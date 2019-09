Muere Robert Frank, figura legendaria de la fotografía del siglo XX

El fotógrafo Robert Frank, autor de The Americans, uno de los retratos de los más influyentes de la norteamérica contemporánea, ha muerto este martes en la localidad canadiense de Inverness, a los 94 años. Así lo ha confirmado Peter MacGill, de la Galería Pace-MacGill, a The New York Times.

Frank nació en Zúrich en 1924. Su obra se cuenta entre las miradas más importantes de la fotografía moderna, destacando su trabajo en The Americans, producto de sus viajes a través de Estados Unidos en los 50. Está considerado uno de los responsables de la iconografía contemporánea de la cultura estadounidense vinculada al llamado 'sueño americano'.

Su obra cambió la forma de ver los Estados Unidos de posguerra a través de un viaje en el que retrató el racismo, la violencia y la pobreza detrás del sueño americano. Se le conocía como el "Jack Kerouac de la fotografía" por un estilo que abandonaba las convenciones formales del momento para poner el foco en la expresividad y el relato interno de la imagen.

La obra de Robert Frank en una muestra en Viena EFE

The Americans revolucionó la fotografía de su tiempo al fijar su interés en aquellos que vivían al margen de la sociedad y en los conflictos que nadie capturaba. Una serie de obras producto de un tiempo en el que recorrió Estados Unidos en un Ford Coupe, conociendo a personas de todas partes y capturando sus miradas en fotografías que, para él, era imprescindible que contaran relatos de una generación.

En 1947 se había convertido en fotógrafo asistente de Harper's Bazaar. A partir de entonces empezó a colaborar en distintos medios entre los que destacaba la revista Life. A principios de los cincuenta recorrería Europa e incluso pasaría una temporada en Valencia, practicando un estilo que luego daría como resultado The Americans. De hecho, en 2017, el museo valenciano IVAM le dedicó una exposición llamada Caso de Estudio: Robert Frank en conmemoración a su influyente estancia en el Levante español.

Vivió en Nueva York, con su mujer Mary y sus dos hijos, compaginando su trabajo con intentar destacar en una generación de artistas y literatos entre los que se encontraban Jack Kerouac o Allen Ginsberg. The Americans se publicó en 1958 y en poco menos de una década, su obra le convertiría en uno de los nombres esenciales para entender la fotografía del siglo XX.