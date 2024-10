Netflix anuncia un documental sobre el 'caso Rubiales' con testimonios inéditos de las campeonas del mundo

Netflix ha anunciado este miércoles una película documental que recoge la experiencia de las jugadoras españolas que ganaron el último mundial de fútbol. #SeAcabó: Diario de las campeonas se estrenará el próximo 1 de noviembre y recoge testimonios inéditos de futbolistas como Jenni Hermoso o Alexia Putellas.

El documental explora el camino de un equipo que vio cómo una victoria sin precedentes fue impactada por un escándalo a nivel internacional, el conocido como caso Rubiales, debido al comportamiento del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol el 20 de agosto de 2023 en la final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol celebrada en Sídney (Australia).

La plataforma ha confirmado que Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Ivana Andrés, Laia Codina, Sandra Paños y Lola Gallardo participan en el documental. “Es la primera vez que muchas hablan de esto”, indica Joanna Pardos, directora del filme.

Las jugadoras son conscientes de cómo el beso no consentido desencadenó un debate nacional y destituciones de alto nivel que cambiaron el fútbol español. Los directores también, y por ello el título en inglés (It's All Over: The Kiss that Changed Spanish Football), aunque no el español, recoge lo que han denominado el “beso que cambió el fútbol español”.

Luis Rubiales será juzgado en 2025 por agresión sexual y coacciones. El juez también envía a juicio, en su caso por el delito de coacciones, al ex director deportivo de la selección masculina Albert Luque, al exentrenador de la selección femenina Jorge Vilda y al que fuera responsable de Marketing de la RFEF Rubén Rivera.

El beso solo fue la gota que colmó el vaso. El camino desde la carta de Las 15 hasta el Mundial, contado de primera mano por algunas de las campeonas. ‘#SeAcabó: Diario de las campeonas’ llega el 1 de noviembre. pic.twitter.com/VGFqu2aBu8 — Netflix España (@NetflixES) October 2, 2024

Javier Martínez y Luis Miguel Calvo, coproductores ejecutivos del documental, definen la película como “la historia de cómo un grupo de mujeres excepcionales no solo transformaron el deporte que aman, sino que también desafiaron y cambiaron las percepciones y estructuras sociales, inspirando a generaciones futuras a luchar por la igualdad y el reconocimiento”.