El Teatro del Barrio organiza una "vigilia" en apoyo a Willy Toledo, que afirma que no se entregará a la Policía

Una semana después de que un juzgado de Madrid ordenase la detención de Willy Toledo, el actor ha asegurado desde su muro de Facebook que pretende llevar "mi acto de desobediencia hasta las últimas consecuencias (aceptando estas sean cuales sean)" y que no contempla entregarse a las autoridades.

La decisión del juez responde a una denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos por unos comentarios que Toledo puso en sus redes sociales en 2017 y que, según la organización, vejaban sus sentimientos religiosos. Al no acudir a declarar el actor en las dos anteriores ocasiones en las que había sido citado, el Juzgado número 11 de Madrid ha ordenado su detención el próximo jueves día 13 de septiembre para prestar declaración.

"Por ello, anuncio desde aquí al señor juez, a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del Reino de España y a los medios de comunicación que, el día miércoles 12 de septiembre, a partir de las 23:00, estaré en el Teatro del Barrio, sito en la Calle Zurita número 20 de Madrid, para participar en el acto/vigilia por la libertad de expresión convocado por el Movimiento Antirrepresivo de Madrid", ha anunciado este lunes Willy Toledo desde su perfil de Facebook.

En el mensaje, el actor ha adjuntado el cartel de la convocatoria de la sala madrileña en el que manifiestan que "cagarse en dios no es un delito, es libertad de expresión". Hace un año, Toledo calificó de "energúmena" a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla por abrir juicio oral contra tres mujeres que habían sacado en procesión por la ciudad una gran vagina.

"Yo me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", escribió entonces el actor en su perfil de Facebook.

Además de por ese texto, Abogados Cristianos anuncia que pedirá al juez que valore la existencia de un delito de odio después de que el actor justificara en televisión que durante la Guerra Civil fusilaron a personas a causa de su fe e incendiaron iglesias porque "algo harían".

Tras la declaración de Willy Toledo, el juez decidirá sobre la continuación de la instrucción con las pruebas que solicite la Fiscalía y Abogados Cristianos o si procede la apertura de juicio oral.