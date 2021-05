La actriz boricua Adamari López anuncia su separación del español Toni Costa

Miami, 27 may (EFE).- La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López anunció este jueves su separación, después de 10 años juntos, del bailarín español Toni Costa para poner por delante "el bienestar de su familia", según confesó en una entrevista en Telemundo.

"He decidido hacer esto (...), es un tema difícil de conversar (...), prefiero que ustedes sepan que mi decisión es una que he analizado y he decidido poner en primer lugar el bienestar de mi familia", afirmó la conocida presentadora con la voz entrecortada.

La puertorriqueña de 50 años, que anteriormente estuvo casada con el cantautor también boricua Luis Fonsi, señaló que su decisión se basa fundamentalmente en el respeto que le tiene a Alaïa, la hija que tuvo con Costa hace seis años.

"Ella necesita lo mejor de ambos padres; el futuro no lo sabemos, lo que les puedo decir es que soy una mujer fuerte, valiente, aunque tengo mis momentos de dificultad", confesó la presentadora de la cadena hispana Telemundo en una conversación con su compañera Stephanie Himonidis, en el programa "Hoy Día".

Por su parte, Costa afirmó en su cuenta de Instagram: "Adamari y yo estamos temporalmente separados".

"Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos", escribió en su red social el bailarín y profesor de zumba, en las que, asegura, son las únicas declaraciones que dará.

De acuerdo con Telemundo, Adamari López, famosa por actuar en varias telenovelas, y Toni Costa, de 37 años, se conocieron en el 2011 cuando ambos participaron de un "reality show" de baile.