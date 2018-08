Lana del Rey pospone su concierto en el Festival Meteor de Israel hasta que pueda cantar también en Palestina

Lana del Rey ha decidido finalmente que no cantará en el Festival Meteor de Israel, que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de septiembre, debido a que no le ha sido posible concretar una fecha para cantar también en Palestina. La cantante estadounidense ha argumentado en un comunicado que quiere "tratar a todos sus fans por igual".

La artista ha anunciado la suspensión de su actuación apuntando que "pospone" su concierto "hasta que pueda concertar visitas a sus fans de Israel y de Palestina, así como a otros países de la región".

"Es importante para mí actuar tanto en Palestina como en Israel y tratar a todos mis fans por igual. Desafortundamente, no ha sido posible concertar las dos visitas en tan poco tiempo, y por ello pospongo mi aparición en el Festival Meteor hasta que pueda concertar visitas tanto a mis fans de Israel como de Palestina, así como a otros países de la región", dice en el comunicado, publicado en su cuenta de Twitter.

El pasado 20 de agosto, Lana del Rey justificó su actuación en el festival afirmando que "la música es universal y debería unirnos". Asimismo, aprovechó para denunciar que no siempre están de acuerdo con la política de los lugares en los que toca.

Asociaciones que promueven el boicot al Estado de Israel, como la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI) han celebrado esta decisión. "Los palestinos esperamos oírte cantar cuando la ocupación y el apartheid israelí terminen", han dicho.

Thank you @LanaDelRey for your principled decision to withdraw from Israel's Meteor Festival.



Palestinians hope to hear you play when Israel's occupation and apartheid end.



We urge all participating artists in the festival to respect our nonviolent picket line. https://t.co/8T4iMunqhd