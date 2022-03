Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2022

La agresión de Will Smith a Chris Rock ha provocado que en la resaca de la noche de los Oscar no se hable de cine. Ha ensombrecido a la ganadora y la cosecha de películas que recibieron un premio de la Academia de Hollywood. Muchos de estos títulos todavía se pueden ver en salas o en plataformas, así que aquí va un repaso de dónde se pueden ver las vencedoras de los Oscar más polémicos y extraños de la historia del cine.

'Coda'

La gran vencedora de la noche. El filme de Sian Heder sobre una familia sorda en la que solo la hija menor puede escuchar dio la sorpresa y se llevó los tres Oscar a los que optaba: película, guion adaptado y actor de reparto. Aunque en EEUU el filme haya llegado directamente a Apple TV+, en España se puede ver en salas, ya que aquí fue Tripictures quien adquirió sus derechos de exhibición en salas. Todavía se puede ver en cines y seguro que se aumentarán el número de pantallas que la proyectan este viernes. Más tarde llegará a Movistar+ y Apple TV, pero todavía sin fecha. El filme es un remake de La familia Belier, película disponible en Filmin, HBO Max, Amazon y Movistar+.

'El poder del perro'

La película de Jane Campion llegó a la recta final de la carrera por el Oscar como la gran favorita gracias a sus excelentes críticas y sus 12 nominaciones. Finalmente solo materializó una, la de Mejor dirección para Jane Campion, que se convirtió en la tercera mujer en lograrlo tras Kathryn Bigelow y Chloé Zhao. Este wéstern sórdido sobre la masculinidad tóxica que adapta la novela de Thomas Savage se puede ver exclusivamente en Netflix, ya que es un proyecto original de la plataforma.

'El método Williams'

Will Smith se convirtió en el protagonista de la noche de los Oscar, pero por los motivos que nadie esperaba. El actor ganó su primer premio de la Academia gracias a este biopic edulcorado sobre el padre de Venus y Serena Williams. Sin embargo, fue su agresión en directo al cómico Chris Rock lo que le hizo pasar a los anales de los Oscar. Su película se puede ver en HBO Max.

'Los ojos de Tammy Faye'

Jessica Chastain se llevaba el Oscar a la Mejor actriz protagonista y dejaba sin premio a Penélope Cruz. La intérprete se ha dejado la piel en la campaña promocional del filme y ha luchado por un galardón que se le resistía. Su papel de una telepredicadora real que se convirtió en un fenómeno de masas y su posterior caída cuando se demostró que estafaban a sus seguidores es uno de esos que gritan “Oscar” en cada fotograma. Se puede ver en Disney+.

'West Side Story'

Steven Spielberg ha enamorado a todos con su nueva visión del clásico musical de Broadway. Su adaptación no ha tenido el mismo éxito que la realizada por Robert Wise, que arrasó con 10 Oscar (entre ellos el de Mejor película). El musical de Spielberg solo consiguió llevarse un premio, el de Mejor actriz de reparto para Ariana DeBose, que se convirtió en la primera actriz abiertamente queer en llevarse el galardón. El filme está en Disney+.

'Dune'

La gran vencedora de la noche, al menos en número de premios. La adaptación de la novela de Frank Herbert logró seis Oscar, aunque todos técnicos. Un buen botín para uno de los filmes más espectaculares del año que ya tiene luz verde para rodar su esperada segunda parte, ya que la película de Dennis Villeneuve solo adapta la primera mitad del libro. Está en HBO Max.

'Drive my car'

La película que ha enamorado a la crítica desde su paso por el pasado Festival de Cannes, donde ganó el premio al Mejor guion. La adaptación de Riüsuke Hamaguchi del relato de Murakami se ha convertido en un fenómeno que logró colarse en las categorías importantes de los Oscar. Fue nominada en Mejor película, dirección y guion adaptado, pero solo logró llevarse el de Película internacional. Tras un exitoso paso por salas llega a Filmin el próximo 8 de abril.

'Encanto'

La película de Disney es uno de los fenómenos del año. Su paso por salas fue un éxito, y su banda sonora se ha convertido en un pelotazo gracias a su canción We don’t talk about Bruno, que hasta se interpretó en directo en la ceremonia. Tenía tres candidaturas, pero solo se pudo llevar la de Mejor película de animación. Está, cómo no, en Disney+.

'Summer of soul'

Este documental explora el legendario Harlem Cultural Festival celebrado en los EEUU en 1969. En él se rindió homenaje a la cultura y música afroamericana, además de promover el black pride y denunciar el racismo imperante en la sociedad del momento. Una película que se ha convertido en un pequeño fenómeno gracias al boca a oreja y que ya está en Disney+.

'The Windshield Wiper (El limpiaparabrisas)'

Con una carrera de animador internacional con un sello muy personal, Alberto Mielgo llegó a la nominación a los Oscar siendo muy poco conocido en su país de nacimiento, pero muy admirado dentro del sector por su trabajo en la espectacular película Spider-Man: Un nuevo universo y la serie Love, Death & Robots. Se ha llevado la estatuilla al Mejor cortometraje de animación por una producción no española surgida de su propio estudio. Como el director quería que la viera el mayor público posible, lo ha publicado en YouTube.