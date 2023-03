“Parezco un escroto”, el hilarante momento de Hugh Grant en los Oscar

Hugh Grant ha brindado uno de los momentos más hilarantes de los Premios Oscar 2023 al presentar la estatuilla a Mejor diseño de producción. El actor ha salido al escenario acompañado de Andie MacDowell, con quien protagonizó en 1994 la comedia romántica dirigida por Mike Newell Cuatro bodas y un funeral.

Ke Huy Quan, el Tapón de 'Indiana Jones' al que Hollywood olvidó durante 30 años y ahora premia con un Oscar

Al tomar la palabra, la actriz ha reconocido que era una “maravilla” poder participar en la ceremonia. El actor le ha dado la razón y ha avanzado que además de para entregar un galardón, iban a “concienciar sobre la importancia de una buena crema hidratante”. “Andie lleva poniéndose 29 años. Yo no he usado una en mi vida. Ella sigue estando guapísima. Yo soy como un escroto”, ha pronunciado sorprendiendo al público presente en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La actriz ha indicado que su labor iba a consistir igualmente en “rendir homenaje” a los responsables del diseño de producción de las películas, a los que ha definido como “genios en la sombra”. Christian M. Goldbeck y Ernestine Hipper han sido los ganadores del galardón, que ha reconocido su labor en el drama bélico Sin novedad en el frente.

“Muchísimas gracias Academia, estoy alucinando. Gracias a nuestro estupendo director, Edward Berger. Sin ti no habríamos podido hacerlo. Todo esto ha sido un trabajo en equipo”, ha indicado, ya con la estatuilla en mano, el primero. Su compañera ha agradecido el apoyo de recibido por parte de su familia y amigos. “Cuando empecé en esto me dijeron Ernestine, nunca te olvides de que eres tan buena como el equipo que tengas. Así que el Oscar es para todo el equipo de la película y todos los que me han hecho llegar hoy hasta aquí”, ha declarado la segunda.

La suya ha sido la cuarta estatuilla cosechada por el filme alemán, que también se ha impuesto en las categorías de Mejor dirección de fotografía para James Friend, Mejor música original para Volker Bertelmann y Mejor película internacional. En el cómputo general de la ceremonia, Todo a la vez en todas partes se ha alzado como la gran triunfadora. El largometraje de Daniel Kwan y Daniel Scheinert ha sumado siete Oscar. Entre ellos, Mejor actor de reparto para Ke Huy Quan, Mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis y Mejor actriz protagonista para Michelle Yeoh.