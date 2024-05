La actriz española Karla Sofía Gascón denuncia a la líder de la extrema derecha francesa por sus declaraciones tránsfobas

La actriz española Karla Sofía Gascón, primera mujer trans en ganar el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes, ha interpuesto una denuncia contra la líder de la extrema derecha francesa, Marion Maréchal, por sus declaraciones tránsfobas después de recibir la Palma de Oro por su interpretación como protagonista del filme 'Emilia Pérez'. Según indican las diferentes organizaciones denunciantes, han presentado la querella “por haber infringido las leyes de la República al promover el odio y la discriminación”.

“Es un hombre quien ha recibido el premio de interpretación femenina”, escribió Maréchal el domingo en X, en un mensaje en el que insistió en que “el progreso para la izquierda es borrar a las mujeres y a las madres”. Según recoge Europa Press, Karla Sofía Gascón afirmó en un comunicado que “debemos terminar con este tipo de declaraciones” y que la denuncia se ha presentado por insultos “sexistas motivados por la identidad de género”.

Entrevistada en el canal público France 2, insistió en que “decir todo el día un hombre es una mujer y una mujer es un hombre no lo convierte en verdad”, y recalcó que “se nos impone creer una mentira”, incluso si el entrevistador le advirtió de que su posición podía considerarse “tránsfoba”.

Maréchal, de 34 años y sobrina de Marine Le Pen, dejó el partido de esta última, la Agrupación Nacional, y es ahora la número dos de otra formación aún más ultra, llamada Reconquista y dirigida por Éric Zemmour, con la que aspira a conseguir un escaño en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio.

Las asociaciones denunciantes añadieron que “estos comportamientos ilegales refuerzan el clima de violencia en el que viven las personas LGTB+ en Francia”, ya que desde 2016 los hechos violentos contra esta comunidad “han explotado un 129 %, y el aumento más fuerte afecta a las personas transgénero”. “Estamos más decididos que nunca a protegerlas”, aseguraron.

Gascón hizo historia y en su discurso dedicó el premio, además de a su mujer y su hija, “a todas las personas trans que estamos sufriendo el odio y viendo cómo os denigran. Esto es para vosotras. Mañana esta noticia estará llena de comentarios de gente terrible diciendo cosas terribles de nosotras. Quiero mandar un mensaje de esperanza para todas nosotras. Todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor. Así que a ver si cambiáis, cabrones”, dijo.

La actriz ha redactado también un comunicado en el que subraya que ya vaticinó esta respuesta de odio en su discurso cuando recogió el premio. “El día posterior a la entrega del reconocimiento no he parado de recibir comentarios de odio a través de mis redes sociales, mensajes, etc., entre los que se encontraba el de una líder de un partido ultraderechista francés. Seis organizaciones no gubernamentales francesas interpusieron una denuncia por los comentarios de odio que hizo esta señora y, obviamente, me ofrecieron la oportunidad de sumarme a ellas, algo que no puedo dejar pasar por alto, pues no solamente es contra mi persona, sino que afecta a toda la comunidad, que afortunadamente me ha tocado representar”, comienza en su texto.

Gascón explica que “los comentarios de odio, racistas, o cualquier acción violenta contra una minoría denigrada socialmente deben ser enfrentados desde la ley que nos protege”. “Por ello, hoy se presentó una demanda en mi nombre, que se une a las de las seis ONGs, para frenar, de una vez por todas, esta vertiente reaccionaria que de nuevo se quiere apoderar de nuestras vidas. Jamás van a conseguir demeritar el hito histórico que el pasado sábado se dio en la ciudad de Cannes ni mi trabajo en la película de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Los premios se acumularán a la par que las denuncias para quienes intenten olvidar que vivimos en una sociedad libre que debe regirse por el respeto. El premio lo recibí yo, Karla Sofía Gascón, una MUJER como las demás, con sus defectos y virtudes. Y ya que estamos en Francia, permítanme despedirme con el lema que les ha llevado a ser la gran nación que son: Libertad, Igualdad y Fraternidad”, zanja el escrito.