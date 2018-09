Detienen al actor Willy Toledo un día antes de su cita ante el juez

El actor Willy Toledo ha sido detenido por la Policía en Madrid este miércoles en los alrededores de su casa a las tres de la tarde, según han confirmado fuentes policiales a eldiario.es, y pasará a disposición judicial a las 11 de la mañana del jueves. Hasta entonces, Toledo pasará la noche en dependencias policiales. "Me detienen. Se nos jodió el guateque. Vamos pallá. Poloniaaaa", ha escrito el intérprete en sus redes sociales esta misma tarde.

"Pudiéndole haberle detenido esta noche o mañana por la mañana, la policía ha decidido tenerle en un calabozo, privándole así de libertad durante casi 20 horas", ha expresado su abogado, Endika Zulueta, en un comunicado remitido a los medios.

El juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ordenó su detención la semana pasada después de que Toledo no acudiese a declarar hasta en dos ocasiones en la causa que tiene abierta por la denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos.

La organización consideró que el actor vejaba sus sentimientos religiosos al escribir un texto de apoyo a la hermandad del Santísimo Coño Insumiso en el que se podía leer lo siguiente: " Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María".

Este martes por la noche, en el evento del décimo aniversario de Carne Cruda al que acudió como invitado, Toledo afirmó que no opondría "la más mínima resistencia" ante la detención. No obstante, como protesta, el madrileño Teatro del Barrio había organizado un acto de apoyo al actor durante la noche del miércoles al jueves porque "cagarse en dios no es delito, es libertad de expresión". La sala ha anunciado en sus redes sociales que el micro abierto se mantendrá a partir de las 23:30 en solidaridad con el detenido.

"En este país se están criminalizando y persiguiendo las ofensas a los sentimientos. Me parece demencial tener que dar explicaciones por nuestro ateísmo", respondió a Javier Crudo durante una entrevista en la que instó a la desobediencia civil ante "las leyes que consideres injustas".

"Cualquier avance social o político, cualquier derecho humano legítimo se ha conseguido así, mediante la resistencia y la desobediencia civil. Desde Rosa Parks a cientos más, desde la primera manifestación del colectivo LGTBI hasta hoy", afirmó.

Willy Toledo tenía programada una cita ante el juez el próximo 13 de septiembre a las diez de la mañana. Como respuesta, su abogado ha remitido a los medios un comunicado titulado La libertad de expresión encerrada en calabozos policiales.

El acto en el teatro del Barrio se mantiene.



Endika Zulueta. Abogado de Guillermo Toledo.

Tras la detención, algunos políticos como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, se han pronunciado en contra de la detención y de la decisión del juez que ha dado validez a la denuncia de Abogados Cristianos.

Han detenido a Willy Toledo por "cagarse en dios" y yo ¡me "cago en dios"! porque han detenido a Willy Toledo. La libertad de expresión es sagrada. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 12 de septiembre de 2018

Detenido Willy Toledo. No puede ser que en nuestro país sea más fácil acabar detenido por ofender a Dios que por corrupto. En estos tiempos, defender la libertad de expresión se convierte en obligación para cualquier demócrata. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 12 de septiembre de 2018

