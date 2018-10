José Menor lleva a los Latin Grammy y el mundo el talento de Granados

El pianista español José Menor (Sabadell, 1977), que está nominado a los Latin Grammy por su disco sobre las "Goyescas" de Enrique Granados, aseguró a Efe que la obra de este compositor "encanta en todo el mundo" y obtiene una "reacción siempre muy positiva" sin importar la nacionalidad del público.

"Siempre ha gustado muchísimo, siempre es un éxito. Lo bueno que tiene la música de Granados es que encanta en todo el mundo. Da igual que lo toques en China, en Estados Unidos, en Alemania o Inglaterra. Donde sea. A todos les encanta", dijo Menor en una entrevista telefónica.

"No solo es que la música sea muy bonita sino que, además, y sobre todo 'Goyescas', permite mucha flexibilidad al intérprete, puedes poner tu sello también. Y si el intérprete disfruta, el público disfruta", añadió.

José Menor optará al Latin Grammy al mejor álbum clásico por su disco "Enrique Granados: Goyescas" en la 19 edición de los premios más importantes de la música latina, que se celebrará el próximo 15 de noviembre en Las Vegas (EEUU).

"Recibí la noticia por casualidad. Mi mujer vio en Facebook una publicación del productor del disco (Paco Moya) y por ahí me enteré (de la nominación)", recordó Menor entre risas.

Aunque los Latin Grammy suelen dedicar la mayor parte de su atención al pop y los ritmos más comerciales, el pianista se mostró partidario de que los artistas de clásica también se hagan hueco en una gala tan mediática.

"No sé mucho de estos premios, pero veo que hay muchas categorías y una de ellas es mejor álbum de música clásica. Con lo cual, bueno, no veo por qué no se puede abrir camino ahí. Lo veo normal, corriente y me parece muy bien", afirmó.

Interesado desde que era muy joven en la obra de Granados (1867-1916), Menor explicó que investigó, por su cuenta y junto a amigos, "obras desconocidas, incompletas o no publicadas" del compositor español y que llegó a conocer a Bárbara Granados, bisnieta del maestro.

Seleccionado como el pianista residente de la Comisión por el Centenario de Granados en Lérida (España), Menor dio decenas de recitales por todo el mundo en los últimos años interpretando la obra del compositor, incluida una velada en el famoso Carnegie Hall de Nueva York.

"El disco surgió gracias al Carnegie Hall. Un mecenas, que yo conocía desde hace tiempo, fue ahí, le encantó el concierto, me invitó a comer y me dijo que me patrocinaba el disco", apuntó.

Por otro lado, Menor abordó el vínculo de estas obras de Granados con la pintura de Francisco de Goya, una "inspiración general" que no significa que "cada pieza remita a un cuadro o un dibujo".

"No se trata, o yo no lo veo así, de música que refleja una pintura. La relación con Goya es más bien una motivación. Granados empezó a pensar en 'Goyescas' después de acabar todo un periodo muy metido en la ópera catalana, el modernismo", dijo.

"Dio la casualidad que en ese momento fue cuando ocurrió la muerte de Isaac Albéniz, que él admiraba muchísimo, y empezó a recordar su época en Madrid, que había visto cuadros de Goya, había estado en el Museo del Prado y había toda esa tendencia del majismo", agregó.

Asimismo, Menor ensalzó de "Goyescas" lo "bien pensadas" que están como obras, con una "arquitectura fantástica" desplegada por Granados, así como el "carácter de improvisación" y "espontáneo" que sobrevuela estas composiciones.

Más allá de los Latin Grammy, el pianista detalló que ya está trabajando en nuevos proyectos como grabar la integral de Héctor Parra y un disco con música de Roberto Sierra.