Muere Yvonne Blake, presidenta de Honor de la Academia de Cine

La diseñadora de vestuario y ganadora un Oscar y cuatro Premios Goya Yvonne Blake ha fallecido hoy en Madrid a los 78 años, según ha informado la Academia de Cine.

El pasado mes de enero fue hospitalizada tras sufrir un ictus. La entonces Presidenta de la Academia sufrió un ataque cerebrovascular en la propia sede de la institución y fue ingresada en el hospital Gregorio Marañón. Su cargo fue relevado por Mariano Barroso, en ese momento vicepresidente primero y ahora presidente, mientras la figurinista se centró en su recuperación. La junta directiva decidió por unanimidad nombrarla Presidenta de Honor de la Academia de Cine, cargo honorífico que hasta entonces sólo había ostentado Luis García Berlanga.

"A su edad eligió trabajar por todos nosotros, cogió la Academia en unos momentos difíciles y su labor ha sido decisiva para la nueva etapa de modernización que estamos viviendo", ha expresado Barroso. Nora Navas, que fue su vicepresidenta segunda ha destacado que "formará por siempre parte de esta familia del cine por su inmenso talento, entrega, buen hacer y, sobretodo, por su sonrisa y humor".

El camino a la presidencia de la Academia de Cine

Blake, nacida en Manchester en 1940, asumió en funciones el puesto de presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España tras dimitir su predecesor: Antonio Resines. El 15 de octubre de 2016 fue ratificada como tal al ser la única candidata a las elecciones convirtiéndose en la quinta mujer en ocupar este puesto, y se mantuvo en su cargo hasta sufrir un derrame cerebral a principios de este año. En su andadura, impulsó el primer encuentro entre la Academia de Hollywood y la española, además de intensificar notablemente la actividad del ente.

"He sido la única con huevos para presidir la Academia de Cine", afirmó al verse como única candidata para asumir el máximo cargo de la institución. Era diciembre, con los preparativos de la 32 edición de los Premios Goya en pleno apogeo. También reconoció como prioridad inmediata poner en orden las cuentas después de la "opacidad" de la anterior presidencia, y tratar de atraer a caras más conocidas y más profesionales jóvenes, para aumentar el número de socios y "ser más abiertos, pero también más exigentes con el talento".

Adhesión al movimiento #MeToo

La diseñadora de vestuario se sumó a las voces de las mujeres que denunciaron abusos sexuales sufridos durante su carrera profesional, como Leticia Dolera, contando que fue violada por un productor americano, cuando tenía 24 años. Fue preguntada al respecto en una entrevista del Huffington Post.

"En una película inglesa un productor americano me violó. Fue una experiencia muy indeseada y muy horrible. Además él era una persona famosa y yo tenía miedo. Yo no podía decir nada a nadie. Fue horroroso. En esos años me daba vergüenza hablar sobre esto, solo a mi más íntima amiga le hablé de ello", reconoció.

Reflexionó sobre la tendencia a culpabilizar siempre a las mujeres señalando que este problema era únicamente inherente al mundo del cine. "Siempre ha sido la mujer de la que se ha dicho que era culpable y no es así. Es muy injusto. Me alegro de que esté en la prensa y en todos lo países. Y pasa también en todos los negocios, no sólo en el cine".

Diseñadora de vestuario querida y premiada

Yvonne Blake era una de las mejores figurinistas del mundo antes de emprender la aventura en la presidencia de la Academia de Cine. Fue responsable del vestuario de cerca de 60 producciones, en las que ha trabajado con cineastas como François Truffaut, John Sturges, Paul Verhoven, Vicente Aranda o Jaime Chávarri. Entre una larga lista de intérpretes, vistió en la gran pantalla a Marlon Brando, Audrey Hepburn, Sean Connery, Marisa Paredes, Charton Heston, Elisabeth Taylor y Lauren Bacall.

En su currículo destacan Robin y Marian, Fahrenheit 451, Jesucristo Superstar, Superman y Nicolas y Alejandra, trabajo por el que logró el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario. En 2012 recibió el Premio Nacional de Cinematografía, cuando ya tenía cuatro Premios Goya por: Remando al viento, Canción de cuna, Carmen y El puente de San Luis Rey.