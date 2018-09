Willy Toledo, tras quedar en libertad provisional: "La vida sería mejor sin los fundamentalistas católicos"

El actor Willy Toledo ha quedado en libertad provisional sin medidas cautelares tras la vista rápida de este jueves, según ha confirmado su abogado a este medio. Tras pasar a disposición judicial, después de haber sido detenido en la tarde de ayer, Toledo ha atendido a los medios en la puerta de los juzgados de Plaza Castilla: "me parece tercermundista que en este país todavía existan artículos en el Código Penal" que "criminalicen sentimientos".

El actor ha dicho desconocer "qué es lo que va a pasar ahora". "Puede ser que se archive la causa, puede ser que vayamos a juicio...", ha declarado. Según detalla su abogado a eldiario.es, Willy Toledo se ha negado a declarar ante el juez y se ha remitido a un texto que ya presentaron hace dos meses.

En ese documento el actor defiende que no ha cometido ningún delito y que por tanto no considera que fuera necesario presentarse ante ningún juez.

"La vida sería mejor sin los fundamentalistas católicos", ha declarado el actor, que asegura que está "contento" y "haciendo lo que tengo que hacer". Ha querido mandar un mensaje "a toda persona que en este país está siendo perseguida" por sus pensamientos.

Toledo también ha denunciado que desde el momento de su detención no se le ha dejado ver a su abogado ni contactar con él. "En este país todo el mundo tiene derecho a ver a un abogado excepto cuando te acusan de delitos de terrorismo", ha declarado, anunciando que "es muy probable" que lleven a cabo acciones legales.

El actor se ha reafirmado sobre las declaraciones por las que se le había requerido ante el juez. "Me cago en dios y me cago en la virgen y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe de la santidad de la virginidad de la virgen María veintisiete mil veces", ha dicho a los periodistas.

Willy Toledo asegura que la finalidad última de esto es "que se genere un debate público y que forcemos a las instituciones y a los partidos del parlamento a que retiren con urgencia las cinco leyes del código penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos".

El juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ordenó su detención la semana pasada después de que Toledo no acudiese a declarar hasta en dos ocasiones en la causa que tiene abierta por la denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos.

La organización consideró que el actor vejaba sus sentimientos religiosos al escribir un texto de apoyo a la hermandad del Santísimo Coño Insumiso en el que se podía leer lo siguiente: " Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María".