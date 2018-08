Lana del Rey justifica su decisión de tocar en Israel: "La música es universal"

La artista Lana Del Rey será una de las protagonistas del cartel del Meteor Festival que tendrá lugar del 6 al 8 de septiembre en Tel Aviv (Israel), una decisión que no ha pasado desapercibida para todos aquellos que defienden el boicot cultural al país hasta "que se sigan negando los derechos de los palestinos". Sin embargo, a pesar de las críticas, la cantante estadounidense actuará.

Así lo ha manifestado a través de su cuenta personal de Twitter, donde afirma que "la música es universal y debería unirnos". Continúa diciendo que ha aceptado actuar en el festival "con la intención de tocar para los chavales de allí y mi plan era hacerlo con una energía cariñosa y un énfasis temático en la paz. Si no estás de acuerdo, lo entiendo. Veo ambas partes. Pero mi banda y yo llevamos meses tocando alrededor del mundo dentro de los casi 10 años que llevamos juntos".

Además, ha aprovechado para denunciar que no siempre están de acuerdo con la política de los lugares en los que tocan, "incluso dentro de nuestro propio país [EEUU, ndlr.]". Debido a esto, cree que "tocar en Tel Aviv no es una declaración política ni un compromiso para con la política de allí, de igual manera que cantar en California no significa que esté de acuerdo con las opiniones de mi gobierno actual, o con acciones a veces inhumanas".

De esta manera, se sitúa en la misma línea que otros cantantes como Nick Cave o Radiohead, que en 2017 también actuó en Tel Aviv a pesar de la oposición ejercida por manifestantes y activistas. De hecho, las declaraciones de Tom Yorke, vocalista del grupo, se sitúan en la misma línea que las de Lana del Rey: "Tocar en un país no es lo mismo que respaldar a su gobierno", defendió en un comunicado.