Amazon avanza las primeras imágenes de "Panic", su nueva serie original

Madrid, 13 may (EFE).- "Panic", la nueva serie original de Amazon Prime Video que se estrena a nivel mundial el próximo viernes 28 de mayo, ha mostrado hoy su tráiler oficial donde se avanzan las extrañas reglas que marcan el juego que da título a la serie.

Producida por Amazon Studios, la serie ha sido creada y escrita por Lauren Oliver, autora del "best-seller" del mismo título, quien también comparte la producción ejecutiva con Joe Rot, Jeff Kirschenbaum y Adam Schroeder; cuenta además con Lynley Bird y Alyssa Altman como co-productoras ejecutivas de la serie.

"Panic" es el nombre de un juego plagado de peligrosos retos en el que los estudiantes de último año de un pequeño pueblo de Texas compiten cada verano para intentar escapar de su entorno y mejorar sus vidas.

El guion, que firma la creadora de la serie, comienza un año en el que el extraño y peligroso juego cambia sus reglas: hay un bote de dinero más grande que nunca y el juego se ha vuelto aún más peligroso.

A lo largo de 10 capítulos se verá cómo los jugadores se enfrentan a sus miedos más profundos y oscuros y su pánico al verse obligados a decidir cuánto están dispuestos a arriesgar para ganar.

La serie se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video el próximo viernes 28 de mayo, simultáneamente en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

El tráiler hecho público hoy presenta, además la canción inédita "Not Going Home" de Tones and I, un tema de pop alternativo que sonará dentro de la serie y que forma parte del álbum debut de la jovencísima artista australiana.

El reparto de la serie lo integran Olivia Welch como Heather Nill, Mike Faist como Dodge Mason, Jessica Sula como Natalie Williams, Camron Jones como Bishop Mason, Ray Nicholson como Ray Hall y Enrique Murciano como el Sheriff Cortez.