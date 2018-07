Joaquin Phoenix será el nuevo Joker que prepara el director de 'Resacón en Las Vegas'

Warner Bros Pictures ha anunciado este miércoles en un comunicado que el actor Joaquin Phoenix dará vida a uno de los villanos más emblemáticos de DC en la película que abordará los orígenes del personaje. The Hollywood Reporter ha añadido que el tres veces nominado al Oscar ha cerrado el acuerdo por el que empezará a rodar el largometraje este septiembre en Nueva York.

Dirigido por Todd Phillips, el filme se centrará en el origen del icónico archienemigo de forma no vista antes en pantalla. El cineasta retratará, según se expone en la sinopsis oficial a "un hombre marginado por la sociedad, que no se centrará sólo en la descripción al uso de su crudo carácter, sino que busca convertirlo en una historia más amplia en forma de fábula cautelar".

A diferencia de como ha ocurrido con la mayoría de las películas de cómics que anuncian sus estrenos con incluso años de antelación, Warner tiene aun pendiente publicar la fecha de lanzamiento del film del Joker. Este título que abordará al personaje en solitario y pretende diferenciarse de los otros centrados en los superhéroes.

El presupuesto del proyecto oscila los 55 millones de dólares. Es significativamente más bajo que las cifras que dominan este tipo de producciones, a pesar de que promete ser más oscuro y experimental en cuanto al tono y el contenido. Dentro, por supuesto, de los límites que un estudio con una marca tan establecida como DC puede permitirse.

Esta no es la única propuesta de Warner sobre el personaje del Joker, ya que también se esta desarrollando la protagonizada por Jared Leto, después de su interpretación del villano en Escuadrón Suicida(2016).

Todd Phillips es responsable de títulos como Resacón en Las Vegas, por la que ganó el Globo de Oro a la mejor película comedia o musical en 2010 o Juego de armas (2016). Joaquin Phoenix, que acaba de estrenar en España No te preocupes, no llegara lejos a pie, de Gus Van Sant, recibió el año pasado el premio a la Mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes por En realidad, nunca estuviste aquí, y ha sido tres veces nominado al Oscar por Gladiator (2000), En la cuerda floja (2005) y The Master (2012).