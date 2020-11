Arranca la 58 edición del Festival Internacional de Cine de Xixón con Carne Cruda, Filmin y elDiario.es como aliados

La 58ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón arranca este viernes con el mejor cine independiente, que se podrá ver hasta el día 28 en formato online. El festival opta por trasladar su programación a la ventana de Internet debido a las circunstancias sanitarias, pero lo hace reforzado con un acuerdo con Filmin y un portal propio de emisión de filmes llamado FICX.TV.

La programación del FICX consolida este año al evento como uno de los encuentros cinematográficos españoles que más decididamente apuesta por el cine independiente, apoyando a obras sin distribución comercial asegurada aún en nuestro país en el 90% de la selección de las distintias secciones competitivas.

La inauguración del festival corre a cargo de Carne Cruda, que celebra un programa especial en el que reune a La Tarabica y a Rambal, a Rodrigo Cuevas y a Pablo und Destruktion, además de Celia Viada y Ramón Lluís Bande, en "un ejercicio de memoria a Cimavilla las canciones que nos ponen la piel de gallina y a los cineastas que nos recuerdan quiénes fuimos y por qué somos así hoy".

Cine independiente hasta el 28 de noviembre y desde casa

Como muchos otros festivales, en tiempos de pandemia el FICX ha optado por migrar a la ventana online. El mismo director del festival, Alejandro Díaz Castaño, afirmaba que era algo que podía pasar: “desde el comienzo de la crisis de la COVID-19, el FICX se ha preparado para garantizar que podría celebrarse en cualquier escenario, incluso en el actual, mucho peor de lo que todos y todas esperábamos”. Pero eso no significa que su programación no apueste por el mismo talento, decididamente independiente, que las anteriores ediciones físicas. Por ello, destacamos unos pocos títulos de su selección. Se podrá ver completa hasta el 28 de noviembre.

De la Sección Albar, que representa el cine de cineastas consolidados destacamos One of these Days, Voices in te Wind, First Cow y el sorprendente documental Vaca mugiendo entre ruinas. One of these Days es el nuevo largometraje de Bastian Günther, que vuelve a adentrarse de forma incisiva en el corazón de EE.UU. como ya hiciera en su alabada Houston. Estará disponible desde el Sábado 21 de Noviembre a las 20:00h, al Martes 24 de Noviembre a las 20:00h, en Filmin.

Voices in te Wind es el último largometraje de Nobuhiro Suwa, y ha sido calificada por The Hollywood Reporter como una de las joyas escondidas del año. Se podrá ver desde el lunes 23 de noviembre a las 19:00h, al jueves 26 de noviembre a las 19:00h. First Cow supone la vuelta al largometraje de la gran Kelly Reichardt y se podrá ver desde el jueves 26 de noviembre a las 20:00, al sábado 28 de noviembre a las 20:00. Y el documental Vaca mugiendo entre ruinas narra los años de la Guerra Civil en Asturias a través del testimonio Belarmino Tomás, último presidente legítimo antes del triunfo del fascismo. Estará disponible del miércoles 25 de noviembre a las 19:30h, al sábado 28 de noviembre a las 19:30h. Todas en Filmin.

De otras secciones como Tierres en trance destacamos Transoceánicas. De Esbilla rescatamos Vicente García Riestra, guardián de memoria y La Troisième Guerre. Y de Retueyos recomendamos Together apart y Wildland. Sin olvidar el pase especial de The woman who ran, de Hong Sang-soo. Puedes consultar la Programación del Festival descargando el Programa de Emisión de Películas en PDF, y como bonos y precios individuales en Preguntas frecuentes.

Mucho más que cine

A pesar de ser online, la 58ª edición del FICX Festival Internacional de Cine de Xixón no renuncia a las actividades, mesas redondas, conversatorios, talleres, clases magistrales y otros eventos que han caracterizado siempre al festival. Agrupadas en el Aula FICX, cada día del día 20 al 28 se celebrarán actos abiertos a la participación del público para superar la distancia impuesta por la celebración online a causa de la situación sanitaria. De la programación completa, que puedes consultar aquí, destacamos las mesas redondas que se podrán ver en FICX.TV, y que también serán retransmitidas por elDiario.es.

El sábado 21 a las 20.00 horas podremos ver La re-legitimación de la comedia, un debate en torno a la idea de la comedia contemporánea como género a reivindicar. Modera la crítica Beatriz Martínez de El Periódico y participan Ana Katz (Los Marziano), Paco León (Carmina o revienta) y Javier Ruiz Caldera (Superlópez).

El domingo 22 a las 19.15 horas en La memoria negada se pondrá el foco en el trabajo de quienes luchan sin descanso contra la amnesia histórica, a través del cine. Participarán Ramón Lluís Bande (Escoréu, 24 de Diciembre de 1936); Almudena Carracedo (El silencio de otros) y Carolina Corral (Volverte a ver), moderados por Arantza Margolles, presidenta de la la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Asturies.

El lunes 23 a las 19.00 horas en El cine como ejercicio de fantasmas se hablará del cine como invocación de presencias a las que les fue negada la memoria o incluso del cine como exorcismo del olvido. Modera Diana Toucedo y participan Pilar Monsell (Una revuelta sin imágenes), Celia Viada Caso (La calle del agua), Fon Cortizo (9 Fugas).

El martes 24 a las 18.30 horas en El derecho a la representación, se hablará de la necesidad de que exista un cine en primera persona a la hora de retratar determinadas realidades y colectividades. Debatirán César González (Lluvia de Jaulas), Pedro Sara y Cristina Luna (Amor sin ciudad), Diego Mondaca (Chaco), y moderará Laura García Higuera de elDiario.es y Vertele.

Y el miércoles 25 a las 18:30 horas en Al final, aún en pleno colapso de la civilización, seguimos necesitando pensar, debatir y escribir de cine, se hablará de libros, cine y la necesidad de seguir reflexionando sobre el arte. Participan Pedro Vallín (¡Me cago en Godard!, Arpa Editores), Jaime Pena (El cine después de Auschwitz, Ed. Cátedra) y Desirée de Fez (Reina del Grito, Blackie Books) y Fernanda Solórzano (Misterios de la sala oscura, Ed. Taurus).