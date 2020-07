Alfonso de Vilallonga le dedica al turismo una noche de canción francesa

Peralada (Girona), 27 jul (EFE).- El compositor y músico Alfonso de Vilallonga ha pisado este lunes el reducido escenario del Peralada Livestream, la versión íntima para tiempos de pandemia del Festival de Peralada, para dedicarle al sector turístico una noche de canción francesa.

Muy pocos días después de que el ministro de Francia Jean Castex aconsejara a sus ciudadanos que no se desplazaran a Cataluña por la situación sanitaria, Vilallonga ha querido consolar a los más perjudicados por ese mensaje con un recital inspirado en los sonidos de aquel país.

La excusa era la presentación de su nuevo álbum, "Hors de Saison", una grabación realizada íntegramente en el idioma de Castex.

El ganador de un Goya a la mejor música por la banda sonora original de la película 'Blancanieves' ha vuelto a Peralada en su año más complicado y ha protagonizado esa velada que el festival ha dedicado a uno de los sectores más perjudicados por la pandemia, después de haber rendido tributo hace poco a los sanitarios.

Alfonso de Vilallonga ha enlazado los temas de "Hors de Saison" con otras piezas con sus monólogos teatrales ejerciendo a modo de engranaje.

Vilallonga ha salido acompañado de dos guitarras, un contrabajo, piano y, sobre todo, de Iannis Obiols al trombón, pero también a la voz.

Él, vestido con camisa negra y pantalón de lentejuelas, ha entendido que los problemas de los profesionales del turismo no daban para hablar de coronavirus u otros temas de preocupación y ha explicado que sólo haría "música en este marco incomparable", aunque ha calificado la situación de "travesía del desierto".

El compositor ha explicado que "Hors de Saison" se tenía que presentar en público hace dos meses, pero que la crisis sanitaria lo ha impedido hasta ahora.

Del nombre del álbum, ha precisado que "siempre" le han gustado "las cosas fuera de temporada" y ha iniciado el concierto en el que, al llegar a la pieza que le da nombre al disco, se ha ayudado de un pequeño acordeón.

Alfonso de Vilallonga venía dispuesto a dar espectáculo y, en "Chanson de juin", se ha puesto al piano para demostrar su capacidad como músico.

Vilallonga ha salpicado la actuación de anécdotas, como la que ha relatado al interpretar "Decalage", que compuso después de tener problemas para ensayar con una canadiense a través de una aplicación de videoconferencias.

"Toutes ces choses" ha sido una de las canciones ajenas al nuevo disco que ha interpretado en Peralada, donde, al llegar al final del repertorio preparado, ha protagonizado una primera despedida ataviados para el momento tanto él como su banda con mascarillas de lentejuelas.

Lejos de irse, el artista le ha regalado al público dos últimas canciones, "She" de Charles Aznavour, en la que ha tocado el piano, y una conmovedora "We'll meet again" de Ross Parker y Hughie Charles.

En esa pieza final, Vilallonga e Iannis Obiols se han repartido los papeles y, con los últimos acordes de ese "nos encontraremos de nuevo", han sacado un cinta con la que han dado fe de que uno y otro estaban al adecuado metro y medio de distancia protocolaria, un último guiño de humor para dejar con buen sabor de boca a los representantes en el público de un sector en horas bajas.