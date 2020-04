Agenda cultural para la cuarentena (martes 21): lecturas y concursos para enfrentar la semana del libro confinado

Seguimos con otra semana de confinamiento, pensando que cada vez queda menos para que todo esto termine, pero que debemos ser responsables y quedarnos en casa. Toca sobrellevar este Gran Encierro como mejor sepamos, sin sacrificar nuestra salud mental por el camino.

Esta semana, además, será la primera vez que no podamos acercarnos a comprar o regalar un libro para el 23 de abril. Pero pasar el día del libro confinados no significa, ni mucho menos, aburrirnos. Por suerte, decenas de escritores, librerías, editoriales, artistas, músicos, plataformas e intérpretes proponen estos días un buen puñado de actividades que no ponen en riesgo la salud de nadie. Iniciativas que vamos recogiendo aquí, en nuestra guía de actividades culturales y de ocio sin salir de casa.

Lecturas

A las 18:00h, el escritor Miguel Fernández, autor de Desafiando al olvido Waldo de los Ríos: La biografía (Roca Editorial), hablará con sus lectores. Será en el Instagram de Roca Editorial y puedes enviar tus preguntas usando el hashtag #RocaDirectoMiguel.

La editorial Consonni, a través de la iniciativa #habitacionconsonni, sigue recomendando que "no dejemos de comprar libros en nuestras editoriales y librerías preferidas. Visitemos sus webs y adquiramos ebooks y libros en papel que nos enviarán cuando esto pase. Apoyemos así a estos proyectos que nos necesitan". Ellos, por su parte, recomiendan lecturas de su catálogo especialmente adecuadas para sobrellevar el confinamiento como La dominación y lo cotidianode Martha Rosler.

La editorial Nórdica Libros ha puesto en marcha el 1er concurso de relatos libreros, un concurso literario para homenajear a las librerías, "para seguir pensando en ellas, un modo de recordar y reivindicar lo mucho que nos aportan". Puedes consultar las bases y participar aquí.

La Central, y sus librerías de toda España a través de su web, llevan a cabo estos días la campaña Propuestas para evitar que tu confinamiento sea una pesadilla ofreciendo rutinas y remedios culturales para el confinamiento. Aquí, por ejemplo, proponen "un recorrido por la librería desde casa".

La escritora Marta Sanz, a quien entrevistamos aquí, regala para estos días de cuarentena Sherezade en el búnker, un cuento salvaje y tierno que aborda en clave paródica los extremos a los que pueden llegar las relaciones afectivas en el confinamiento. Puedes leerlo aquí.

La editorial Libros del K.O. acaba de poner en marcha el 1er Certamen Literario Basket en Cuarentena, para alentar la imaginación y la creatividad con relatos relacionados con el mundo del baloncesto. Se puede participar hasta el 10 de mayo. Consulta las bases aquí.

La editorial Fulgencio Pimentel sigue con sus recomendaciones de lecturas durante el confinamiento. En esta ocasión, libros pensados para los más pequeños que les ayudarán a "abrir nuevas ventanas a la realidad, a bajo coste, sin aparatos ni virguerías, hasta que llegue el momento crucial de enfrentarse a la vida exterior". Destacamos el estimulante Un mundo… maravilloso, de Antonio Ladrillo y el evocador Helios, de Étienne Chaize.

Conciertos & Recitales

A las 18:00h el músico estadounidense de jazz Fred Hersch ofrecerá un concierto en directo gratuito desde su perfil de Facebook.

A las 19:30h, el célebre pianista Henri Herbert ofrecerá un concierto gratis online. Nacido en Francia, se le ha comparado con Jerry Lee Lewis y Albert Ammons. Su música es un auténtico fenómeno, especialmente su Boogie Woogie Piano, que podrás descubrir en Youtube, aquí.

A las 20:00h, la cantante y actriz Nya de la Rubia ofrecerá un concierto en directo desde su perfil de Instagram. La artista presenta su nuevo single Mala lengua, dentro de un repertorio variado.

Y también a las 20:00h, vuelven las InnerSessions de la empresa de entretenimiento Innercia. En esta ocasión lo hacen con fines solidarios y la colaboración con la ONG Aldeas Infantiles SOS. Hoy tocará la joven trombonista de jazz Rita Payés. Tras los aplausos, en el Instagram de la música y el de la promotora.

Cine & Series

Netflix estrena hoy la serie documental Absurd Planet, contrapartida en tono humorístico de series como Our Planet o El universo, también disponibles en la plataforma. Divulgación de curiosidades sobre fauna, flora y naturaleza insólita, rara o simplemente incomprensible.

Movistar+ estrena el impoluto drama romántico alemán In den Gängen (A la vuelta de la esquina) de Thomas Stuber. Sandra Hüller, a quien recordaremos por su personaje en Toni Erdmann, protagoniza un romance en un supermercado, de medido melindro y perfecto tono.

Filmin estrena hoy Eden, ambiciosa miniserie creada por Edward Berger y Nele Mueller-Stöfen y dirigida por Dominik Moll. Radiografía desde varias perspectivas narrativas de la crisis migratoria de Europa, desde la Comisión Europea a la vida en un campo de refugiados.

Teatro & Ópera

A partir de las 19:30h (00:30 hora peninsular), podrás ver a través de la web de The Metropolitan Opera Tosca de Puccini, dirigida por Emmanuel Villaume y protagonizada por la soprano Sonya Yoncheva y el tenor Vittorio Grigolo. También puedes ver ahora mismo Elektra de Strauss, pues los títulos se mantienen durante 20 horas gratis en su web.

El Teatro Real celebra la semana del libro con sus títulos de óperas inspiradas en grandes obras literarias de la historia. Puedes verlas en abierto utilizando el código OperaEnCasa aquí.

El Teatro Español y Naves del Español en Matadero continúan con el ciclo El Español en abierto que arrancó el pasado 3 de abril. Esta semana estrenan Hay que purgar a Totó, escrita por George Feydeau, en versión de Luis Blat, protagonizada por Nuria Espert. Puedes verla aquí.

Museos & Arte

El Museo Sorolla, cerrado hasta nuevo aviso, invita a darse un paseo virtual por sus salas, descubrir la colección de pintura de Joaquín Sorolla, y a leer más sobre las piezas destacadas de la pinacoteca en la sección "piezas del mes".

Matadero Madrid, espacio cultural perteneciente al Área de Cultura, Deportes y Turismo del Ayuntamiento Madrid, ofrece estos días una variada selección de contenidos de su Mediateca para poder disfrutar de la cultura en casa. Destacamos la conferencia de Joan Fontcuberta sobre Google Street View en el marco del festival Tentacular 2018. Puedes verla aquí.

Otras actividades

La profesora de literatura y autora de varios libros sobre ciberfeminismo y ciencia ficción Teresa López-Pellisa y el escritor y traductor Pablo Martín Sánchez, acaban de presentar una nueva píldora sonora de Ficciones confinadas. En estos momentos de confinamiento domiciliario, este programa se propone leernos microficciones cuyas historias transcurren dentro del hogar, dentro de una casa o dentro de un espacio en la que el personaje no puede salir. Puedes escucharlo aquí.