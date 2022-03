'Coda' rompe todas las estadísticas y gana el Oscar a la Mejor película

Las estadísticas están para romperlas, y más en los Oscar. Nunca una película que no hubiera estado nominada a Mejor montaje y Mejor dirección había ganado el Oscar. Desde 1932 no ganaba una película con tan pocas nominaciones. En 40 años ningún filme sin nominaciones importantes lo había logrado. Coda las ha reventado todas en la 93 edición de los Premios Oscar. El filme de Sian Heder hacía buenos los rumores que corrían desde hace unas semanas y se ha llevado el galardón a la Mejor película venciendo a la favorita de la crítica, El poder del perro, que se ha tenido que conformar con el premio a la Mejor dirección para Jane Campion.

El emocionante discurso de Troy Kotsur, primer actor sordo en ganar el Oscar: "Es nuestro momento"

Campion lo logra en su segunda nominación (es la primera mujer en lograr una segunda candidatura en esta categoría) por su sobresaliente trabajo y se quita la espina del premio perdido por El piano en 1993, cuando perdió frente a Steven Spielberg por La lista de Schindler. Hoy se vengaba del director, que también estaba nominado por su remake de West Side Story, un filme que se tuvo que conformar con uno de los premios más cantados de la noche, el de Mejor actriz de reparto para Ariana DeBose. La actriz aprovechó su discurso para hablar de la importancia de la identidad y los referentes, es la primera actriz abiertamente queer en recibir el premio y ha aprovechado para destacarlo en su discurso en el que también ha subrayado su origen afrolatino.

Coda no sólo ha roto todas las estadísticas, sino que ha conseguido dos récords. Es el segundo remake de la historia en lograr el Oscar a la mejor película y es una de los pocos títulos que ha conseguido todas las nominaciones a las que optaba, igual que hicieron Matrix, Gigi o El señor de los anillos: El retorno del rey. Fueron los premios para la película los momentos más emotivos e involvidables de la ceremonia. El primero, cuado Troy Kotsur se llevó el de Mejor actor de reparto. En cuanto se dijo su nombre todo el público se puso en pie y comenzó a hacer el signo del aplauso en lenguaje para sordos. Kotsur completó con un discurso emocionante hablando sobre la importancia de premio: “Es nuestro momento, lo logré”.

Después llegó Sian Heder, que venció a Jane Campion en la categoría de guion adaptado. La directora y guionista de Coda subió con una traductora para que su discurso pudiera estar a la vez en lengua de signos. Era el segundo aviso de que el filme de Apple estaba destinado a la victoria. El tercer golpe lo dio al final, cuando se llevó el de mejor película y subió todo el reparto al escenario en una foto para la historia. Una vencedora cuya importancia está fuera de lo cinematográfico, en la importancia que ha tenido para la comunidad sorda.

Todo ello en una gala que quedó marcada por el puñetazo en directo de Will Smith a Chris Rock. El cómico hizo una broma sobre Jada Pinket, la mujer de Smith, y este se levantó y le golpeó antes de gritarle que no bromeara con su esposa. Fue un momento incómodo que reventó la ceremonia. A partir de entonces no existió nada más. Ni siquiera el reencuentro de El padrino con Robert DeNiro, Al Pacino y Coppola consiguieron que la gente volviera a la gala. Smith hundió su noche de gloria - y puede que su carrera- minutos antes de ganar su primer Oscar por El método Williams. En su discurso pidió perdón entre lloros, y hasta empeoró su situación para lanzar el mensaje tóxico de que “el amor te hace hacer cosas locas”. Se llevó el Oscar, también el dudoso honor de haber protagonizado uno de los momentos más bochornosos de la historia de los Oscar.

Se tiró por tierra todos los esfuerzos de una gala que, además, comenzó con el pie cambiado. La decisión de entregar ocho premios en una ceremonia anterior y colocar los discursos tras las pausas publicitarias no sólo fue polémica (hasta las presentadoras tuvieron que hacer una referencia en su aparición inicial), sino que rompió cualquier lógica. Durante la alfombra roja ya se sabían los ganadores, y ya antes de empezar sabíamos que Dune había arrasado con cuatro premios técnicos (sonido, diseño de producción, efectos especiales y banda sonora) y que Alberto Mielgo se había llevado el premio por su corto animado, El limpiaparabrisas. SIn embargo, en la gala subieron presentadores a anunciar esos galardones, por lo que se vivió un momento deja vu que no aligeró la gala y que dinamitó parte de la emoción. La película de Denis Villeneuve se llevaría otros dos más para sumar seis Oscar y acabar como la más galardonada de la noche. Un botín que reafirma la secuela que llegará en 2023.

