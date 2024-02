Cineastas de la Berlinale exigen al festival un posicionamiento más contundente sobre la masacre en Gaza

Un grupo internacional de cineastas llamados a participar en el Festival de Cine de Berlín (Berlinale) ha emitido un comunicado en el que piden “un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza”, sumándose así al resto de protestas y denuncias que se están produciendo alrededor de esta 74ª edición del certamen berlinés, que ha llegado marcado por la agenda política internacional y la propiamente alemana. Días antes de la celebración, el propio festival “desinvitaba” a cinco políticos del partido de extrema derecha AfD ante las protestas de la población por su presencia en el evento. En un comunicado condenaban las posiciones racistas, homófobas y antidemocráticas del partido y explicaban su decisión.

La contundencia que la Berlinale ha tenido contra la extrema derecha no se ha visto en el otro tema del momento, el asedio de Israel a la franja de Gaza. El apoyo del Gobierno alemán a Israel y la tibieza de las declaraciones por parte del festival de cine con respecto a la matanza de civiles han desembocado en un conjunto de demandas y protestas desde el sector cultural. Una de las más reconocidas es la llamada “Strike Germani”, una petición iniciada a principios de año que llama al boicot de las instituciones culturales alemanas, lo que incluye que muchos artistas y directores que en un principio iban a participar y presentar sus trabajos en Berlinale hayan declinado su asistencia y retiren sus proyectos del calendario del festival.

Sin embargo, no todos los artistas invitados que igualmente discrepan con la posición de Alemania y la tibieza de Berlinale han rechazado su asistencia a los premios. Entre ellos se encuentra las cineastas españolas Anna Cornudella y Gala Hernández López, que presentarán su último proyecto For here am i sitting in a tin can far above the world en el festival, un corto que trata sobre el vínculo entre la especulación financiera y la ciencia ficción especulativa. “Secundo el boicot a las instituciones alemanas, pero abogo por el diálogo. Al final los artistas tenemos cierta responsabilidad como figuras públicas. El hecho de que la gente que va a ver tu trabajo sepa lo que piensas también me parece una opción legítima”, afirma la cineasta que compite en los premios César de Francia por su anterior corto sobre los incels.

En el comunicado, redactado en forma de carta abierta, el grupo de artistas que participan en la Berlinale recuerda al festival que “las vidas palestinas son igual de valiosas que otras”. Los cineastas reclaman en el documento que se ponga fin a las “acusaciones infundadas” de antisemitismo contra palestinos, judíos y otras voces solidarias con el pueblo palestino, señalan “la censura y el silenciamiento” de las perspectivas críticas en el sector cultural alemán y piden que se reconozca a los artistas que se han retirado de la Berlinale. Subrayan, además, la importancia de defender los derechos humanos y el uso de su plataforma para fomentar la solidaridad mundial, amplificando las voces marginadas. “Más allá de la relación concreta con la Berlinale, es importante nuestra posición en apoyo del pueblo palestino, y acusar y señalar la instrumentalización del antisemitismo para desactivar cualquier tipo de discurso propalestino. El antisemitismo es un tema muy serio y no tiene nada que ver con no querer ver morir a la población palestina”, ha señalado la cineasta murciana por teléfono.

El documento ha sido firmado por muchos de los directores y productores seleccionados este año en Berlinale, asegura Gala: “Algunos directores no han querido firmar el comunicado, pero se trata de una minoría. Nos hemos reunido casi toda la sección de Forum Expanded, que es por donde empezamos, y ahora estamos ampliando a otras secciones donde más artistas se están sumando”. Dicho comunicado será leído por partes ―entre otros espacios de visibilidad― tras las proyecciones de las películas y trabajos por los autores firmantes. Además del alto al fuego inmediato en Gaza, en el documento también se exige “la liberación de los rehenes y presos políticos”, una mayor eficacia de la ayuda humanitaria y “el fin de la ocupación y los crímenes de guerra perpetrados por Israel al pueblo palestino”.

El antisemitismo es un tema muy serio y no tiene nada que ver con no querer ver morir a la población palestina Gala Hernández López — Cineasta

“Defendemos el papel político del cine, como trabajadores culturales y artistas no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo lo que está sucediendo. Si defendemos esos valores en las películas, tenemos que defenderlos también fuera de ellas. Y le pedimos lo mismo al festival. Si la Berlinale se reivindica como el festival de clase A más comprometido políticamente, que se note porque las acciones que han adoptado hasta ahora son muy moderadas”, ha afirmado la directora murciana.

Los trabajadores también se posicionan

Pero las protestas y denuncias no provienen solo de los artistas invitados al festival, los propios trabajadores del evento han emitido otro comunicado pidiendo a Berlinale, de nuevo, un posicionamiento más contundente respecto al conflicto en Gaza, presentado en la cuenta de Instagram Berlinale Workers Voice.

Un clima político y social que, lejos de mermar el ánimo de los artistas que presentarán su proyecto en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, se convierte en una oportunidad para alzar la voz e intercambiar ideas, tal y como expone Hernández: “Me parece un momento interesante. Desde que se intensificó el conflicto en Palestina se nos ha caído la venda de los ojos con respecto a los valores que, supuestamente, defendemos en Europa. Por lo que me parece que en este contexto la Berlinale se puede convertir en un sitio excepcional para el debate político”.

La posición de la Berlinale en Gaza es uno de los temas más comentados en los corrillos del festival, y de hecho apareció en la tradicional rueda de prensa que ofrece el jurado oficial en el primer día de competición. Daba la casualidad de que dos de sus miembros, la presidenta, Lupita Nyong’o; y el cineasta alemán, Christian Petzold, habían firmado previamente una petición de alto al fuego en Gaza; sin embargo no quisieron mojarse sobre un asunto que en Alemania se mira con lupa. “No creo que unos artistas puedan hablar sobre Gaza, sobre Ucrania y sobre cinco tipos de la AfD en una rueda de prensa. Estamos aquí para ver películas”, dijo el cineasta alemán que se manifestó “a favor de la paz y a favor del diálogo”.

Tampoco se vio en exceso el asunto en la primera alfombra roja del festival. Mientras que las manifestaciones contra la extrema derecha estaban en las calles (con grupos de jóvenes portando carteles contra AfD) e incluso en las pantallas del propio certamen; el tema de Gaza no se escuchó ni se vio excepto en contadas ocasiones, como cuando la cineasta Eliza Hitman y la productora danesa Katrin Pors aparecieron en la alfombra con un cartel prendido de su vestido pidiendo el alto al fuego.