Zahara: "'Muérdeme' con María es la que mejor puede funcionar en Eurovisión"

A pocos días de la elección del intérprete y la canción que representará a España en Eurovisión 2019, la cantante y compositora Zahara, participante de la comisión de valoración de RTVE que ha ayudado a cribar los temas, ha compartido con Efe su pálpito sobre qué y quién deberían ser los elegidos.

"Sin haberlas prestado mucha atención y sin gustarme mucho la letra, la que más veo que puede funcionar es 'Muérdeme', pero porque ella (María Villar) me hace mucha gracia: es vacilaona, gamberra, punki... y eso creo que puede llamar la atención en un concurso como este", ha destacado, tras subrayar que no tiene "favorita" y que no hay ninguna que le "encante".

A este respecto, la artista ha querido precisar unas declaraciones suyas en las que se refirió al nivel de los candidatos.

"Dije que había un nivel muy flojo en la pequeñísima parte que me dieron a escuchar, no de las 1.000 que se presentaron. No osaría decir eso. He sido una parte pequeña del comité. A mí me entregaron unas canciones de las que no tenía más información y me pidieron que las ordenara en función de lo que creía que podría funcionar, pero sin saber ni en qué fase estaban. De hecho, de las que yo escuché, muy pocas están en el reparto final", ha comentado.

Zahara también ha querido dejar claros algunos aspectos de su participación en el proceso de selección, con el que se ha mostrado muy crítica, por ejemplo con el hecho de que el público votara sus tres clasificados para la final habiendo escuchado únicamente un minuto de duración.

"Así no se sabe cómo es la canción, porque algunas pueden tener más desarrollo o ser importante cómo acaba. Me parece injusto. ¡Qué manera de no valorar el trabajo de alguien!", ha protestado.

Preguntada sobre la posibilidad de que alguna vez se anime a componer ella misma una canción para Eurovisión, Zahara ha contado que quiso hacerlo el pasado año, con Amaia Romero como intérprete. "Pero me puse mala y no me dio tiempo", ha justificado.