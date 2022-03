El emocionante discurso de Troy Kotsur, primer actor sordo en ganar el Oscar: “Es nuestro momento”

El actor estadounidense de 54 años se ha alzado con el Oscar por su papel secundario en CODA, la película que visibiliza la realidad de la comunidad sorda. Se ha impuesto sobre grandes rivales como Kodi Smit McPhee y Jesse Plemons, de El poder del perro. Troy Kotsur es el segundo intérprete sordo en ganar un premio Oscar. La primera fue su compañera de reparto y pareja en la película, Marlee Matlin, que se hizo con la estatuilla en 1986 con Hijos de un dios menor.

Kotsur ha empezado su discurso con ella y con la visita que ambos hicieron a la Casa Blanca para promocionar CODA, donde les recibieron el presidente de EEUU, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden. “Pensaba enseñarles un poco de lengua de signos sucio, pero Marlee Matlin me dijo que me comportase”, ha bromeado. “Así que no te preocupes, Marlee, no diré ninguna palabrota en mi discurso de hoy. En cambio, quiero agradecer a todos los maravillosos escenarios de teatro para sordos que me permitieron desarrollar mi oficio como actor”, ha reconocido.

Desde que Marlee Matlin se hizo con la estatuilla hasta que él se ha subido al escenario del Dolby Theatre, “el viaje ha sido largo”. “Ella es un modelo a seguir muy importante para las personas sordas y vi lo persistente que era y cómo se apegaba a sus creencias y claro que me dio esperanza”, ha agradecido a su compañera. “Me inspiré y ahora ambos compartimos esta experiencia, conmigo siendo nominado y ahora somos más fuertes juntos. Esperamos de verdad que podamos progresar y que Hollywood también pueda progresar”, ha reivindicado.

Kotsur ha finalizado su intervención recordando a su padre, “el mejor signador de la familia, que tuvo un accidente y se quedó paralizado de la nuca para abajo y ya nunca más pudo hablar el lenguaje de signos”. “Papá, siempre te querré, eres mi héroe”, ha dicho alzando su estatuilla dorada. “Esto se lo dedico a la comunidad sorda, a la comunidad CODA y a la comunidad con discapacidades. Es nuestro momento”, ha dicho en un momento en el que la platea entera del Dolby Theatre se ha puesto en pie para aplaudir en lenguaje de signos a Kotsur.