Michelle Yeoh ha hecho historia en los Oscar al convertirse en la primera mujer asiática en alzarse con el galardón a Mejor actriz protagonista, por su papel en Todo a la vez en todas partes. La intérprete ha recibido la estatuilla en manos de Halle Berry, la otra única artista no blanca que había sido reconocida con este premio hasta la fecha. En su caso, lo venció en 2001 por Monster's Ball.

“A todos los niños y niñas que se parecen a mi y están viendo hoy la tele, esto es un faro de esperanza y de oportunidades. La prueba de que se puede soñar en grande y de que los sueños se hacen realidad”, han sido las palabras con las que Yeoh ha comenzado su discurso de agradecimiento sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles.

“Chicas, no dejéis que nadie os diga nunca que se os ha pasado el arroz”, ha añadido riendo la también modelo malaya de 60 años. Yeoh se ha acordado igualmente de Daniel Kwan​ y Daniel Scheinert, directores de la cinta que ha triunfado en la ceremonia alzándose con un total de siete premios, incluidos Mejor dirección y Mejor guion original. La actriz competía en su categoría con Cate Blanchet por Tár, Ana de Armas por Blonde, Michelle Williams por Los Fabelman y Andrea Riseborough por To Leslie.

“Tengo que dedicarle esto a mi madre, a todas las madres del mundo, porque son súper heroínas y sin ellas ninguno estaríamos hoy aquí”, ha señalado. “La mía tiene 84 años y está viendo la gala con el resto de mi familia. Os quiero a todos. Os llevo esto a casa”, ha compartido. El papel que le ha alzado con la estatuilla es precisamente el de una matriarca, Evelyn, una mujer china que descubre que es la única persona que puede salvar el universo.

Yeoh ha tenido en cuenta en su discurso a la que del mismo modo ha definido como su “familia” en Hong Kong, con quienes empezó su carrera profesional. “Gracias por auparme para poder llegar hasta aquí”, ha afirmado. “Gracias Academia. ¡Esto es historia!”, ha concluido.

Un Oscar tras 40 años de trayectoria

Un anuncio de televisión junto a Jackie Chan fue la primera aparición en pantalla de Yeoh, en 1984. Previamente había estudiado danza en la Royal Academy de Londres, aunque una grave lesión que sufrió en su columna vertebral le provocó que no pudiera seguir dedicándose profesionalmente a ella.

Yes, Madam! (1985), Magnificent Warriors (1987), The Heroic Trio (1993) y Wing Chun (1994) fueron algunas de sus primeras películas; pero fue El mañana nunca muere (1997), que protagonizó junto a Pierce Brosnan, la que le dio a conocer ante el gran público. No obstante, la que terminó de catapultarle a la fama fue Tigre y dragón (2000), filme de Ang Lee ganador de dos premios Oscar. Por él fue nominada al Bafta que se terminó quedando Julia Roberts por Erin Brokovich.

Posteriormente ha participado en otras cintas como Memorias de una geisha (Rob Marshall, 2005), Sunshine (Danny Boyle, 2007), La momia: La tumba del emperador Dragón —en la que coincidió con el también oscarizado Brendan Fraser—, The Lady (Luc Besson, 2011), Star Trek: Discovery (2017), Crazy Rich Asians (2018) y Avatar: El sentido del agua (James Cameron, 2022).