El juez procesa a Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María

Un juez ha procesado al actor Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María en una publicación de Facebook. El intérprete criticó la apertura de juicio oral contra tres mujeres por la procesión de una gran vagina en Sevilla. El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid procesa al intérprete por un delito contra los sentimientos religiosos.

"Yo me cago en dios, y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de 'la santidad y virginidad de la Virgen María'. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda". Con estas frases cerró su queja el 5 de julio de 2017, ante la noticia de que "tres compañeras", como se refiere a ellas, fueran a ser juzgadas por "(presuntamente) organizar la Procesión del Coño Insumiso de Sevilla". Calificó como "represión" la fianza de 3.600 euros acordada por la juez para hacer frente a la multa solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos.

Toledo había publicado otro mensaje en Facebook la noche del martes, en el que intuía que iba a ser procesado. "Si la fiscalía o los denunciantes deciden que mi delito ha de ser llevado a juicio, la democracia borbónica juzgará a un individuo por un delito de BLASFEMIA", señaló. A continuación añadió las palabras de su abogado, ante el auto de continuación de la causa.

"Las expresiones escritas por el Sr. Toledo están dentro del ámbito de la sana crítica política, con un evidente sentido satírico, lo que se aprecia con la simple lectura de los textos en el contexto en que son realizadas. Dentro de un Estado que se entienda Democrático, la sana crítica política, por ácida que está sea, debería estar amparada por la libertad de expresión, y no se debería criminalizar el pensamiento disidente, y la expresión de dicho pensamiento", sentenció el letrado, Endika Zulueta.

La procesión de la vagina

La citada procesión tuvo lugar el 1 de mayo de 2014, en la que las tres mujeres portaron una vagina por el centro de la ciudad andaluza. La marcha fue secundada por unas cien personas, y no fue comunicada a la Subdelegación del Gobierno.

La marcha, el 1 de mayo de 2014, ante el arco junto a la Iglesia de la Macarena de Sevilla

Las procesadas tienen previsto sentarse en el banquillo el 3 de marzo de 2019, apenas un mes antes de la Semana Santa del año que viene, enfrentándose a un delito contra los sentimientos religiosos del artículo 525.1 del Código Penal. La Fiscalía pidió para cada una de ellas una pena de 3000 euros (diez meses de multa con una cuota diaria de diez euros) por, entre otras cosas, tener "la finalidad de ridiculizar los dogmas de la fe católica", como así entendió la Asociación de los Abogados Cristianos que denunció los hechos.

Ellas alegaron estar sufriendo una persecución política e ideológica por ser mujeres". Rocío Ballesta, una de las acusadas, señaló entonces que "tenemos luchas por abanderar mucho más importantes que ir contra los sentimientos de nadie. Es muy absurdo todo". La Audiencia reabrió en marzo de 2017 la causa contra el trío organizador de la marcha, a pesar de que el caso había sido archivado en junio de 2016. Ese mismo mes, la asociación presentó un recurso que consiguió ser estimado.

La reciente noche que Toledo pasó en el calabozo

La noticia llega apenas dos semanas después de que Toledo quedara en libertad provisional después de haber pasado una noche en el calabozo. El actor fue detenido el pasado 12 de septiembre, un día antes de la cita que tenía prevista por el juez. La mañana siguiente tuvo lugar la vista rápida, en la que el intérprete quedó el libertad provisional sin medidas cautelares. A su salida declaró: "me parece tercermundista que en este país todavía existan artículos en el Código Penal" que "criminalicen sentimientos". Y añadió desconocer "qué es lo que va a pasar ahora".