La Anime Expo independiza y fortalece al género japonés en Buenos Aires

La Anime Expo 2018 presume desde hoy de ser la primera exposición exclusiva de este género japonés en Argentina, que apuesta por fortalecer a las animaciones y series niponas y las independiza del Manga y los cómics con una convención propia.

Con alrededor de 80 stands instalados en el recinto de Costa Salguero de Buenos Aires, los amantes del Anime y la cultura japonesa podrán disfrutar de productos de merchandising de sus Anime preferidos y degustar platos de comida típica japonesa como el ramen o el sushi.

Aproximadamente una veintena de artistas locales mostrarán su arte en la zona "Comiketto", donde algunos ofrecen incluso un retrato personalizado de los asistentes, mientras que, frente a ellos, se abre hueco el arte tradicional de los origami o los shodo.

Gonzalo Jaquet, integrante de la organización del Anime Expo 2018, recalcó que esta es la exposición de Anime "más grande del país", y que recibirá a cientos de asistentes durante todo el fin de semana.

"Es la evolución de 'Anime Friends', en el que intentamos reunir todo lo que es Anime, Manga y cultura japonesa", comentó en una entrevista con Efe.

Esta nueva propuesta se trasladó a un lugar más amplio para poder recibir a bandas musicales en un área específica con un escenario, una zona de videojuegos y salas de proyecciones, según indicó Jaquet.

"Conocemos más o menos el gusto de los otakus (aficionados a este género) e intentamos ofrecerles siempre lo que buscan", reconoció tras afirmar que les avalan 10 años organizando eventos de este tipo.

El evento coincide con la conmemoración de los 120 años de la embajada de Japón en el país sudamericano, y fue precisamente este uno de los motivos por los que la institución se ha encargado de parte de la organización del evento.

Kiyoshi Tanahashi, trabajador del Centro Cultural Informativo de la embajada del país nipón en Argentina, es uno de los integrantes del stand dedicado a la entidad, donde reparten marca páginas personalizados con tu nombre en japonés, así como brindan información turística y cultural sobre su país natal.

"Últimamente hay un montón de preguntas sobre turismo, hay mucha gente que viaja a Japón y el año que viene está el Mundial de Rugby y en 2020 los Juegos Olímpicos en Tokio, así que hay mucha oferta de turismo", apuntó Tanahashi.

La embajada será una de las manos más solicitadas de los organizadores del Anime Expo 2018, ya que juegan el papel de traductores con las bandas musicales y dobladores del género invitados, como los protagonistas de este viernes, el conjunto de rock japonés Flow -la nota musical de animes de la talla de Naruto- o Yuriko Yamaguchi, voz de personajes como Nico Robin de One Piece y Vados de Dragon Ball Super.

Tanahashi explicó que reparten a aquellos que se acercan al stand dos mapas, uno con la oferta turística de la capital japonesa y otro "Anime" que señala los puntos de la ciudad en los que se inspiran algunas escenas emblemáticas en el género.

No hay convenciones sin Cosplay, algo que sabe muy bien Carlos Martín Dri, cuya afición a vestirse como sus personajes favoritos tiene ya 3 años y este viernes se hizo con el primer premio del concurso que organiza la Anime Expo.

"Estoy vestido de Eren, de 'Shingeki no Kyojin' ('Attack on Titan')", concretó el ganador del concurso, que llegó desde la provincia argentina de Entre Ríos (centro este) al enterarse de la competición gracias a la cual se ha hecho con 3.000 pesos argentinos (unos 110 dólares al cambio actual) y, entre otros productos japoneses, una figura original de "Hello Kitty".

El joven se prepara para ser actor y transmitió que es él quien cose sus propios atuendos, que personaliza para dar vida a los protagonistas de las series Anime que sigue, afición que comparte con sus amigos.

"Con este traje aprendí a coser, las botas fueron lo primero que cosí en la vida. Las armas son de madera y se desarman, y lo demás es goma eva, material de cosplay digamos", relató Martín Dri.