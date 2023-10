Muere Matthew Perry, Chandler en 'Friends', a los 54 años

Matthew Perry, el actor que encarnó al queridísimo personaje de Chandler Bing en Friends, ha muerto este sábado a los 54 años. El periódico Los Angeles Times ha informado de que fue encontrado ahogado en el jacuzzi de su casa, citando a fuentes policiales. El intérprete publicó el año pasado su autobiografía, Amigos, amantes y aquello tan terrible, en la que se abrió en canal para hablar de su adicción a las drogas y al alcohol, además de revelar los entresijos de la sitcom de la NBC que le catapultó a la fama.

Perry participó en los 234 episodios de la ficción, emitida entre 1994 y 2004, en la que compartió protagonismo con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Con ellos se reunió hace ya dos años en un especial de HBO Max que se ajustó a las expectativas como una oda a lo que la serie fue y permanece intacto.

Los intérpretes de Rachel, Chandler, Ross, Monica, Joey y Phoebe, el grupo de amigos más popular de la pequeña pantalla, se entregaron a la nostalgia, volviendo a entrar en los míticos platós y apartamentos de la célebre producción, recordando capítulos y las bromas que se hacían en los rodajes. Además de revelar detalles sobre lo que no se vio delante de las cámaras durante los 10 años que estuvieron al frente del título.

Entre ellos, que su unión era tan fuerte que comían juntos todos los días de grabación, incluso los fines de semana, y que hasta quedaban para ver los episodios. Perry también reveló que sentía “ansiedad” y una “enorme presión” durante el rodaje por el miedo que le generaba que el público no se riera de sus chistes. “Creía que me iba a morir si no se reían, empezaba a sudar y me daban convulsiones”, confesó ante la sorpresa de sus compañeros, entre los que una conmovida Kudrow respondió que “nunca” les había hablado de ello.

Además de en la conocida comedia, participó en películas como Fools Rush In (1994), Falsas apariencias (2000), Colgado de Sara (2002), Numb (2007), Birds of America (2008) y 17 otra vez, el que fuera su último largometraje y que fue estrenado en 2009. Más allá de Friends, el actor intervino en series como Studio 60 on the Sunset Strip (2006-2007), Mr. Sunshine (2011), Go on (2012-2013), The Odd Couple (2015-2017) y The Kennedy's After Camelot (2017).

Perry logró una nominación al Globo de Oro en 2007 como Mejor actor de miniserie o telefilme por The Ron Clark Story (2007). Por este mismo trabajo consiguió una de sus tres candidaturas al Emmy, a la que se sumaron en 2002 como Mejor actor de comedia por Friends y en 2004 como Mejor actor invitado de serie dramática por The West Wing.

De Matthew a Chandler

Perry nació en Williamstown (Massachusetts) pero se crio principalmente en Ottawa (Ontario). Allí se mudó con su madre después de que sus padres se divorciaran cuando tenía nueve meses. Más adelante terminó asentándose en Los Ángeles, donde empezó a actuar a los diez años. Durante su etapa en el instituto participó en las obras de teatro El milagro de Ana Sullivan y The Sound of Music. Según reveló en su autobiografía, no despuntó por ser buen estudiante, pero sí por sus dotes para la interpretación y el tenis.

El estadounidense ya había aparecido en algunas series y películas antes de entrar en Friends. Su primer papel destacado en televisión fue en Boys Will Be Boys (1987). Su primer largometraje fue A night in the life of Jimmy Reardon (1988), en la que compartió protagonismo y se hizo amigo de River Phoenix.

Pese a lo que parecía que sería un prometedor arranque, seis años después, Perry estaba arruinado. Sus agentes le consiguieron un papel en la fallida serie L.A.X. 2194, cuyo fracaso permitió que se quedara libre cuando Marta Kauffman, cocreadora y productora ejecutiva de la comedia, le llamó para ficharle.

Para el actor, que tomó su primera copa de alcohol con tan solo catorce años, su entrada en la famosa sitcom supuso una de sus mejores etapas. La emoción por participar en ella y el ambiente creativo de trabajo lograron que pusiera freno a su día a día entonces marcado por las fiestas y las borracheras. Fue él quien aportó la característica cadencia en la forma de hablar de su álter ego en pantalla. Pero poco a poco la presión le fue devorando. Cumplidos los 25 años y aunque por fuera la sensación pudiera ser que “todo iba perfecto”, él estaba hundido y comenzó a beber solo en su apartamento. A los 26 ingresó por primera vez en una clínica de rehabilitación, mientras la vorágine de Friends continuaba.

Perry explicó en su libro que durante el rodaje sufrió cambios de peso que abarcaron desde los 58 a los 102 kilos debido a su adicción. La única tanda en la que estuvo limpio fue la novena, que a su vez fue la única en la que logró la nominación al Emmy como Mejor actor de comedia. El último capítulo de la ficción fue emitido el 6 de mayo de 2004.

Tras su desenlace, el actor trabajó en otros títulos como Studio 60, Mr. Sunshine, Go on, La extraña pareja y The Kennedys after Camelot. Escribió sus propios guiones y obras de teatro; y desarrolló proyectos para ayudar a otras personas a superar el alcoholismo y la adicción a las drogas.

Un torrente de carisma

Con su autobiografía dio un paso más allá a finales de 2022, dejando para la posteridad un doloroso y valioso testimonio. En ella mezcló los momentos más dulces de su vida con los más oscuros, incluidas las recaídas, las veces que estuvo a punto de morir y sus problemas de salud derivados. Y aun así, gracias a su arrollador y tierno carisma –el mismo que le regaló a Chandler–, dejó espacio para que entrara la luz.

“Soy como soy y eso tendría que ser suficiente. En realidad, siempre he sido suficiente, solo que yo era el único que no era capaz de verlo. Pero ahora sí lo he visto. Soy actor. Soy escritor. Soy una persona. Y buena, de hecho (...). Fui un niño canadiense que logró cumplir todos sus sueños, solo que fueron los sueños equivocados. Y en lugar de rendirme, cambié y salir a buscar otros”, escribió en las últimas páginas de su libro.