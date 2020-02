El Carnaval de Cádiz reparte sus premios tras una final de casi 13 horas

La comparsa "Oh capitán, my capitán", la chirigota "Los "#Cadizfornia", el coro "La colonial" y el cuarteto "Del More" han sido las agrupaciones premiadas en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, según el veredicto del jurado dado a conocer trece horas después del inicio de la final.

El jurado comunicó su decisión, tras unos 20 minutos de deliberación, en el escenario del Teatro Falla, donde se había desarrollado la final, y con público en la sala, que aplaudió en general y silbó en contra del fallo en la modalidad de chirigotas en defensa de la agrupación más aplaudida "No aguantamos más? vamos de impacientes".

La modalidad de chirigotas presentó una gran batalla que finalmente ganó "Los #Cádizfornia", de José Antonio Vera Luque, que recupera la victoria conseguida en 2018, después de haber descansado durante el año pasado.

Su disfraz de surferos ha conquistado al jurado con sus potentes pasodobles, aunque lo más destacado fue su capacidad creativa en los cuplés, la parte más divertida y la que da más puntos en la modalidad, ya que, en vez de cantar los dos cuplés reglamentarios, el autor había conseguido interpretar seis en cada pase.

El segundo premio ha recaído en "No aguantamos más? vamos de impacientes", la chirigota de Puerto Real (Cádiz) que ha sido la sensación del concurso de este año, con una legión de fans seducidos por su ingenioso disfraz due hombres sin paciencia que quieren adelantarse a todo.

En la final interpretaron su segundo pasodoble a un ritmo acelerado, tal era su impaciencia, después de haber llevado la carreta del Rocío al Falla para adelantarse a todos a llegar a la aldea.

El tercer premio ha sido para la chirigota "Los geni de Cádiz" y el cuarto para José Luis García Cossío, "Selu", con su "Estrés por cuatro", que había dejado letras en la final dedicadas al coronavirus, la monarquía y el pin parental.

En comparsas, venció la sensibilidad y delicadeza de las letras de Tino Tovar en "Oh capitán, my capitán" que cantó en la final a los menores inmigrantes y a la esperanza que representan los niños para cambiar el mundo.

No pudo repetir primer premio Antonio Martínez Ares con "La chusma selecta" y se conformó con un segundo, mientras que "Los encaidenaos" de Kike Remolino y "Los aislados" de Jonatahan Pérez se llevaron el tercero y el cuarto respectivamente.

Los que sí han repetido primer premio han sido los autores y componentes del coro "La colonial", que también ganaron el año pasado en la modalidad, seguidos en este orden de "Tócame", segundo premio; "Creaciones S.A.", tercero; y "Al sonar las doce", cuarto.

En cuartetos ha ganado el de los hermanos Romero en la autoría y sobre el escenario "El cuarteto del More", seguido de "Vida y obra de Juan Carlos I Bajo D", dirigido por Ángel Gago, acostumbrado a tener que conformarse con segundos premios; y "Cari resiste", el crucero a lo Titanic, que se ha llevado el tercero.

La final arrancó con un histórico homenaje a dos ilustres autores de la fiesta que fallecieron el pasado año, Juan Carlos Aragón y Manuel Santander, con una actuación de los que fueron sus grupos, bajo el nombre de "La eterna banda del Capitán Veneno" y "El batallón Rebañá".

El homenaje a Aragón estrenó letras inéditas como un pasodoble dedicado a las despedidas: "Quien sepa decir adiós, dando gracias al mundo, sin odio o rencor, y la ciudad me recuerde cantando".

El recuerdo a Santander interpretó algunas de sus coplas más míticas, como el pasodoble de su última chirigota "La maldición de la lapa negra" hasta su letra más universal, "Me han dicho que el amarillo", el himno del Cádiz Club de Fútbol, que interpretaron junto a los componentes de la banda del Capitán Veneno y todo el público de pie.

Tras la entrega de premios, el Carnaval de Cádiz sale del Falla para repartirse por sus calles en un sábado que tendrá numerosas actividades, entre ellas el pregón en la plaza de San Antonio a cargo del cantaor gaditano David Palomar.