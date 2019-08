Luis Pastor sortea el veto del Ayuntamiento de Madrid y actuará en Aravaca invitado por una asociación vecinal

El cantautor Luis Pastor y su hijo, Pedro Pastor, tenían previsto dar un concierto en las fiestas de Aravaca el próximo 8 de septiembre, que fue cancelado por el nuevo Ayuntamiento de Madrid encabezado por Martínez-Almeida, semanas después de suspender el concierto de Def con Dos.

En respuesta al veto impuesto a los cantantes, la Asociación Cultural y Deportiva Rosa Luxemburgo (ACROLA) y la Asociación de Vecinos Osa Mayor de Aravaca han convocado una concentración para el próximo día 8 de septiembre -fecha en que estaba previsto el concierto- para "dar voz a los artistas que el Ayuntamiento de Madrid ha eliminado de la programación de sus fiestas".

Luis Pastor ha confirmado en declaraciones a eldiario.es que él y su hijo tocarán en el evento convocado por ACROLA y Osa Mayor: "Por supuesto que nosotros vamos a estar ahí". El cantautor afirma que él y su hijo serán "los primeros" en defender su "derecho al trabajo". "Es lo primero de lo que nos han privado y, por supuesto, defenderemos el derecho a pensar y a tener una ideología diferente de los que gobiernan en el Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, en el de Aravaca", ha señalado.

El autor de Qué fue de los cantautores, sus memorias en verso que pronto reaparecerán en formato CD-Libro, considera que la concentración contra el veto "es la respuesta que posiblemente ellos no se esperaban y que si queremos va a ser grande y sonada".

"No hay ciudad en la que esté yendo a cantar este mes donde la gente no me pregunte, donde la gente no sienta rabia. Me dicen que si hay un acto en Aravaca van a venir de cualquier forma", ha afirmado el cantante.

Fue el propio Pedro Pastor, hijo del conocido cantante protesta y de Lourdes Guerra, hermana de Pedro Guerra, quien comunicó mediante las redes que el nuevo Ayuntamiento les había prohibido tocar en las fiestas de Aravaca, siendo su concierto el único excluido de la programación. El concierto de Aravaca iba a ser la novena de las 32 paradas que tiene previstas Pedro Pastor en una gira por España y parte de América Latina.

STOP CENSURA⁰⁰



Hemos recibido una llamada esta mañana de la empresa que había contratado nuestro concierto para las fiestas de Aravaca el 8 de septiembre para avisarnos que el nuevo ayuntamiento de Madrid le ha prohibido que toquemos en dichas fiestas.⁰⁰



*Abro hilo* — Pedro Pastor (@PedroPastorG) July 31, 2019

En un comunicado, ambas asociaciones han transmitido este viernes que "han estado solicitando a la Junta del Distrito su rectificación" desde el momento en que se anunció la anulación del concierto, el pasado 31 de julio, pese a que la actuación había sido acordada "por unanimidad en la reunión del 21 de noviembre y ratificada, también por unanimidad, en las reuniones posteriores de la Comisión".

El grupo Los Fesser iba a actuar en lugar de Luis Pastor y su hijo Pedro, pero el pasado 3 de agosto anunciaron a través de un comunicado en redes sociales que no los sustituirían "en solidaridad con él y con la música". "Nos hubiera encantado tocar, con la oportunidad que supone para una banda pequeña como la nuestra, pero en estas circunstancias no nos parece correcto y preferimos renunciar a ello", argumentaron.

Luis Pastor ha valorado esta respuesta de sus compañeros de profesión: "El mismo grupo que se negó a ser contratado para sustituirnos son los primeros que hemos invitado. Mi hijo Pedro se puso en contacto con ellos para que tengan un espacio en el escenario y canten".

Las asociaciones vecinales de Aravaca han informado de que el acto en cuestión durará desde las 18 horas hasta la medianoche y contará con la intervención "de músicos y miembros destacados de la cultura". El cantautor ha indicado que compañeros de profesión como Ismael Serrano ya se han ofrecido. "Supongo que a partir de que se enteren de que el acto va a existir, los compañeros de profesión que estén por Madrid y que no estén trabajando pues supongo que se van a sumar", ha manifestado.

