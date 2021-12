La Comunidad de Madrid protege un 'Ecce Homo' sin atribución a Caravaggio

La Comunidad de Madrid aprobará este miércoles, en la reunión del Consejo de Gobierno, la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de un cuadro sin autoría. Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Marta Rivera de la Cruz (PP), han elaborado un comunicado en el que reconocen que el cuadro es "atribuible" a Caravaggio, pero la pintura no tiene ningún certificado que lo autentifique. El Ecce Homo iba a ser subastado el pasado mes de abril por 1.500 euros en la casa Ansorena, identificada como La coronación de espinas y atribuida al círculo de José de Ribera. En un plazo insólito en estos trámites burocráticos, la Comunidad de Madrid ha declarado el bien en ocho meses. "Concluye un procedimiento iniciado hace ocho meses, inmediatamente después de que se retirase de una subasta por los indicios que los expertos nos trasladaron sobre la posible autoría del maestro italiano", asegura Marta Rivera de la Cruz en el comunicado de prensa.

El 'caso Caravaggio' descubre la falta de control de la fuga del patrimonio artístico

A pesar de lo que algún medio ha publicado, Cultura nunca "suspendió" la venta porque no está en sus competencias tal cosa, sin embargo sí emitió una orden ministerial el siete de abril para declarar el lienzo "inexportable", como medida cautelar. La Comunidad de Madrid publicó en el Boletín Oficial del 14 de abril la incoación BIC del cuadro y se ampara en unos informes técnicos emitidos por el Ministerio de Cultura y Deporte y por el Museo del Prado, en los que se señala que la pintura merece ser declarada BIC por su interés histórico y artístico. "Así como su posible atribución a Caravaggio, bajo el título de Ecce Homo", apuntan desde la consejería. A los pocos días de que Cultura declarase inexportable el cuadro, El Prado consideró que existían "fundadas razones formales y documentales" para considerarlo "obra original" de Caravaggio. La pinacoteca cuenta en su colección con una obra de Michelangelo Merisi, David vencedor de Goliat (1600).

Desde la Comunidad tratan de ir con cautela a pesar de la euforia de su comunicado y lo máximo que se atreven es a indicar son "rasgos caravaggistas". No de Caravaggio. Reconocen que la obra en sí tiene valores relevantes para ser declarada BIC, "con independencia de su autoría, cuya confirmación requiere la realización de analíticas de diversa índole".

Los informes técnicos del supuesto Caravaggio indican que podría ser obra del primer naturalismo italiano. Y tiene aspectos de "gran interés artístico" como el retrato psicológico de los personajes, el realismo de los rostros, la fuerza lumínica que se concentra en el cuerpo de Jesucristo, el juego de primeros planos de los tres personajes y la comunicación que se establece con el espectador. La Consejería de Cultura asegura que apenas hay testimonio de esta corriente pictórica en las colecciones de la región y por eso tiene interés. Con la inexportabilidad el cuadro solo puede venderse en España, y con la declaración BIC, si los propietarios deciden continuar con su venta, están obligados a comunicarlo a la Administración para que ejerza el derecho de tanteo.

Las dudas del Prado

Alicia Torija, diputada de Más Madrid en la Asamblea, manifiesta estar confundida y preocupada porque el análisis del director del Museo del Prado, Miguel Falomir, indicó que el informe se realizó pese a no haberse podido hacer un examen directo pero sí oficiosamente. A Torija le parece "gravísimo" estar declarando como Caravaggio un cuadro del que existen sospechas que es una copia y sin autentificar.

La diputada se refiere a la intervención de David García Cueto, jefe del departamento de Pintura italiana y francesa hasta 1800 del Museo del Prado, en el Consejo de Patrimonio, el pasado 15 de diciembre. En su exposición el especialista dijo que en la Comunidad de Madrid hay tres obras de Caravaggio y que "en el hipotético caso de que el Ecce Homo no fuera original del pintor, que se tratara de una muy buena copia antigua, sería también digna de protección jurídica", dijo García Cueto tal y como ha podido saber elDiario.es También reconoció la urgencia con la que se tuvo que realizar el expediente.

Torija sospecha que este movimiento de urgencia, alentado por el exministro José Manuel Rodríguez Uribes y el Museo del Prado tiene como fin la compra del lienzo, que debido a su prohibición de abandonar el país verá reducido de manera sobresaliente su precio en el mercado.

Por otra parte, Manuela Vila, diputada del PSOE, dice que "esta declaración de BIC es una buena noticia para España y para Madrid. Es un ejemplo de exitosa colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España que sirve para reforzar la protección de este importante lienzo".

Sin noticias de Goya

La consejera Rivera de la Cruz se muestra pletórica en su comunicado donde opina que la declaración BIC es "una gran noticia" que "no solo asegura la protección de nuestro patrimonio nacional, madrileño y universal, sino que es motivo de orgullo para la cultura de nuestro país". A pesar de la euforia que genera este caso particular, a finales del pasado mes de abril la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid reconocía a elDiario.es que la Dirección General de Patrimonio no tenía conocimiento de la venta del retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, pintado por Goya a finales del siglo XIX, y vendido por Esperanza Aguirre al constructor Juan Miguel Villar Mir, en 2012.

Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid y ocultó a Patrimonio la venta del cuadro por cinco millones de euros, gracias a los cuales evitó la bancarrota de su familia. El empresario Juan Miguel Villar Mir compró la obra del pintor aragonés y meses después de la adquisición se benefició de la desprotección de dos edificios históricos del conjunto Canalejas que pudo destruir para levantar el eje del lujo. El retrato pintado por Goya no ha sido declarado BIC por la Comunidad de Madrid, que sigue estudiando el caso. "No hay ninguna novedad al respecto", explican las fuentes de la Consejería. En el último consejo de Patrimonio del 15 de diciembre, el director General de Patrimonio, Luis Lafuente, aseguró que, en el caso de Goya, "lo importante es hacer un seguimiento y tener claro que no se va a sacar de España".