La victoria de Mielgo fue la única de los nominados españoles. A pesar del subidón de Penélope Cruz en las apuestas en los últimos días (incluso Variety había cambiado sus predicciones para colocarla como favorita), no pudo con Jessica Chastain. La actriz ha ganado por un papel de esos que gritan ‘dame el Oscar’ en cada fotograma, el de Los ojos de Tammy Feye. Chastain ha hecho una de esas campañas intensivas por el premio, yendo a cada ceremonia y estando muy activa en cada segundo. Ha tenido su recompensa, su primer Oscar.

MEJOR PELÍCULA

-Belfast

-Coda

-No mires arriba

-Drive my car

-Dune

-King Richard

-Licorice Pizza

-El callejón de las almas perdidas

-El poder del perro

-West Side Story

MEJOR DIRECCIÓN

-Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

-Kenneth Branagh, por Belfast

-Jane Campion, por El poder del perro

-Steven Spielberg, por West Side Story

-Ryûsuke Hamaguchi, por Drive My Car

MEJOR ACTOR

-Javier Bardem, por Ser los Ricardo

-Benedict Cumberbatch, por El poder del perro

-Andrew Garfield, por Tick, Tick … Boom!

-Will Smith, por King Richard

-Denzel Washington, por La tragedia de Macbeth

MEJOR ACTRIZ

-Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

-Olivia Colman, The Lost Daughter

-Penélope Cruz, por Madres paralelas

-Nicole Kidman, Being the Ricardos

-Kristen Stewart, Spencer

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

-Ciarán Hinds, por Belfast

-Troy Kotsur, por Coda

-Jesse Plemons, por El poder del perro

-JK Simmons, por Ser los Ricardo

-Kodi Smit McPhee, El poder del perro

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

-Jessie Buckley, por La hija oscura

-Ariana DeBose, por West Side Story

-Judi Dench, por Belfast

-Kirsten Dust, por El poder del perro

-Aunjanue Ellis, por King Richard

MEJOR GUION ORIGINAL

-Belfast

-No mires arriba

-King Richard

-Licorice Pizza

-La peor persona del mundo

MEJOR GUION ADAPTADO

-Coda

-Drive my car

-Dune

-La hija oscura

-El poder del perro

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

-Drive My Car (Japón)

-Flee (Dinamarca)

-Fue la mano de dios (Italia)

-Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

-La peor persona del mundo (Noruega)

MEJOR FOTOGRAFÍA

-Dune

-El callejón de las almas perdidas

-El poder del perro

-La tragedia de Macbeth

-West Side Story

MEJOR MONTAJE

-No mires arriba

-Dune

-King Richard

-El poder del perro

-Tick, Tick … Boom!

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

-Dune

-El callejón de las almas perdidas

-El poder del perro

-La tragedia de Macbeth

-West Side Story

MEJOR VESTUARIO

-Cruella

-Cyrano

-Dune

-El callejón de las almas perdidas

-West Side story

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

-Coming 2 America

-Cruella

-Dune

-Los ojos de Tammy Faye

-La casa Gucci

MEJORES EFECTOS VISUALES

-Dune

-Free guy

-No time to die

-Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

-Spider-Man: No way Home

MEJOR SONIDO

-Belfast

-Dune

-No time to die

-El poder del perro

-West Side Story

MEJOR BANDA SONORA

-No mires arriba (Nicholas Britell)

-Dune (Hans Zimmer)

-Encanto (Germaine Franco)

-Madres paralelas (Alberto Iglesias)

-El poder del perro (Jonny Greenwood)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

-Be Alive, de King Richard

-Dos Oruguitas, de Encanto

-Down to Joy, de Belfast

-No Time To Die, de No Time to Die

-Somehow You Do, de Cuatro días buenos

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

-Encanto

-Flee

-Luca

-The Mitchells vs. the Machines

-Raya y el último dragón

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

-Ascension

-Attica

-Flee

-Summer of soul

-Writing with fire

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

-Ala Kachuu-Take and run

-The dress

-The long goodbye

-On my mind

-Please Hold

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

-Affairs of the art

-Bestia

-Boxballet

-Robin Robin

-El limpiaparabrisas

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

-Audible

-Lead me home

-The queen of basketball

-Three song for benazir

-When we were bullies