"Es una cuestión de revanchismo y de ideología"

Tras la negativa de Los Fesser, las asociaciones convocantes de la concentración del 8 de septiembre, junto con otras asociaciones vecinales del distrito y la Mesa de Cultura del Foro Local, trasladaron a la junta de distrito un comunicado "condenando los hechos y pidiendo nuevamente rectificación". Al comprobar que la junta "no tiene intención de dar marcha atrás", consideran que el veto es "puramente ideológico" y "un nuevo desprecio a la comisión de fiestas".

Luis Pastor, por su parte, considera que "esto es una cuestión de revanchismo y de ideología" y asegura que "la cultura y la música están por encima de todo eso". Sostiene que ni él ni su hijo recibieron ninguna explicación tras la cancelación del concierto: "Los ideólogos o los cargos políticos que han tomado esta decisión yo pienso que no son los de Aravaca, son los de Madrid. Lo siento así y lo intuyo así, pero no han dado una explicación".

Su respuesta al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox es un poema que le gustaría poder leer algún día en la radio o en la televisión. Titulado "A caballo y con Morante", "es un poema que escribí que habla del PP y de Vox, que escribí cuando ganaron las elecciones en Andalucía. En mis conciertos últimamente lo leo".

"Yo creo que ellos no tienen ninguna razón para sacarme a mí del cartel y menos para sacar a mi hijo", dice Luis Pastor. "A mí todavía, porque yo vengo de una historia en este país donde he sido censurado, multado, perseguido, hostiado por la Guardia Civil de Vallecas... Sabemos lo que es vivir con censura y prohibiciones, pero eso era en la dictadura, no en democracia".

"Se les llena la boca de libertad", ha ironizado el cantante sobre el nuevo gobierno de Madrid, a quien le sorprenden declaraciones como: "Vamos a gobernar la Comunidad de Madrid para traer la libertad", que señala que acababa de escuchar en el telediario. "¿La libertad de qué, de prohibir? ¿De qué libertad hablan? No los entiendo". "Lo que nos ha pasado a nosotros es un ejemplo de lo que posiblemente vayan a hacer allí donde gobiernan".

Cincuenta años en la trinchera

El artista asegura que, en el fondo, debería estar agradecido "a quien haya tomado esta torpe decisión porque me ha dado un altavoz que me merezco, porque llevo 50 años en mi trinchera de honradez, de poesía, de solidaridad, de generosidad". "Esta gente no tiene derecho, desde la ideología que tengan, a prohibir la cultura. La cultura nos hace libres, nos da alas, nos da capacidad crítica, de pensamiento", subraya.

"Vamos a cantar lo que nos dé la gana, les ha salido el tiro por la culata. Es el precio que tienen que pagar por apoyarse en la extrema derecha. Creo que ellos mismos están asumiendo ese discurso y ese postulado", ha criticado Pastor, junto a aquellos que "les dan alas en las tertulias de televisión".

Las fiestas de Aravaca eran de las pocas en las que estaba programado para cantar este verano. Gracias a la decisión del Ayuntamiento, el artista asegura tener cubiertos los meses de septiembre, octubre y noviembre. También ha estado trabajando durante tres veranos seguidos en una obra de teatro en Portugal llamada El viaje del elefante, pero lamenta que no ha estado trabajando en España durante ese tiempo.

"Yo vivo de lo que la gente paga por verme. La mayoría de ocasiones en los bares o en asociaciones que han creado alternativas de jóvenes por la cultura por la poesía, por la palabra", afirma el cantautor.

El extremeño, que llegó a Madrid en los años 70, cuenta que sólo fue al colegio hasta los 14 años, que trabajó a los 8 años y volvió a trabajar a los 14, pero asegura que "ha sido la poesía, la lectura, el barrio, las charlas, las asambleas, las movilizaciones de los años 70, el movimiento cultural que se creó en todos los centros juveniles de los barrios lo que nos ha formado como personas, como seres humanos, y todo eso hay que ponerlo en valor. Y es lo que pone en valor mis canciones".