conquista el mundo, pero el país andino es también chamanismo, cultura milenaria, exuberante y variada naturaleza, como se puede ver estos días en la Casa Perú abierta a los pies del Kremlin con el Mundial de fútbol como pretexto.

Más allá de la antigua ciudad inca de Machu Picchu, Perú es un mundo por descubrir para los rusos, que ahora tienen una oportunidad de conocer sus encantos en el histórico edificio del Manezh, un escenario de lujo en pleno corazón de Moscú, a pocos metros de la Plaza Roja.

"Aquí pueden conocer nuestra gastronomía. Hemos traído cocineros peruanos de primer nivel, y un barman que prepara cócteles a base de pisco y zumos con frutas tropicales del Perú. También pueden probar nuestro café y disfrutar del folclore peruano", explica a Efe Isabella Falco, directora de Comunicaciones e Imagen de Marca Perú.

La cocina es el último gran descubrimiento que Perú y sus grandes maestros cocineros han regalado al mundo, como demuestra la presencia de dos restaurantes de Lima en el Top 10 de la lista The World's 50 Best Restaurants.

El día en el que "Los Incas" jugaron su segundo partido frente a Francia, el conocido chef peruano Nikky Ramos, que regenta cuatro restaurantes en Madrid y Barcelona, sorprendió a los visitantes de la Casa Perú con una ensalada a base de quinoa, un grano andino.

"Queremos mostrar algunos de los grandes alimentos peruanos que aún no se conocen en el mundo. Hace siglos lo hicimos con la patata, y ahora queremos hacer lo mismo con granos como la quinoa, la kiwicha la cañihua, frutas como el aguaymanto y el sacha inchi", dijo a Efe el chef que reside en España.

La moscovita Oxana probó por primera vez la quinoa y se fue de la Casa Perú con ganas de conocer más de la cultura y la gastronomía del país andino.

"Sé poco de Perú, solo lo que aprendimos en la escuela, pero siempre he tenido interés por ese país. Cuando me preguntan por lugares a los que me gustaría viajar, casi siempre me acuerdo de Perú y de Chile", dijo la mujer.

El país andino es un paraíso de los llamados "superalimentos" por sus productos únicos, sus frutas y verduras ecológicas, y sus pescados y mariscos.

"La gente quiere comer sano y es una gran oportunidad para Perú, que quiere impulsar su exportación de alimentos", señala Falco.

Marca Perú también ha llevado a Moscú a uno de sus chamanes más famosos César Villalobos, un hombre que entre demostración y demostración en el Manezh, atiende a diputados rusos que han solicitado sus servicios al saber que está en la capital rusa.

En el descanso de los partidos que se pueden ver en Casa Perú en una enorme pantalla, el chamán hace una demostración con voluntarios del ritual de sanación que suele practicar.

"Esta ceremonia que practicamos los maestros y las maestras de la sanación tradicional tiene sus raíces en la antigua cultura peruana, anterior a los incas. Hacemos una limpia y un pago a la tierra, que hacemos porque debemos devolver a la madre Tierra las bondades que nos da", cuenta a Efe.

Asegura que "funciona", y añade que vienen a verle doctores de Boston y profesores de la Universidad de Harvard para averiguar sus secretos.

"Incluso he tenido el honor de ir dos veces a la casa de Bill Gates", añade el chamán, que se ve a sí mismo como "un instrumento de Dios que trata de sacar la enfermedad del cuerpo".

Apenas 8.000 rusos viajaron la país latinoamericano el año pasado y su comercio con Rusia es testimonial, por lo que Marca Perú vio una gran oportunidad en el Mundial de fútbol para darse a conocer.

"El Mundial es una fiesta, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de que el Perú entre en contacto con tantas personas que vienen a un evento como éste", dijo Falco, consciente de que al menos un millón de turistas visitarán Moscú durante el torneo, la mitad de ellos rusos y la otra mitad, extranjeros.