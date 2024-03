Lo que ganará en los premios Oscar (y lo que debería hacerlo)

Mucho tiene que cambiar el guion para que la ceremonia de la 96 edición de los Premios Oscar no se convierta en una de las más previsibles, y por tanto, aburridas de los últimos años. A estas alturas pocos dudan de que Oppenheimer acabará la noche coronada como la Mejor película del año por la Academia de Hollywood, la duda es hasta dónde llegará su onda expansiva (prepárense también para los juegos de palabras sobre bombas).

Pero, ¿qué pasará en las categorías interpretativas?, ¿será también un paseo para el filme de Christopher Nolan? Y la pregunta más importante, ¿quién debería ganar el Oscar este año?

Mejor película

Lo que ganará: Oppenheimer

La Academia debería protagonizar uno de los giros más locos de toda su historia para que el filme de Christopher Nolan perdiera. No ha dejado premio libre. Se ha llevado el del sindicato de productores, el BAFTA, el Globo de Oro y el Critics Choice. Por si fuera poco también el de Mejor reparto en el sindicato de actores (el gremio que compone la masa de votantes más numerosa). Es una película de consenso, la consagración de un cineasta fundamental del cine reciente y encima un éxito rotundo de taquilla en un año que necesitaba títulos como este.

Lo que debería ganar: La zona de interés

Que Hollywood se haya acordado de una película tan arriesgada y compleja como La zona de interés es de agradecer. Se merece más que la nominación. La zona de interés es la película que cambia el cine sobre el Holocausto. Que hace que cuestionemos cómo se había mostrado hasta ahora y que nos hace vernos representados en el perpetrador en vez de sufrir con la víctima. Una película que sobrecoge sin mostrar un solo muerto y que está destinada a quedar en el recuerdo.

Mejor dirección

Lo que ganará: Christopher Nolan, por Oppenheimer

Ha ganado el premio del sindicato de directores y el Critics Choice y la fuerza de Oppenheimer se extiende también a esta candidatura. La Academia de Hollywood siempre había despreciado a Nolan. De hecho, esta es solo su segunda nominación a pesar de tener en su filmografía varias de las películas más taquilleras y populares de las últimas dos décadas. Este es su gran momento, y lo saben. Si perdiera empezaríamos a estar ante un caso como el de Scorsese, que tuvo que esperar demasiado para ser reconocido.

Lo que debería ganar: Jonathan Glazer, por La zona de interés

De nuevo Glazer, pero es que su coherencia ética y estética a la hora de hablar del Holocausto está en otra liga. Una película en donde cada cuadro, cada escena y cada decisión está tomada pensando en su significado y en la representación que hace. Su forma de alejarse de las narrativas y las dramatizaciones de las historias sobre los campos de concentración merecería el Oscar a la mejor dirección.

Mejor actor protagonista

Lo que ganará: Cillian Murphy, por Oppenheimer

Parece difícil que una película que tiene el nombre de su personaje protagonista y que parece dispuesta a arrasar no se lleve el premio al mejor actor protagonista. A Hollywood le gustan los biopics, y este por suerte no se parece a esas películas académicas y aburridas de líderes musicales. Cillian Murphy está estupendo en el filme de Nolan, su rostro anguloso y su mirada perdida son un elemento fundamental y la Academia parece que lo reconocerá. Ganó el Globo, el BAFTA y el premio del sindicato de actores y llega con más fuerza que sus rivales.

Lo que debería ganar: Paul Giamatti, por Los que se quedan

A Giamatti los Oscar le deben, al menos, un par de nominaciones. Si no gana este año le deberán también el Oscar. Su interpretación del profesor cascarrabias de Los que se quedan es un prodigio de humanidad, de emoción y de complejidad que él afronta con una sencillez que hace que parezca fácil. Es el típico trabajo que suele quedar en segundo plano y que este año tiene la oportunidad de ganar. Es la alternativa a Murphy.

Mejor actriz protagonista

Lo que ganará: Emma Stone, por Pobres criaturas

Sí, Emma Stone es lo mejor del filme de Yorgos Lanthimos. Y sí, es una interpretación arriesgada en una industria tan pacata, pero también es la interpretación más efectista. El papel que, en las manos adecuadas, huele a Oscar de lejos y Stone no lo ha dejado de aprovechar. La locura y excentricidad de su Bella, que la actriz domina a su antojo, son un terremoto difícilmente ignorable.

Lo que debería ganar: Sandra Huller, por Anatomía de una caída

Lo que hace la actriz alemana en el filme de Justine Triet es complicadísimo. Siempre en la línea perfecta para que el espectador no termine de empatizar con ella pero no la demonice. El guion de Triet es un caramelo envenenado, hay que tener muchas tablas para que funcione y no quede acartonado. Cada palabra, cada pausa, cada cambio de idioma es fundamental. Huller tiene parlamentos larguísimos que tienen su propia evolución dramática gracias a cómo es capaz de decirlos. Tampoco nos importaría que ganara Lily Gladstone, auténtico centro emocional de Los asesinos de la luna y que, además, seguramente daría el mejor discurso de la noche.

Mejor actor de reparto

Lo que ganará: Robert Downey Jr., por Oppenheimer.

Llega a los Oscar después de haber ganado todo y con dos factores a su favor. Uno, la importancia de su personaje, muy protagonista y con más metraje que muchos de sus competidores. Dos, la narrativa del hijo pródigo que tanto le gusta a Hollywood. El actor descarriado que se reintegra tras sus problemas de drogas y mal comportamiento. Un clásico que en este caso viene acompañado de una gran interpretación.

Lo que debería ganar: Robert De Niro, por Los asesinos de la luna

Actor de reparto es una categoría un poco pocha en esta edición, donde la Academia ha obviado trabajos mucho más destacables, como el de Dominic Sessa en Los que se quedan, el de Charles Melton en Secretos de un escándalo o el de Paul Mescal, en Desconocidos. De las cinco interpretaciones nominadas la de Robert De Niro destaca, no por mucho, pero es uno de esos actores que imponen con un gesto, y Scorsese lo juega todo a su favor con un personaje que debe dar miedo con una mirada.

Mejor actriz de reparto

Lo que ganará y lo que debe ganar: Da’Vine Joy Randolph, por Los que se quedan

Parece que será el único premio de Los que se quedan, pero este es uno de los más cantados de la noche. Pocos premios ha dejado sin recoger este año la actriz que interpreta a esa madre que ha perdido su hijo en Vietnam y que ve cómo los niños pijos blancos celebran la Navidad con su familia mientras ella se queda trabajando en el colegio de élite donde está empleada como cocinera. El acierto de esta interpretación está en su contención. Podría haber sido un cliché pero Randolph y Payne como dirección apuestan por la mesura hasta en la gran escena de su personaje, donde se rompe con elegancia en vez de con histrionismo.